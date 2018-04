Alcatel představuje čtyři nové mobilní telefony s barevným displejem

Cannes, 18. února 2003 – Společnost Alcatel v rámci letošního ročníku světového kongresu 3GSM představuje čtyři mobilní telefony s barevným displejem, které rozšiřují současné produktové portfolio značky a pomáhají určovat další vývoj v oblasti mobilní telefonie. Alcatel One Touch™ 332, One Touch™ 531, One Touch™ 535 a One Touch™ 735 podporují všechny funkce, služby a technologie, vyvíjené a uváděné na trh mobilními operátory. Navíc díky standardizované technologii a příznivé ceně činí tyto technologie a funkce dostupnější pro zákazníky. Další prioritou francouzského výrobce je ve srovnání s konkurenčními značkami nabídnout snazší ovládání a kompaktnější vzhled.

„Deset let po svém vzniku vstupuje svět GSM do multimediální éry. Společnost Alcatel využívá této příležitosti k tomu, aby letos uvedla na trh kompletní řadu mobilních telefonů, které široké veřejnosti umožní snazší přístup k novým službám a díky nimž bude život ještě barevnější,“ komentoval nabídku nových produktů Jacques Combet, prezident divize mobilních telefonů společnosti Alcatel.

Barevně a lehce

Alcatel One Touch™ 332 je určen pro uživatele, kteří hledají telefon, vybavený všemi hlavními funkcemi, jako je SMS, EMS, EAP, či polyfonní melodie, za dostupnou cenu. Kompaktní a lehký (77 g) telefon bude k dispozici ve třech výrazných metalických barvách.

Barevně a snadno

Alcatel One Touch™ 531 je mobilní telefon se snadným ovládáním, vybavený technologií GPRS třídy 8 a velkým barevným displejem. Umožňuje stahování široké nabídky her společnosti In-Fusio, které budou k dispozici prostřednictvím většiny velkých evropských mobilních operátorů.

Barevně s MMS

Alcatel One Touch™ 535 na první pohled zaujme výrazným designem. Prostřednictvím nejmodernějších technologií umožňuje přístup ke všem službám, jako je MMS, GPRS třídy 10, vysoké rozlišení displeje, či stahovatelné hry atd. Představuje ideální alternativu pro uživatele s opravdu vysokými nároky na každodenní silné zatížení telefonu a současné využívání nejnovějších multimediálních služeb.

Barevně a zábavně

Alcatel One Touch™ 735 podporuje MMS zprávy a navíc je vybaven technologií GPRS třídy 10. Obsahuje vestavěný digitální fotoaparát, tři hry a katalog dalších ke stažení. Představuje souhrn technologií, nutných pro každodenní zábavné využívání nejnovějších i budoucích multimediálních služeb.

Jako první bude na trhu k dispozici Alcatel One Touch™ 531 – v březnu letošního roku. V červenci bude následovat model One Touch™ 535 a konečně v září přístroje One Touch™ 735 a One Touch™ 332.

Fotografie telefonů najdete v článku.