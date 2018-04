Alcatel představuje telefony nové generace

Už i Alcatel představil své vize produktů, které by měly pracovat v sítích GPRS/UMTS. V několika následujících letech nás čekají samé novinky a Alcatel přispěl se svou trochou do mlýna, když zveřejnil své představy pro příští dva roky. Podle všeho se máme na co těšit.

Dnes – GSM

Jak jste již mohli zaznamenat, Alcatel načal novou éru svých mobilních telefonů. Po uvedení Alcatelů řady One Touch 300 přišla řada One Touch 500 a One Touch 700. Již na vzhledu těchto telefonů je znát, že Alcatel nechce zaostat za vývojem.

Rok 2001 - GPRS

Máte pocit, že jste tento telefon již někde viděli? Váš dojem je na místě. Tento telefon je prakticky shodný s Alcatelem One Touch 701 - včetně ovládacího joysticku a aktivním flipem chráněné klávesnice. Znatelný rozdíl je v podstatně větším displeji, který pojme více informací.

Přesto je vidět, že Alcatel se hodlá držet malých rozměrů svých výrobků i v budoucnu. Telefon na obrázku umožní přístup ke službám s přenosovou rychlostí 51 kbps (přenosová rychlost současných modemů) a v plné kráse by měl být představen již příští rok.



Rok 2002 - GPRS/UMTS

Barevný displej daleko větší než u předchozího modelu je již pro opravdové labužníky. Přenosová rychlost by měla být něco kolem 90 kbps. Umožní odesílání i přijímání fotografií a představí nové funkce, kterými budou například videokonference.



Hned tři typové řady

Alcatel plánuje tři hlavní řady výrobků 3G (třetí generace), přičemž každá by měla odpovídat jiným potřebám a nárokům uživatele. V roce 2002 by tedy měla podoba vašeho telefonu záviset především na tom, k jakým účelům jej budete používat.

První řada Audio centric je zaměřená na hlas a hudbou. Pokud budete chtít telefonovat, vyřknete jméno volaného a přístroj sám hovor spojí. Telefonní seznam bude uložen v síti operátora, takže nebude zabírat místo v přístroji. Ostatně by se do něj zřejmě nevešel ani jeden záznam. Tímto přístrojem bude možné také stahovat nebo sdílet digitální hudební soubory. Mobil je tak malý, protože nejen telefonní seznam, ale i většina softwaru bude uložena v celulární síti. Posuďte sami - je toto ještě mobilní telefon?



Videokonference, surfování po internetu nebo hudební videoklipy bude nabízet druhá řada s názvem All-in-One (vše v jednom). Přístroj by měl disponovat kompletní nabídkou funkcí a služeb včetně multimediálního mobilního internetu.



Třetí řada se bude jmenovat UMTS modem a bude pracovat v systému bluetooth. Multifunkční zařízení chce Alcatel vměstnat do mobilního telefonu o velikosti kreditní karty. Kromě jiných funkcí si s tímto malým zázrakem budete moci zahrát hru staženou z internetu a připojit i další hráče, nebo pozorovat dopravní informace na vnitřní straně hledí přilby při jízdě na motocyklu.



Z předchozích řádků je jasné, že Alcatel ví, co chce, a že jeho vize budoucnousti jsou více než troufalé. Pokud se opravdu dočkáme přístrojů, které by při své velikosti zvládaly všechny nové funkce a služby, nemuseli bychom časem potřebovat nic jiného než mobilní telefony. Taková doba je však ještě daleko.

Přestože téměř všichni výrobci mobilních telefonů usilovně pracují na vývoji nových přístrojů pro UMTS, není dosud nikde k mání funkční kapesní terminál. Obrázky, kterými nás společnosti zahrnují, jsou sice hezké, ale zatím opravdu nemohou nabídnout nic jiného než vize. Do spouštění sítí třetí generace v roce 2002 již nezbývá mnoho času. Nejpozději v létě příštího roku by tedy obrázky měly vystřídat fungující vzorky.