Alcatel Web Touch – internet bez počítače

Internet je bezesporu fenoménem posledních let. Počet jeho domácích uživatelů stoupá každým rokem o desítky procent a do budoucna lze očekávat jeho rozšíření do téměř každé rodiny. Vedle finančních nároků na připojení zatím brání ještě většímu rozšíření internetu nutnost vlastnit osobní počítač. Pro nezkušeného uživatele je počítač velkou neznámou s mnoha otazníky a i zběhlý uživatel dobře zná problémy s jeho údržbou a třeba právě s konfigurací přístupu na internet. Řešení pro ty z vás, kteří samotný počítač nechtějí nebo nepotřebují, ale chtěli by se procházet po celosvětové informační dálnici, přináší francouzský Alcatel. Řada domácích telefonů Web Touch vás spojí s internetem po pouhém zapojení přístroje do sítě a telefonní linky. Jednodušeji to snad již ani nejde.

Jak je u Alcatelu zvykem, jeho komerční výrobky ve svém názvu obsahují slovo „Touch“. Dnes představené přístroje nepatří mezi populární řadu mobilních telefonů One Touch, ale mezi přístroje pro pevné telefonní linky. Web Touch je název pro zatím tři modely domácích telefonů, které vedle vysokého komfortu hlasových služeb nabízejí i plnohodnotný přístup na internet a k poštovnímu klientovi. Web Touch One, Web Touch Easy a Web Touch Plus se od sebe liší výbavou a nabídkou přidaných funkcí, přesto základní vlastnosti mají stejné. Jedná se o standardní analogové telefonní přístroje s integrovaným modemem, plnohodnotnou alfanumerickou klávesnicí a barevným, 7,5 palce velkým displejem.

Web Touch One

Jako první se do prodeje dostal model Web Touch One, který svým zákazníkům již rok nabízí například France Telécom. Telefon je vyveden v černé barvě a jeho rozměry jsou 284 x 218 x 121 mm. Váha 3,1 kilogramu asi nebude v případě stolního telefonu příliš důležitým parametrem, zde bude naopak platit, že čím vyšší, tím lepší stabilita na stole. Přístroj disponuje 2 MB paměti ROM a 32 MB RAM, taktovací frekvence procesoru je 823,66 MHz. Telefonu vévodí relativně velký dotykový displej (7,5 palce – cca 19,5 cm) s rozlišením 640 x 480 bodů a schopností reprodukovat 256 barev. Pro úsporu pixelů je k dispozici i spořič displeje. Jako správnému telefonu, ani Web Touch Onu nechybí hlasité hands free, ovšem jen v režimu half duplex (nepřenáší hlas oběma směry najednou), takže pro dohadování a překřikování bude asi lepší zůstat u normálního sluchátka. Klávesnice se vysouvá ze spodní části přístroje a až na numerickou klávesnici je identická s tou na osobních počítačích. Velikost tlačítek je samozřejmě o něco menší, ale stále dostatečně velká pro pohodlnou práci. Integrovaný modem podporuje přenos dat rychlostí až 33,6 kbps (V34), což sice není ideální rychlost, ale ani dnes ne každý vlastní modem s rychlostí 56 kbps.

Pokud vám přístroj nabídne váš poskytovatel telefonních služeb, stačí jen zapojit konektor telefonní linky a síťový napáječ a ihned můžete využívat přístupu na internet nebo svoji poštovní schránku. Operační systém telefonu je původní výtvor Alcatelu, takže i internetový prohlížeč a e-mailový klient jsou samostatné aplikace od této firmy. Přesto byste neměli mít žádný problém, podporovány jsou všechny standardní protokoly ( HTTP1.1, HTTPS, HTML 3.2, Java Applets, Javascript, Cookies), včetně zabezpečených transakcí (40 bit kódování), či v případě pošty protokoly (SMTP a POP 3). Právě u poštovních zpráv můžete k jednotlivým zprávám přidávat textové, obrazové nebo zvukové přílohy (text, HTML, gif, jpg, wav). Úsporu finančních nákladů jistě přinese možnost vytvářet e-maily i v režimu off-line. Paměť telefonu pojme 200 záznamů v kategoriích telefonních čísel (vícevrstvé záznamy), e-mailových adres, oblíbených internetových stránek a ve Francii velmi rozšířených služeb „Minitelu“. Samotný telefon nabízí paměť na 20 posledních volaných a přijatých hovorů, informace o délce hovoru a jednoduché vyzváněcí profily pro rozlišení volajících.

Jestli si myslíte, že právě tento přístroj by vám umožnil z domova přístup na internet, musíme vás zatím zklamat. Ač se podle dostupných informací jedná o nástupu telefonu Alcatel Web Touch One na český trh, zatím nepadlo definitivní rozhodnutí. Přístroj je zatím běžně dostupný především ve Francii, kde jej France Telécom nabízí za nedotovanou cenu 3290 franků, tedy v přepočtu přibližně za 17 000 Kč. Pokud se vám cena zdá příliš vysoká, existuje možnost si telefon pořídit jako dotovaný, tedy stejně jako mobilní telefony pro tarifní programy s úpisem na dobu určitou. A pokud nechcete čekat, až bude přístroj dostupný přímo v České republice, tak vězte, že individuální dovoz by vám způsobil zřejmě nemalé problémy. Telefon z Francie by sice s největší pravděpodobností fungoval i u nás, ale tamní verze má jen francouzské menu a i klávesnice má velmi odlišně rozvržené klávesy než česká nebo alespoň anglická. Navíc dotované přístroje jsou již napevno přednastavené pro místního operátora pevných linek. Až bude Web Touch One dostupný u nás, budou v prodeji i jeho mladší bráškové. Jeden je luxusnější, ten druhý naopak jednodušší.

Web Touch Easy a Web Touch Plus

Nejjednodušší internetový telefon Alcatelu se jmenuje prozaicky Easy. Oproti představenému modelu One se odlišuje především klávesnicí, která je pevně instalovaná na předním panelu, a výbavou. Modem však již má větší přenosovou rychlost a to až 56 kbps (V90), charakteristika displeje zůstává stejná, ale místo dotykového ovládání je uživateli nabídnut joystick. Výhodou je možnost připojení tiskárny přes paralelní port a spolupráce se SmartCard paměťovými kartami. Naopak možnosti samotného telefonního přístroje jsou omezeny na to nejnutnější. Chybí hlasitý odposlech a paměť na volaná a zmeškaná čísla. Alcatel Web Touch Easy by měl být na trhu dostupný do konce letošního roku.

Na druhé straně nabídky je luxusní model Web Touch Plus. Telefon je podobný modelu One, ale vysouvací klávesnice má větší rozměry pro pohodlnější psaní textu a celkově nabízí nejširší paletu funkcí ze všech internetových telefonů Alcatel. Modem podporuje opět rychlost přenosu až 56 kbps, stejně tak i tento telefon dokáže prohlížené stránky a e-maily vytisknout pomocí paralelního portu, nebo je uložit na přídavné paměťové médium SmartCard. Zabezpečené transakce mohou probíhat i pod 128 bit kódováním, tedy s větší bezpečností pro uživatele. Displej je stejný jako u modelu One včetně toho, že je dotykový. Naopak hlasité hands free je plně duplexní, takže se s protistranou můžete bez omezení překřikovat. Všechny další parametry včetně velikosti vnitřní paměti a taktu použitého procesoru jsou stejné jako u Web Touch One. Luxusní internetový telefon Web Touch Plus se již prodává na druhé straně Atlantiku a v nejbližších dnech by měl být v prodeji i v Evropě. Zaplatíte za něj však jistě více, než za jeho předchůdce Web Touch One. Oba novější modely se budou dodávat v několika barevných provedeních, levnější Easy například ve žluté a tmavě zelené, luxusní Plus v pískově bílé a šedozelené.

Konkurenčních přístrojů na trhu zatím mnoho není. Jedním z mála bude do konce roku Telefon AEG @-Phone, který ovšem nabídne jen e-mail, nikoliv přístup na internet. Modem bude „umět“ jen 14,4 kbps a displej bude výrazně menší a monochromatický. Předpokládaná cena v Německu by se měla pohybovat pod hranicí 400 DM.

Všechny tři internetové telefony od společnosti Alcatel by jistě našly mnoho zákazníků i v České republice. S ohledem na předpokládanou vyšší cenu by případný úspěch jistě podpořila dotace některého z operátorů pevných linek. Příští rok, po plné liberalizaci trhu, tak mají noví operátoři dobrou příležitost, jak zaujmout případné zákazníky. Mnoho potenciálních zájemců o přístup k internetu a e-mailu by raději používalo integrovaný prohlížeč ve stolním telefonu, než aby si pořizovalo komplikovaný stolní počítač. Přesto si jednu sekvenci kláves budou muset zapamatovat. CTRL + ALT + DEL jim totiž pomůže restartovat „zamrzlý“ internetový telefon stejně jako těm, kteří se potýkají se stolním počítačem.