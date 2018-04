Alcatel představil levný dotykový model a hloupý komunikátor

Ještě před rokem se zdálo, že tradiční značka Alcatel pod taktovkou čínských vlastníků, společnosti TCL, zůstane producentem jen těch nejobyčejnějších mobilů. Letošní novinky však ukazují, že se Alcatel dokáže držet trendů a přitom si uchovat své nejsilnější zbraně: líbivý design a velmi nízkou cenu.

Hlavním tahákem modelové řady 2009 je Alcatel OT707, první model výrobce s dotykovým displejem. Hudební mobil nemá žádný operační systém a vlastně ani žádnou extra výbavu, postrádá dokonce datové připojení EDGE, což je v dnešní době zarážející. Ale to pravděpodobně potenciálním zákazníkům nebude vůbec vadit, dostanou totiž dnes tak módní mobil s rozměrným dotykovým displejem a z peněženky jim ubude jen kolem tří tisíc korun.

A to je přesně to, v čem se cítí Alcatel silný. Umí nabídnout líbivý přístroj, navíc hned v několika barevných variantách, a řekne si o přijatelnou částku.

Dalším důkazem této obchodní politiky je komunikátor s označením OT800. Je to nejlepší model v nabídce výrobce a mnohé slibuje i vzhled, který nezapře inspiraci populárními komunikátory BlackBerry nebo u Nokie E71.

Jenže to je jen klamání tělem. Alcatel OT800 není žádný smartphone, je to obyčejný mobil bez otevřeného operačního systému, ovšem s pohodlnou QWERTY klávesnicí a obstojně velkým displejem QWGA). Důraz je na textovou komunikaci, telefon tak má e-mailový klient a podporuje hned několik instant messengerů.

Opět platí, že Alcatel se barev nebojí a nabídne tuto novinku hned v několika barevných verzích. S dvoumegapixelovým fotoaparátem a podporou EDGE zaujme především cenou, která by se měla vejít pod hranici tří tisícovek.

Třetí zajímavou novinkou Alcatelu pro letošní rok je model OT767. Už na první pohled ničím převratným neupoutá, je to vcelku obyčejné véčko. To, co ho dělá zajímavým, ukrývá vnější displej. Na něm lze totiž zobrazovat vybrané vidgety, tedy miniaplikace, které například informují o aktuálním počasí. Další výbava je velmi podobná té, kterou nabízí komunikátor OT800. Zajímavostí je jen podpora slovníku T9, většina ostatních přístrojů Alcatelu nabízí slovník Zi.

Alcatel OT767 bude stát v přepočtu přibližně 2 500 korun, což je jistě akceptovatelná částka. Všechny tři novinky Alcatelu výrobce prezentuje jako přístroje s výborným přístupem na internet včetně plného HTML prohlížeče. O to víc překvapí, že ani jeden model výrobce nepodporuje sítě 3G, a jak již bylo uvedeno, hudební mobil OT707 dokonce neumí ani připojení přes EDGE, což je v dnešní době docela rarita.

Přes tyto výtky můžeme novinky Alcatelu pochválit. Míří tam, kde je na trhu volno, a v prvních dvou případech přesně cílí na ty zájemce, kteří chtějí buď mobil s dotykovým displejem, nebo komunikátor s QWERTY klávesnicí, ale nechtějí utrácet a bohatou výbavu nebo otevřený operační systém nepotřebují. Na závěr patří otázka, zda se s produkty Alcatelu budeme setkávat i na českém trhu. V posledním roce tomu tak nebylo.