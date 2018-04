Robůtek Alcatel ve videu útočí na Xiaomi. Skutečně by ho porazil?

Thajská pobočka Alcatelu představila 5,5palcový model OneTouch Flash, který by měl konkurovat ostatním „Note“ modelům. Telefon zatím míří jen na lokální trh. K jeho představení Alcatel vypustil propagační video, ve kterém animovaný robůtek představující právě OneTouch Flash bojuje proti přímému konkurentovi Redmi Note.

Model OneTouch Flash prezentuje video jako výkonnější, což je ovšem pravda jen z části. Pokud si srovnáme parametry těchto dvou telefonů, má alcatel skutečně nepatrně navrch. Mírně větší kapacita baterie a novější verze operačního systému Android skutečně napovídají, že alcatel tuto „bitvu“ vyhrál. Avšak jen do chvíle, než si uvědomíme, že srovnává pouze parametrově slabší verzi Redmi Note.

Ten se totiž prodává ve dvou verzích, přičemž dominuje ta výkonnější, a to i na našem trhu. Ta má dvojnásobnou paměť RAM, 2 GB oproti 1 GB u OneTouch Flash a výkonnější osmijádrový procesor. Kapacitu baterie pak vyrovnává na stejnou hodnotu 3 200 mAh. Oba modely mají v tomto případě stejnou velikost i rozlišení displeje, stejně tak je tomu i u fotoaparátu. U obou modelů má shodné rozlišení 13 MPix. Jediné, co si tedy může Alcatel přičíst k dobru, jsou menší rozměry a hmotnost.

Otázkou tedy je, zda si Alcatel zvolil skutečně vhodného rivala. Jediné, co by mu ještě mohlo zajistit pomyslné vítězství, je nižší cena. Ta zatím u tohoto modelu nebyla oficiálně oznámena, avšak podle portálu SiamPhone má být novinka v prodeji za 6 990 thajských bahtů, v přepočtu tedy za zhruba 4 700 korun. To Xiaomi Redmi Note se na thajském trhu prodává v tuto chvíli za cenu okolo deseti tisíc thajských bahtů, což je v přepočtu téměř sedm tisíc korun.

Zda Alcatel Onetouch Flash, který byl na thajský trh uveden 8. září, zavítá i na jiné trhy, nebylo zatím potvrzeno.