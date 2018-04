Alcatel zaútočí se čtyřpalcovými androidy

Alcatel vystavuje na veletrhu Mobile World Congress především řadu low-endových telefonů, většinu z nich jsme ale již viděli v minulých měsících a letech. Zajímavá je ale nová devítistovková řada androidích smartphonů. Nabídnou velký displej a celkem slušný hardware.

Základem řady je model 991, který nabídne 800 MHz procesor, Android 2.3, třímegapixelový fotoaparát a čtyřpalcový displej s HVGA (tedy 320 × 480 pixelů) rozlišením. Displej sice není předností telefonu, ale nenáročným uživatelům toužícím po velkém zobrazovači postačí. Problém je špatná čitelnost na slunci: Alcatel již tradičně postavil svůj prosklený stánek na hlavní promenádě před největší halou.

Telefon působí v ruce slušným dojmem, byť je vidět, že použité materiály mají být spíš levné než efektní. Design je jednoduchý a neurazí, zajímavostí jsou různé pestrobarevné verze.

O trochu lepší výbavu nabízí model One Touch Smart 993. Čtyřpalcový displej už má WVGA rozlišení, fotoaparát si polepšil na pět megapixelů a procesor zvýšil takt na 1 GHz. Telefon by také měl dostat Android Ice Cream Sandwich. V ruce působí podobným dojmem jako levnější model, design je trochu konzervativnější, ale i tady budou k dispozici různé barevné varianty.

Nejlepší je model One Touch Smart 995. Nabízí o něco větší displej než levnější sourozenci: úhlopříčka je 4,3 palce, rozlišení zůstalo na WVGA. Procesor má takt 1,4 GHz a jedno jádro.

Displej působí asi nejlepším dojmem z představených kousků, především čitelnost na slunci je lepší než u obou levnějších typů.

V podání Alcatelu by mohlo jít o cenově zajímavý smartphone s elegantním designem a dobrou výbavou. V ruce působí nejsolidnějším dojmem, i použité materiály jsou o něco lepší než u levnějších typů.

Zajímavostí představených modelů je i fakt, že je výrobce schopen je dodávat i ve dvousimkové verzi.

Je pravděpodobné, že by se nové androidí modely mohly objevit i na českém trhu, kde se prodávají levnější typy výrobce.

U modelu 991 si dovolíme tipovat cenu okolo pěti tisíc korun, nejlepší model by se mohl vejít pod osm. Alespoň to by mohly podle nás být zajímavé konkurenceschopné ceny těchto novinek.