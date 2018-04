Alcatel skromně představuje svoji tajnou zbraň

Žhavá novinka Alcatelu, mobil One Touch 511, má šanci pořádně rozvířit trh mobilních telefonů. Jestliže se mobilům značky Alcatel vyčítala jejich nenápadnost a spíše standardnost, potom je nový OT 511 přesným opakem. Kromě spousty dnes běžných funkcí plně využívá možností rozšířených textových zpráv a stává se tak velmi výkonným multimediálním mobilním telefonem.

Zdá se, že mobilům s integrovanou anténou patří budoucnost. Při dnešní kvalitě pokrytí většiny operátorů sítí GSM nejsou potřeba výkonné vyčnívající antény. A mobil s integrovanou anténou se velmi pohodlně nosí po kapsách, stejně jako dobře vypadá. Alcatel One Touch 511 je prvním Alcatelem s integrovanou anténou. Ostatní prvky telefonu jsou podobné ostatním mobilům této značky. Jedno tlačítko pro příjem i ukončení hovoru, ovládací vícepolohové tlačítko - to jsou typické znaky Alcatelů řady One Touch.

One Touch 511 je velmi elegantním telefonem. Při hmotnosti 75 gramů má objem pouhým 71 krychlových centimetrů, čímž se řadí mezi nejmenší a nejlehčí mobily vůbec. Má velký displej schopný zobrazit až šest řádků textu. Na displeji může být obrázek, a to dokonce i animovaný. Obrázky, stejně jako vyzváněcí melodie, mohou být poslány jako textová zpráva.

Alcatel One Touch 511 by měl vydržet šest a půl hodiny hovoru, nebo až tři sta hodin v pohotovostním stavu. A to s malou 600 mAh baterií. Velkým žroutem energie jsou i vyzváněcí melodie. Ty si můžete nahrát sami - mikrofonem. A nebo si můžete zkomponovat vyzváněcí melodii využívající až sedm tónů hrajících současně.

Zatímco ostatní Alcately byly spíše nevýrazné, s modelem OT 511 může Alcatel ve svojí třídě útočit i na nejvyšší příčky. Když srovnáte Nokii 3330 s Alcatelem OT 511, jako vítěz vyjde zřejmě právě Alcatel. A to jak po stránce funkční, tak i po stránce designové a stylové.