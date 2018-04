Alcatel připravuje nové levné hudební véčko - Alcatel OT-C700

Nový Alcatel OT-C700 schválil americký úřad ve verzi OT-C700A. Tato varianta podporuje americká pásma GSM, existovat však bude i verze s podporou evropských pásem. Nové véčko navazuje na poslední modely výrobce a nabízí i hudební přehrávač, který se ovládá, mimo jiné, tlačítky na vrchu telefonu.

Vnější displej chybí, jediný hlavní nabízí nízké rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Displej je aktivní (TFT) a má úhlopříčku 1,8 palce. Fotoaparát by měl mít rozlišení 1,3 megapixelu. Fotoaparát bude možné použít i jako webovou kameru.

Hudební přehrávač dokáže zobrazit text přehrávané písně. Telefon podporuje paměťové karty formátu microSD. Připojit telefon k počítači můžeme přes Bluetooth 2.0 nebo pomocí datového kabelu. Pak můžeme využít funkci Mass Storage.

Nový Alcatel by se měl začít prodávat do konce letošního roku a možná se s ním setkáme i na našem trhu. Jeho největší předností by měla být nízká cena, kterou odhadujeme na zhruba 2 500 Kč. To je totiž největší lákadlo mobilů od Alcatelu. Například jedním z nejlevnějších hudebních mobilů na našem trhu je Alcatel OT-E805, který pořídíte za zhruba dva tisíce korun.