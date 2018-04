Alcatel představuje nové mobilní telefony

Alcatel na Cebitu představil nové mobilní telefony, které odpovídají stávajícímu trendu zmenšování a "našlapávání" funkcemi. Byly zde k vidění jak mobilní telefony, určené do předplacených sad, tak telefony, které jsou určeny spíše pro managery k reprezentačním účelům. Firma také představila telefon s integrovaným bluetooth.

Dokonce jsme v několika málo exemplářích viděli komunikátory s odnímatelnou klávesnicí, i bez ní, které dokáží uskutečňovat videokonference.

Pokud začneme od těch nejlevnějších nových přístrojů, máme zde řadu mobilních telefonů Alcatel One Touch 301, One Touch 302 a One Touch 303. Tyto přístroje jsou s největší pravděpodobností určeny jako telefony do předplacených sad nebo jako levné dotované.

Model OT301 by měl být podle očekávání prodejců z Alcatelu velmi oblíbený. Modely 302 a 303 budou mít výměnné přední kryty, takže je možné je přizpůsobit obrazu svému. Kromě této vzhledové upravitelnosti disponují všechny modely 5ti řádkovým displejem, vibračním zvoněním, navigačním tlačítkem se třemi pozicemi, hlasitou handsfree a mají vestavěný WAP mikrobrowser poslední specifikace.

Alcatel One Touch 500 je již zmíněnou variantou pro osobní reprezentaci. Bude se vyrábět v 5ti barevných provedeních a na první pohled byste jej zařadili do skupiny s telefonem Bosch 909s (podle designu).

Kombinací pěkného designu a technologické vybavenosti vznikl model tento model telefonu. Jeho displej pojme až 8 řádek textu, což je ideální pro zobrazování WAP stránek. Kromě interaktivních internetových služeb můžeme připojit telefon k PC pomocí kabelu a používat jej jako modem.

Z komfortnějších funkcí má tento 103 gramů vážící telefon vestavěný diktafon a vibrační zvonění. Ovládání je řešeno také navigačním tlačítkem, ale tentokráte již pěti pozicovým. Telefon bude pravděpodobně prodáván za cenu přes 10.000 nebo jako dotovaný mezi 6 až 10 tisíci korunami.

Další telefon, který bude určen pro fajnšmekry má napsáno v materiálech: "nepatří do každé ruky!" Ano. Tento telefon je opravdu podle výčtu funkcí jen pro ty vyvolené. Alcatel One Touch 700 je telefonem první kategorie se všemi vymoženostmi dnešní doby.

Pominu-li jeho hmotnost 88 gramů, která je jak uvidíte sami téměř neuvěřitelná vůči jeho schopnostem, pak jistě zapomenete, že jste uvažovali o koupi jiného mobilu.

OT 700 se bude dodávat v pěti barevných provedeních. A co že se to skrývá za flipem kromě organizéru, diktafonu a HW modemu jako u předchozího modelu? Zatím neuvedená výdrž, která by měla daleko přesahovat dnešní standardy díky vysokokapacitní baterii, dále vestavěná podpora technologie GPRS, WAP mikrobrowser a jako bonbónek nakonec i technologie Bluetooth.

Tento "nadupaný" trpaslík bude nejspíš dost drahý (cena se odhaduje podobná, jako u Ericssonu T28) a předpokládá se, že na trh přijde až za několik měsíců, ne-li koncem roku.

Do prodeje by měl přijít i starší, leč inovovaný mobil Alcatel One Touch View db@. Tento přístroj se liší od klasického View db podporou WAP. Jeho displej najednou zobrazí až 4 řádky textu. Tento mobil se nechá sehnat rovněž ve variantě bez WAP, která je již běžně v prodeji.

Tím jsme vyčerpali konkrétní nabídku mobilních telefonů společnosti Alcatel, které budou v prodeji již tento rok. Na závěr se ale podívejme, jaké návrhy komunikátorů pro nás Alcatel přichystal. Doufejme, že se některý z nic uchytí.

Kidphone, který vyrábí jen málo firem a nikdo jej k nám nedováží. Alcatel je jedna z mála firem, které se jej rozhodly dělat. Podívejte, že i se 4 knoflíky se dá lec kam dovolat. Tento dětský komunikátor slouží převážně na to, aby byly děti k zastižení a nebo mohly zavolat rodičům. Podmínka snadné ovladatelnosti při tom musí být splněna, aby se nestalo to, že se rodiče budou divit za vysoké účty, protože jejich dítko omylem vytočilo nějaké cizí číslo. Kidphonem lze totiž telefonovat pouze na předdefinovaná telefonní čísla, která si rodiče sami určí.

Poslední výrobek, který nás u Alcatelu zaujal je "multikomunikační počítač do dlaně". Tato malá centrála zvládne přenášet data o vysokých rychlostech, dokáže pracovat s internetem a e-mailem. S komunikátorem lze pořádat videokonference a nebo jej používat pouze jako mobilní telefon, který je spojen s headsetem pomocí bluetooth.