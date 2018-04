Alcatel Versatis 150 (levný DECT)

Základna

Zelená krabice skrývá základnovou stanici, sluchátko, manuál a ohlašovací list. Telefonní a napájecí kabel je již součástí základnového modulu. Před zahájením provozu musíte sluchátko nabít v základně a nastavit datum a čas.

Uprostřed základny naleznete prohlubeň pro odložení a nabíjení sluchátka. Sluchátko lze umístit pouze tlačítky ven. Při odložení do základny se ozve dvojité potvrzovací pípnutí, které oznamuje zahájení nabíjecího procesu. Tlačítko na pravé straně umožní paging na sluchátka. Při delším stisku zahajuje přihlašování dalších sluchátek (celkem 5) a při několikanásobném stisku provede reset celého systému. Červená kontrolka signalizuje zapojení do sítě, vyzvánění a probíhající hovor.

Sluchátko

Velký displej v horní části sluchátka zobrazí tři řádky. Na horním svítí trvale symbol stavu akumulátorů a kvality signálu. Přeškrtnutý zvonek oznamuje vypnuté vyzvánění a ID nepřijaté hovory. Přístroj podporuje funkci CLIP. Nepřijaté i příchozí hovory se ukládají do speciálního seznamu. Symbol pásky oznamuje nové vzkazy v hlasové schránce. Poslední symbol INT se objeví v okamžiku, kdy je provozován vnitřní hovor. Ve druhém řádku se objevují zadávaná čísla. Třetí řádek zobrazuje datum a čas, případně se zde objeví symbol sluchátka, pokud probíhá hovor.

Celému sluchátku vévodí velké bílo-zelené tlačítko se symbolem sluchátka. Je jím možno přijmout a ukončit hovor. Na levé straně naleznete dvě klávesy se šipkami. První umožní zobrazit posledně volané číslo (redial) nebo zadat do čísla pauzu. Druhá šipka vstupuje do seznamu nezodpovězených hovorů. Obě šipky pak slouží pro pohyb v telefonním seznamu, do kterého vstoupíte tlačítkem se symbolem knihy. Pokud uživatel udělá při zadávání chybu, může použít opravnou klávesu CR.

Hvězdička při delším stisku zahájí režim programování přístroje. Pokud máte k základně připojeno více sluchátek, je možno klávesou INT aktivovat vnitřní hovory. Velice zajímavou funkci nabízí tlačítko s páskou. Uživatel si může nadefinovat číslo hlasové schránky, které se při stisku vytočí. Pokud hlasovou schránku nepoužíváte, nastavte si libovolné číslo. Pak můžeme směle hovořit o funkci dětské volání. Poslední tlačítko se symbolem reproduktoru nastavuje hlasitost ve sluchátku nebo v režimu programování nastaví hlasitost vyzvánění. Nabíjecí kontakty naleznete ve spodní části sluchátka a na zadní straně bateriový kryt. Opasková spona je již součástí sluchátka.

Telefonování

Příchozí hovor přijmete stiskem zeleného tlačítka a ukončení hovoru proběhne stejným způsobem. Pokud v režimu programování nastavíte automatický příjem hovorů, můžete hovor přijmout pouhým zvednutím ze základny.

Odchozí hovor je možno uskutečnit dvěma způsoby. První způsob, který znáte jistě z klasických telefonů, není právě nejlepší, ale mnozí uživatelé jej stále využívají. Stiskem zeleného tlačítka vstoupíte na linku. Zadáváte číslo, které se okamžitě vytáčí. Pokud uděláte chybu, je nutno zavěsit a celé vytáčení zopakovat. Druhý způsob, kterému se říká vytáčení s opravou, funguje takto: Začnete zadávat číslo. V případě překlepu pomocí opravné klávesy znak vymažete a napíšete správný. Je-li číslo kompletně zadáno, stiskem zeleného tlačítka ho vytočíte. Ale mnohem pohodlnější bude použití telefonního seznamu, případně klávesy readial. V průběhu hovoru je ve třetím řádku displeje zobrazen hovorový čas. Seznam nezodpovězených hovorů zatím není možno použít, protože funkce CLIP není dostupná. Ale v brzké době Telecom vše uvede na pravou míru.

Funkce

Dvousekundovým stiskem hvězdičky vstoupíte do režimu programování. Můžete nastavit tři melodie vyzvánění ve dvou hlasitostech. Vyzvánění je možno vypnout. V tom případě nebude slyšet vůbec nic, protože základna nevyzvání. Dále je možno definovat délku flash (80, 100, 130, 250, 300, 600 ms) a automatický příjem hovorů. Ochranný kód PIN je také možno změnit. Ten je vyžadován tehdy, když přihlašujete další sluchátka k základně. Pokud uživatel PIN zapomene, není nutno navštívit autorizovaný servis a platit za odblokování. Stačí provést reset, trojitým stiskem tlačítka na základně. V tom případě se i PIN nastaví na tovární hodnotu. Ideální pro zapomětlivé.

Pokud máte k základně připojeno více sluchátek, můžete uskutečnit interní volání. Každé sluchátko má v klidovém stavu na displeji zobrazeno svoje číslo. Pak stačí pouze stisknout tlačítko INT a zadat číslo volaného sluchátka. Je možno vnější hovory přesměrovat na jiné sluchátko, nebo hovořit konferenčně (2 interní + 1 externí)

Manuál

Manuál je stručný, ale přehledný. Na začátku jsou popsány symboly na displeji a ovládací klávesy. V závěru nechybí tabulka parametrů a soupis běžných závad, které uživatel může odstranit sám.

Dosah

Ve volném terénu se můžete od základny vzdálit až do tří set metrů. V budovách dosah poklesne na hranici padesáti metrů. Stav signálu je možno pozorovat na displeji. Pokud se symbol rozbliká, není možno telefonovat. Probíhající hovor bude ukončen a nový se již nepodaří uskutečnit. Prodloužení dosahu pomocí dalších základen není možné, protože sluchátko může být v jednom okamžiku přihlášeno pouze k jedné základně.

Protože se jedná o přístroj podporující GAP, otestovali jsme i napojení na základnu Siemens Gigaset 3010. Vše fungovalo bez problémů. Uživatel může provádět vnější i vnitřní hovory. Bohužel nejsou dostupné funkce základny. Také není zobrazeno na displeji číslo sluchátka.

Akumulátory

V pohotovostním režimu sluchátko vydrží až šedesát hodin a hovořit můžete až šest hodin. Pokud se na displeji rozbliká symbol baterie, musíme sluchátko odložit do základny a nabíjet. Pokud nastane výpadek proudu, není možno telefonovat. Pokud se sluchátko vybije, je třeba znovu nastavit datum a čas.

Tabulka parametrů

Standard DECT/GAP Volba pouze tónová Dosah (volný terén) 300 m Dosah (v budovách) 50 m Hovorový čas 6 hodin Pohotovostní čas 60 hodin Hmotnost sluchátka 128 g (s akumulátorem) Napájení základny 230 V, 50 Hz, 40 mA Akumulátor Ni-Cd, 2,4 V/300 mA

Závěr

Alcatel Versatis 150 nabízí jednoduchost za solidní cenu. Vyzdvihl bych zajímavý vzhled, telefonní seznam, konferenční hovor, opaskovou sponu a v neposlední řadě funkci CLIP. Cenu prodejce stanovil pod hranici tří tisíc korun, tedy přesně 2990 Kč s DPH. Ideální do domácností a menších provozoven. Pokud by uživatel vyžadoval větší komfort, může zůstat u značky Alcatel. V brzké době bude na trh uveden další model, který bude podporovat přenos SMS.

Přístroj zapůjčila firma Compex Brno . Děkujeme.