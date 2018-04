Alcatel Versatis 560 - zaoblený krasavec (recenze)

Bezšňůrové telefony se zmenšují a tvary zakulacují. To je patrné právě na modelu Alcatel Versatis 560. Jeho předchůdce s označením 150 byl podstatně větší a hranatější. Versatis 560 je skutečně celý zaoblený, ať už se podíváte na základnu, sluchátko nebo ovládací prvky. Kdyby byl v telefonu lepší displej, nepochybně by byl zaoblený i font...

Základna

Černá oblá základna má nad nabíjecím prostorem oválné tlačítko. Při krátkém stisku aktivujete paging, při dlouhém stisku a následném pípání zahajujete přihlašovací dialog. Na pravé straně od nabíjecí prohlubně svítí dvě kontrolky. Zelená svítí, je-li základna napájena z elektrické sítě, a bliká při vyzvánění nebo při hovoru. Červená kontrolka svítí, je-li sluchátko odloženo v základně a když probíhá nabíjení. Na spodní části naleznete konektory pro napájecí a telefonní kabel. Aby tyto kabely nenadzvedávaly základnu, bude vhodné, když kabely zasuneme do kanálků. Základnu není možno umístit na stěnu.

Sluchátko

Sluchátko má, stejně jako základna, oblé tvary. Čelní část je stříbrná, zadní černá. Displej zobrazuje dva řádky. V horním, který je určen pro symboly, trvale svítí stav akumulátorů a kontakt se základnou. Na druhém řádku, který je vyhrazen pro čísla, svítí v klidovém stavu jméno sluchátka (lze nastavit) a číslo aktivní základny, ke které je sluchátko přihlášeno. Do druhého řádku můžete zadat celkem dvanáct znaků. Je-li číslo delší (maximálně dvacet pět znaků), znaky odrolují na levou stranu. V takovém případě se objeví malá šipka.

Hnědé tlačítko s knihou vstupuje do telefonního seznamu. Žlutobílé tlačítko se sluchátkem přijímá i ukončuje hovory. Oranžové tlačítko pod displejem aktivuje hlasité handsfree. Tlačítkem „OK“ vstupujte do menu. V něm se můžete pohybovat šipkami, které v klidovém stavu zpřístupní seznamy odchozích (redial) a zmeškaných hovorů. Aby seznam zmeškaných hovorů fungoval, je nezbytné, aby telefonní společnost podporovala CLIP. A protože od začátku dubna si již uživatelé mohou tuto službu objednat, bude seznam volajících dostupný. V takovém případě se na displeji objeví symbol obálky. Tlačítko OK v menu funguje jako ENTER a „C“ jako Escape. Pokud probíhá hovor, „C“ vypíná mikrofon (mute). Jak je patrné, tlačítko „INT“ v dolní časti sluchátka aktivuje interní volání, za předpokladu, že máte k základně připojeno více sluchátek (celkem pět).

Protože sluchátko na vás bude při prvním zapnutí mluvit portugalsky, bude nutné nastavit ovládání v angličtině. K tomu je v manuálu na straně 26 podrobný popis.

Telefonování

Příchozí hovory jsou odlišeny vyzváněním. Hned poznáte, jestli se jedná o hovor externí nebo interní. Také na displeji naskočí symbol INT nebo EXT, takže uživatel je hned v obraze. Protože je podporován CLIP jak telefonem, tak i Telecomem, objeví se při příchozím volání buď číslo, nebo jméno, pokud je dotyčná osoba zavedena v telefonním seznamu. V průběhu hovoru můžete pomocí šipek regulovat hlasitost, aktivovat hlasité handsfree, případně odpojit mikrofon. Je zobrazen hovorový čas. Hovor přijmete stiskem žlutého tlačítka nebo sejmutím ze základny. Ukončení hovoru provedete obdobným způsobem. Odchozí hovory můžete uskutečnit dvěma způsoby: buď klasickým stylem, nebo s opravou. Nejlepší ale bude, když číslo navolíte z některého seznamu. K dispozici je hlavní (50), odchozí (5) a nezodpovězené (20). Externí hovor je možno přesměrovat na jiné sluchátko, nebo hovořit konferenčně (2+1).

Funkce

Stiskem tlačítka „OK“ v klidovém stavu aktivujete menu. Zde můžete pracovat s telefonním seznamem, nastavovat základnu i sluchátko. Základna i sluchátko může vyzvánět v pěti melodiích a pěti hlasitostech. Vyzvánění lze také vypnout. Podporována je tónová i pulzní volba, připojení na pobočkové ústředny a priorita vyzvánění. Můžete nastavit i pípání kláves při stisku, případně tóny upozorňovací. V takovém případě přístroj akusticky upozorní při překročení dosahu nebo při vybitých akumulátorech. Do telefonního seznamu můžete vložit padesát čísel, ke kterým lze zadat i jména. Někomu by mohlo vadit, že dálka jména je jen osm znaků. Položky jsou řazeny abecedně. V seznamu můžete vybírat podle prvního písmena nebo sekvenčně procházet pomocí šipek. Vymazat můžete pouze jednu položku, ale ne celý seznam. Doporučuje se nastavit melodii vyzvánění pro externí a interní hodnoty, protože jsou nastaveny obě stejně.

Dosah

Dosah ve volném terénu výrobce udává kolem tří set metrů a v zastavěné oblasti do padesáti metrů. Pokud je již sluchátko příliš vzdálíte od základny, ozve se výstražný tón a symbol anténky na displeji se rozbliká. K základně můžete připojit celkem pět sluchátek nejen od firmy Alcatel, ale i jiných výrobců. Z toho tedy plyne, že je podporován režim GAP. Otestovali jsme na přístrojích Siemens Gigaset 3000 a Sagem WP 11-30. Je nutno ale podotknout, že při použití sluchátek s neoriginální základnou nejsou dostupné funkce základny a také nemusí fungovat identifikace volajícího. Přihlašování a odhlašování sluchátek je podmíněno zadáním kódu PIN. Tady bych chtěl upozornit, aby uživatelé při uvedení do provozu tento kód změnili, aby nezůstal na tovární hodnotě.

Akumulátory

Při uvedení do provozu výrobce doporučuje nabíjení v délce dvacet čtyři hodin. Akumulátory vydrží v pohotovostním stavu 200 hodin a telefonovat můžete až 10 hodin. Bude vhodné, když uživatel čas od času očistí nabíjecí kontakty na základně i na sluchátku.

Manuál

V manuálu jsem postrádal vyobrazení přístroje a popis jednotlivých ovládacích prvků. Všechny postupy jsou ale popsány perfektně, takže uživatel nebude mít s obsluhou problémy. Jen bych znovu upozornil na portugalštinu v továrním nastavení. V závěru nechybí tabulka parametrů a soupis běžných závad, které uživatel může opravit sám. Složitější opravy ale přenecháme raději autorizovanému servisu. V opačném případě bychom přišli o záruku.

Tabulka parametrů

Standard DECT/GAP Dosah 300/50 m Výdrž akumulátorů 200 hod (pohotovostní) Výdrž akumulátorů 10 hod (hovor) Počet sluchátek 5 Hmotnost sluchátka 105 g Akumulátory Ni-Mh 1,2 V, 550 mAh Seznam 50 pozic CLIP ano

Hodnocení

Versatis 560 můžeme zařadit do vyšší střední třídy bezšňůrových telefonů. Již se začíná prosazovat jmenný seznam na více než deset pozic. Alcatel jich má padesát s možností přiřadit i jméno. Identifikace volajícího bude také již využita. Zejména v kancelářích, kde může být k základně připojeno více sluchátek, přijde vhod priorita vyzvánění. Sluchátko můžete nosit v kapse, ale u pasu bohužel ne, protože opasková spona není součástí výbavy a nedá se ani dokoupit. Také cena je víc než zajímavá. Za 1 990 Kč s DPH dostanete solidní telefon, který nejen dobře vypadá, ale má také co nabídnout.

Přístroj zapůjčila firma Compex Brno.