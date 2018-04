Alcatel se vrací na český trh, láká na dvousimkové smartphony

S produkty Alcatel se každoročně setkáváme na jarním barcelonském veletrhu Mobile World Congress (čtěte představení novinek Alcatelu z Barcelony), na českém trhu ale firma sama v posledních letech nepůsobila. Její výrobky jsme mohli občas potkat u některých prodejců a někdy i v nabídce operátorů. T-Mobile například nabízel model Move, Vodafone momentálně prodává typ Smart II.

Teď se ale Alcatel s velkou slávou vrací do Česka s vlastním zastoupením a distribucí přes prodejce Setos. První vlaštovkou je například model Alcatel 991, nově zařazený do portfolia operátora T-Mobile. Firma však plánuje nabízet své produkty především na volném trhu, kde chce zaujmout atraktivní cenou a neobvyklou výbavou. Prakticky všechny modely totiž budou mít podporu dvou SIM karet. To by mohlo být pro české zákazníky velmi lákavé, protože často mají v kapsách dva telefony.

Přístroje značky Alcatel chtějí zaujmout také sympatickým a mnohdy velmi barevným vzhledem. Firma bude chtít sebrat zákazníky především čínským konkurentům Huawei a ZTE, kteří začínají na našem trhu teprve postupně expandovat. I dnešní Alcatel má čínský původ: před lety značku od francouzského koncernu koupila společnost TCL, největší výrobce spotřební elektroniky v Číně. Značka ale stále zůstává tradiční a čeští uživatelé na ni možná uslyší lépe než na vlastně nic neříkající jména konkurence.

Voděodolný top model za 6 000 korun

Nejlepším modelem v nabídce Alcatelu bude elegantní One Touch 997D se 4,3palcovým WVGA displejem. Telefon se bude prodávat v kovově šedé, vínové a bílé barvě a přinese velmi slušnou výbavu. Té vévodí sloty pro dvě SIM a zmíněný velký displej vcelku příjemné kvality. Telefon pohání 1GHz procesor, 512 MB RAM a běží na něm operační systém Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich v prakticky čisté podobě.

Výrobce nepřipravil žádné speciální uživatelské prostředí, zákazníkům nabízí jen místy poupravené ikony a vlastní tapety. Pro androidí nadšence, kteří však mají trochu hluboko do kapsy, to bude znamenat například i rychlé tempo aktualizací přístrojů na novější verzi systému.

Dále zaujme fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů, automatickým ostřením a diodou, HDMI výstup nebo 4 GB vnitřní paměti. Elegantní tělo telefonu je potaženo speciální vrstvou, která odpuzuje vodu. Tato povrchová úprava má přístroj ochránit před deštěm a tekoucí vodou. Alcatel také láká na o 30 % delší výdrž baterie oproti konkurenci a to navzdory faktu, že telefon má na danou velikost a výbavu akumulátor s vcelku průměrnou kapacitou 1 800 mAh.

Za cenu 5 990 korun není Alcatel One Touch 997D úplně levný přístroj, ale výbava není špatná a podpora dvou SIM a voděodolná povrchová úprava jistě cenovku ospravedlňují více než dostatečně.

Dostupné čtyři palce

O stupínek níže se v modelové řadě Alcatelu nachází typ One Touch 993D, který bude na českém trhu stát 4 990 korun. Jde o dostupný model se čtyřpalcovým displejem s WVGA rozlišením, 1GHz procesorem, pětimegapixelovým fotoaparátem, 3 GB uživatelské paměti a pochopitelně opět i podporou dvou SIM karet.

V telefonu opět běží čtyřkový Android ICS. První zkoumání telefonu v nás opět zanechalo vcelku pozitivní dojmy, design i kvalita displeje jsou velmi sympatické a One Touch 993D v tomto překonává třeba přímou konkurenci v podobě Huawei Ascend G300.

Nejlevnější čtyři palce

Nejlevnějším novým androidím smartphonem se čtyřpalcovým displejem na našem trhu se stal Alcatel One Touch 991. Ve verzi s podporou jedné SIM karty jej nabízí operátor T-Mobile za necelé 3 000 korun, dvousimková varianta 991D by měla ve volné distribuci stát asi 3 790 korun. Telefon má čtyřpalcový displej s rozlišením 320 × 480 pixelů.

Rozlišení už je na danou úhlopříčku podprůměrné, ale spoustě zákazníků, kteří touží po velkém displeji a nechtějí za telefon příliš utrácet, bude jistě dostačovat. Spokojit se ale budou muset třeba s tím, že je potřeba dokoupit paměťovou kartu, vnitřní paměť je minimální. Nadšení asi nevzbudí ani 3,2megapixelový fotoaparát s diodou, ale bez ostření, který umí snímky interpolovat na 5 megapixelů.

Levné výměnné kryty

Za cenu 2 990 korun půjde koupit dvousimkový Alcatel One Touch 918D s výměnnými kryty. V podstatě jde o vlastní variantu u Vodafonu prodávaného modelu Smart II, i samotné provedení výměnných krytů z několika částí je podobné.

I výbava je v podstatě shodná s tímto operátorským modelem. Vévodí jí tedy 3,2palcový displej s rozlišením 320 × 480 pixelů a Androidem 2.3 Gingerbread. Podle slov zástupců společnosti Alcatel nelze prozatím u těchto levných chytrých telefonů očekávat Ice Cream Sandwich.

Úplný základ

Zcela nejlevnějším chytrým telefonem v nabídce Alcatelu bude model One Touch 903D, což je v podstatě převlečený a z nabídky operátora již vyřazený T-Mobile Move. Telefon s cenou asi 2 690 korun opět láká na podporu dvou SIM, jinak výbava asi ničím nezaujme.

Vzhledem k ceně to ale nelze ani očekávat, 2,8palcový displej s QVGA rozlišením (320 × 240 bodů), podpora wi-fi, 3G a GPS jsou v současnosti nutným minimem.

Budou i hloupé mobily

Alcatel na českém trhu uvede i klasické "hloupé" mobily. Dotykové přístroje bude zastupovat základní 920D Tribe s 2,8palcovým QVGA displejem, dvoumegapixelovým fotoaparátem a proprietárním operačním systémem. S cenou zhruba 1 490 korun zaujme opět hlavně díky podpoře dvou SIM karet.

Především dámy zaujme "pudřenka" One Touch 810 Glam. Ta jako první neumí pracovat s dvojicí SIM karet. Za cenu 1 990 korun nabídne především neobvyklý design a ve véčkové konstrukci ukrytou qwerty klávesnici. QVGA displej s úhlopříčkou 2,4 palce i další výbava jsou opravdu základní.

Ještě obyčejnější výbavu nabídne elegantní véčko One Touch 292, určené opravdu těm nejméně náročným zákazníkům. Telefon bude útočit především cenou 690 korun, a půjde tak o jeden z vůbec nejlevnějších mobilních telefonů na našem trhu.

Posledním modelem Alcatelu na českém trhu bude "důchodcovský" One Touch 282 Simple. Na svou kategorii zaujme elegantním designem a přítomností barevného displeje, ale další vymoženosti očekávat nelze. Cena 890 korun se však jeví jako velmi příznivá.

Velké plány

Alcatel nechce na českém ani na celosvětovém trhu hrát jenom podřadnou roli. Firma se chce zařadit zpět mezi významné výrobce a její strategií bude útočit především v nižších cenových segmentech. Do války v těch nejvybavenějších třídách se v dohledné době pouštět nebude. ale i tak se prý máme nač těšit.

Už na jaře v Barceloně slibuje Alcatel představení nového portfolia, ve kterém se objeví i zcela nový topmodel. První snímky několika detailů, které jsme měli možnost při prezentaci vidět, vypovídají o tom, že design bude hrát ještě důležitější roli než dosud.