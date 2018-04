Při příležitosti uvedení Alcatelu OT557 na tchajwanský trh informoval server DigiTimes o přípravě sedmi nových modelů této značky (nyní Alcatel & TCL). Některé z nich budou vybaveny MP3 přehrávači nebo technologií Push-to-Talk. Jeden model by měl mít integrovaný dvoumegapixelový fotoaparát. Připravovaný low-endový model OT355 by měl na tchajwanský trh dorazit do konce roku, první model vybavený technologií Push-to-Talk by měl na tamní trh dorazit taktéž již v prosinci letošního roku.