Alcatel představuje telefony třetí a čtvrté generace

Všichni výrobci mobilních telefonů se snaží nejen vyvíjet a dávat na trh stále nové výrobky, ale rádi také ukazují, co zákazníky teprve čeká. Cestou ke třetímu tisíciletí, které je často spojováno s novou vlnou technologií, se tyto vize ještě množí. Také ve spojitosti s UMTS a dalšími generacemi mobilních sítí výrobci rádi popouští uzdu své fantazii. Nejinak se chová také firma Alcatel, která zřejmě vlastní velmi silný dalekohled, protože jejich výhledy dosahují velmi daleko.

Také v oblasti názvů je Alcatel velmi vynalézavý. Romantická jména připomínají zeměpisně přírodní přístup Intelu, který svým procesorům dává kódová označení podle amerických řek. V každém případě se taková jména pletou méně než oblíbená označení plná písmen a čísel. Některé z představ Alcatelu jsou poměrně blízko laboratorní realitě. Přístroje jako Damien, Rafael nebo Baptiste jsou vlastně telefony, které se podobají klasických představám, jak budou vypadat UMTS telefony za dva roky. Vlastně jde jen o změněný design klasického telefonu, u kterého jsou nové technologie využity spíš k vývoji jiného tvaru a ovládání, než k zavedení nových schopností.

Telefon Yushua je dokonce v podstatě shodný s telefony kombinovanými s PDA, které by se na trhu měly objevit již v příštím roce. Je obohacen ještě o technologii GPS (Global Positioning Systém), která umožňuje velmi přesnou lokaci. Dnes je sice lokace přímo pomocí sítě GSM již běžnou skutečností, ovšem přesnosti GPS rozhodně nedosahuje. Pro specifické účely tedy GPS stále vede a Yushua je ukázkou toho, jak by spolupráce jednotlivých technologií měla vypadat.

Pokud by uživatel potřeboval spíš pohodlné ovládání a snadnou komunikaci pomocí hlasu, videa či textu, bude mu vyhovovat Lishin. Podle designerů je určen především pro ženy jako vhodný módní doplněk a zároveň telefon, který lze snadno a intuitivně ovládat. Místo složitého psaní na malé klávesnici použijete ručně psaný text, který se pošle jako obrázek. Rozhodně snadné řešení, ovšem nesmíte příliš škrábat.

Za zmínku jistě stojí Louise, jakýsi telefon na jedno použití, který tak trochu připomíná gumový pytlík, ve kterém se uchovává krev nebo krevní plasma. Tento sáček je naplněn "bateriovým gelem", který se stará o přísun energie. Jakmile je telefon vybitý, jednouše ho vyhodíte a až budete zase potřebovat volat, koupíte si nový. Zajímavá idea, pro kterou je ovšem nesnadné najít praktické využití. Snad při akcích, na které se bojíte vzít normální telefon.

Všechny tyto vize a představy evokují vzpomínky z klasických sci-fi filmů. Dnešní doba se ovšem velmi blíží tomu, na co jsme právě z filmů zvyklí. Pohled na takovéto futuristické výrobky nás alespoň připraví na budoucnost a my nebudeme tak překvapeni, až nás nová realita dostihne a my budeme videotelefonovat pomocí přístroje, který se ze všeho nejvíc podobá listu papíru.