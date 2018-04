Alcatel představuje pět nových mobilů

Na 3GSM Světovém kongresu v Cannes představí společnost Alcatel pět nových mobilních telefonů.

One Touch 756, s barevným displejem TFT 262 000, je třípásmový multimediální mobilní telefon vyšší třídy. Umožní nahrávat ozvučené video a stahovat, zasílat a přijímat jej prostřednictvím MMS. Dále nabídne poslech hudby ve formátu MP3, polyfonní melodie, zvonění a díky technologii Java MIDP 2.0 a GPRS třídy 10 urychlí stahování her a aplikací.

One Touch 835 se dvěma barevnými displeji (262 000 barev na vnitřním displeji a 65 000 na vnějším) je prvním mobilem véčkové koncepce od společnosti Alcatel a je současně jedním z nejlehčích přístrojů na trhu (88g). Je vybaven vestavěným VGA fotoaparátem s možností natáčení krátkých video sekvencí a animací, které mohou být využity pro personalizaci kontaktů v telefonním seznamu. One Touch 835 dále přichází s MMS, čtyřmi hrami a GPRS třídy 10.

One Touch 556 je vybaven digitálním VGA fotoaparátem a barevným displejem, což umožňuje prohlížení, odesílání a přijímání videa a široké možnosti stahování. Tento mobil dále nabídne technologii Java MIDP 2.0, díky které je stahování aplikací, her, melodií a obrázků snažší, než kdykoli předtím. Funkce vestavěného fotoaparátu dokáže nahrát při fotografování zvuk a vše společně přeposlat prostřednictvím MMS. Také tento přístroj poskytuje nejrychlejší GPRS třídy 10.

One Touch 735i je mobilní telefon s vestavěným fotoaparátem a technologií Java MIDP 2.0 ke stahování her a aplikací prostřednictvím WAPu nebo Internetu. Telefon byl navržen pro hraní her: hry se hrají jako na herní konzoli s akčním tlačítkem pro pravou ruku a pětisměrnou klávesou pro pohyb ovládanou levou rukou. One Touch 735i se také může pochlubit snadno ovladatelným fotoaparátem a MMS.

One Touch 332a představuje třípásmový mobilní telefon s barevným displejem, zaměřeným zejména na trhy Latinské Ameriky. Je vybaven barevným displejem s 4096 barvami a nabízí široké spektrum funkcí od SMS, EMS přes WAP, až po polyfonní melodie a obrázky pro vlastní personalizaci. Tento telefon je poměrně lehký (77g).

One Touch 735i bude na český trh uveden v polovině března. One Touch 756 lze očekávat v průběhu léta a One Touch 556 od října letošního roku. One Touch 835 a 332a nejsou určeny primárně pro český trh. Na trzích Jihovýchodní Asie, resp. Latinské Ameriky budou uvedeny v průběhu dubna tohoto roku.