Alcatel vidí budoucnost mobilního internetu v levných telefonech

V pátek 17. listopadu uspořádala společnost Alcatel tiskovou konferenci v ruském Petrohradu. Představila na ní nové modely svých mobilních telefonů – psali jsme o nich již v tomto článku, stejně jako jste si již mohli přečíst preview modelů One Touch 501 a One Touch 701. Vedle toho Alcatel také prezentoval svoje úspěchy na středo– a východoevropském trhu a nastínil svoji vizi vývoje těchto trhů.



Samotná tisková konference se nesla ve slavnostním duchu.

Alcatel je u nás vnímán více jako výrobce levných mobilních telefonů než jako globální dodavatel telekomunikační techniky. Pokud vás to tedy zajímá, v nabídce Alcatelu najdete jak samotné mobilní telefony, tak i telefony pevné, infrastrukturu pro telekomunikační operátory, podmořské kabely a komunikační satelity. Zastoupení má ve 130 zemích, výrobních továren má pět. Ve východní Evropě má po jedné v Rumunsku a Maďarsku.

Alcatel je evropská trojka

Ve střední a východní Evropě se Alcatelu daří velmi dobře. Na konci loňského roku měl v České republice podíl na trhu více než 30 % a v Polsku a Maďarsku dosáhl více než 24% tržního podílu. Celkově se Alcatelu podařilo zvýšit podíl na středo– a východoevropských trzích z 10 % v roce 1998 na 17 % v roce loňském. Podle svých odhadů Alcatel dosáhne na konci letošního roku v tomto regionu tržního podílu 18 %. Údaje za letošní první pololetí jsou také zajímavé:

První čtvrtletí 2000 Druhé čtvrtletí 2000 Nokia 26,2 % Nokia 26,7 % Ericsson 16,3 % Motorola 14,1 % Alcatel 13,4 % Alcatel 12,4 % Motorola 11,9 % Ericsson 11,2 %

První pozice Nokie nikoho nepřekvapí, zatímco propad Ericssonu na úkor Motoroly je alarmující. Alcatel si chce upevnit svoji pozici na trhu především modelovou řadu One Touch 300, do které vkládá velké naděje. Od okamžiku uvedení na trh na začátku září až do konce září se prodalo více než jeden milion kusů Alcatelu One Touch 300. Stejně tak se každé dvě vteřiny prodá více než jeden kus mobilu z řad One Touch. Mnohem více ohromující číslo je ale 330 milionů, což je podle odhadů počet mobilů, které se po celém světě prodají v roce 2001. Nejvíce by jich mělo být v kategorii nižší a střední třídy (tyto dvě kategorie je dnes stále těžší odlišit).

Právě mezi low–endy je Alcatel tradičně velmi silný, loni mu v této kategorii patřil český předvánoční trh, byť na tom má svůj podíl i špatná logistika jeho konkurentů. Prioritou číslo jedna je u Alcatelu prosadit modelovou řadu One Touch 300 mezi uživatele. Od modelových řad One Touch 500 a 700 se nepředpokládá převrat na mobilním trhu. Ty mají především upozornit na to, že Alcatel už není jen výrobce low–endů, ale že dokáže nabídnout i mobily na technologické špičce. V prvním pololetí příštího roku by měl Alcatel představit modely One Touch 502 a 702 s podporou GPRS. Vedle nich by také měl uvést novou baterii určenou pro One Touch 702, která v sobě bude obsahovat čip pro Bluetooth. Upgrade stávajících mobilů tak bude velmi snadné – prostou výměnou baterie. Současně s baterií bude pochopitelně představeno i příslušenství využívající Bluetooth; zatím se mluví o osobní sadě handsfree.

Budoucnost mobilů je v podpoře internetu

Důraz na datové technologie je vidět u nových Alcatelů na každém kroku, ostatně podle Jacquese Combeta, prezidenta divize mobilních telefonů: „Technologický vývoj nás přivádí na křižovatku, kde se hlasové služby potkávají s internetovými.“ O to více zamrzí, že přes avizovanou podporu GPRS a Bluetooth, stejně jako wapový prohlížeč v každém mobilu, nemají ani mobily řady One Touch 700 vestavěný infračervený port.

Nejvíce však na prezentaci nových mobilů bylo vidět posun od vnímání mobilu jako pracovního nástroje k vnímání osobního předmětu, používaného často také jako doplněk vlastní osobnosti. A při pohledu na vize ostatních výrobců se zdá, že tento trend je celosvětový. Takže se můžeme všichni těšit na nové mobily, které budou pěkné a hlavně je budeme rádi nosit s sebou.

Dovolím si ještě jednu perličku na závěr. Víte co všechny přítomné české novináře na Petrohradu nejvíce zaujalo? Hned na petrohradském letišti nás přivítal Oscar…