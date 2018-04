Alcatel POP 4S a POP 4Plus: solidně vybavené telefony za příznivou cenu

Oba telefony si jsou na první pohled hodně podobné, díky 5,5palcovým displejům disponují prakticky shodnými rozměry. Model Pop 4S je na rozdíl od levnějšího protějšku vybaven hardwarovým tlačítkem, které v sobě zároveň integruje čtečku otisku prstů. Na zadní straně se od sebe tyto dva alcately liší pouze mírně rozdílnou velikostí čočky fotoaparátu a umístěním LED blesku.

Devizou obou modelů je rozhodně nejnovější operační systém Android ve verzi 6.0 Marshmallow, a to v podstatě v jeho čisté podobě bez přítomnosti grafické nadstavby.

Jak hodnotíme design?

U obou telefonů jsou vzhledem k cenové kategorii použity plastové materiály. V tomto případě to však nemá žádný zásadní negativní vliv na celkový dojem. Dílenské zpracování je na dobré úrovni. Model Pop 4S se k nám dostal v provedení Metal Gold a Pop 4 Plus pak v tmavě modré variantě Slate. Obzvlášť Pop 4S působí ve zlatavé barvě opravdu elegantně.

Na přední straně je model Pop 4S, jak jsme již výše zmínili, vybaven hardwarovým „Home“ tlačítkem s čtečkou otisku prstů. Toto tlačítko pak doplňují ještě dvě senzorová. Model Pop 4 Plus disponuje pouze senzorovými tlačítky. V obou případech jsou tlačítka podsvícená, což je určitě výhoda především tehdy, když chceme telefon používat ve tmě.

Plusy a mínusy Proč koupit? pěkný design

čtečka otisků (Pop 4S)

Full HD displej (Pop 4S)

čistý Android 6 Marshmallow

poměr cena výkon Proč nekoupit? průměrný fotoaparát

absence NFC (Pop 4 Plus) Kdy? V prodeji Za kolik? 5 200 Kč (Pop 4S), 3 700 Kč (Pop 4 Plus)

Telefony jsou vybaveny 5,5palcovými IPS displeji zasazenými do černého rámečku. Zatímco však displej modelu Pop 4S disponuje Full HD rozlišením (1 080 x 1 920 pixelů), tak Pop 4 Plus si musí vystačit pouze s HD displejem (720 x 1 280 pixelů). Vzhledem k jejich úhlopříčce je tedy jasné, že telefony nebudou žádní drobečci.

Jaká je výbava?

Model Pop 4S patří k lépe vybaveným a na své si zde přijdou i náročnější zákazníci. A to hned z několika důvodů. Velice povedený je již výše zmíněný displej s hustotou pixelů 401 PPI - podává kvalitní obraz, má věrné barvy a velice dobré pozorovací úhly. Dostatek výkonu pro běh aplikací zajistí osmijádrový procesor MediaTek MT6755M pracující na frekvenci 1,8 GHz a také 2 GB operační paměti. Telefon je dále vybaven interní pamětí o velikosti 16 GB, kterou lze rozšířit díky slotu pro microSD kartu o dalších až 64 GB.

Model Pop 4S oproti levnějšímu protějšku disponuje kvalitnějším fotoaparátem s rozlišením 13 MPix (Pop 4 Plus je vybaven pouze 8MPix senzorem) či NFC. Čtečka otisků prstů fungovala v praxi poměrně spolehlivě, což v této cenové hladině hodnotíme rozhodně kladně. Rovněž solidní je baterie s kapacitou 2 960 mAh. Baterie sice nezajistí nikterak extrémní výdrž, rozhodně však díky ní s telefonem přežijeme celý den a při rozumném nastavení jasu displeje se výdrž dostane i dva dny.

Model Pop 4 Plus je o necelé dvě tisícovky levnější a cena se samozřejmě promítla i na jeho výbavě, která jej řadí spíše do nižší střední třídy. Telefon je vybaven čtyřjádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon 210 taktovaným na frekvenci 1,1 GHz, který doplňuje operační paměť o kapacitě 1,5 GB. Interní úložiště je dimenzováno shodně jako u Pop 4S na 16 GB a ani v tomto případě neschází možnost jeho rozšíření paměťovou kartou microSD, avšak jen do kapacity 32 GB. Baterie má pouze 2 500 mAh, telefonu vystačí spíše na jednodenní životní cyklus. Ústupkem vzhledem k ceně je i kvalita displeje, ten má vzhledem k HD rozlišení hustotu pixelů jen 267 PPI. I přesto však působí poměrně kvalitně.

Pokud bychom měli oba alcately hodnotit z hlediska výkonu, tak by se dalo říci, že fungují v celku shodně. Papírově je sice výkonnější Pop 4S, který v benchmark testu AnTuTu měl něco málo přes 40 tisíc bodů, tedy o polovinu více než Pop 4 Plus (kolem 20 tisíc bodů). Avšak při běžném používání není rozdíl nijak patrný. Nicméně pustíme-li se do operací s aplikacemi, které jsou náročné především na výkon, anebo do hraní her, tak je výkonnostní rozdíl již patrný.

Čistý systém a Android 6 Marshmallow

Společnost Alcatel se rozhodla novinky vybavit nejnovějším Androidem bez vlastní grafické nadstavby. A udělala dobře. Pozitivně se to rozhodně projevuje právě na chodu celého systému, asi nejzásadnějším rozdílem je jiná grafická podoba ikon. Najdeme zde sice některé funkce, které byly dodatečně výrobcem implementovány, ale není jich mnoho. Rovněž počet předinstalovaných aplikací je na rozumné míře a lze je vesměs všechny bez problémů odinstalovat.

Jak telefony fotí?

Fotografické vlastnosti obou telefonů nás spíše zklamaly. Ani u dražšího modelu Pop 4S nešlo o žádný zázrak a pořizované fotografie patří spíše k průměru. Za dobrých světelných podmínek si telefony vedly docela dobře, přestože je u snímků občas patrný sklon k přesvícení a slévání detailů. Za horších světelných podmínek jsou fotky až příliš zašuměné a za tmy pak prakticky nepoužitelné.

Jak fotí Alcatel Pop 4S

Opět se potvrzuje pravidlo, že více pixelů neznamená lepší fotografie. Dokazuje to hlavně Pop 4S, jehož fotografie i přes rozlišení 13 MPix nejsou nikterak světoborné. U obou telefonů jsme si také všimli občasných problémů s ostřením a automatika nezafungovala vždy správně, bylo potřeba doostřovat prstem na displeji. Celkově vzato však telefony splní svůj účel a tím je pořízení momentek a selfie fotografií.

Jak fotí Alcatel Pop 4 Plus

Mám si telefony pořídit?

Model Pop 4S nás příjemně překvapil. Má vše, co by moderní telefon měl mít. Tedy kvalitní displej, dostatek výkonu a elegantní design. Až na průměrný fotoaparát jde o velice zajímavý kousek, který za cenu zhruba 5 200 Kč nabídne opravdu hodně muziky a rozhodně si jej dokážeme představit jako plnohodnotného společníka na každý den. Model Pop 4 Plus vzhledem k ceně okolo 3 700 Kč již nedisponuje tak exkluzivními parametry, ale své příznivce si určitě najde.

A co srovnání s konkurencí?

Pokud bychom chtěli srovnávat tyto modely s konkurencí, tak oproti modelu Pop 4S bychom určitě postavili Lenovo K5 Note. To má za téměř shodnou cenu atraktivnější design s kovovou konstrukcí, vyšší kapacitu baterie a kvalitní zvuk Dolby Atmos.

S modelem Pop 4 Plus by se pak směle mohlo utkat Lenovo Vibe P1m se shodným rozlišením displeje (HD) a podobnými parametry. Rozměry lenova jsou však kompaktnější a má i větší baterii (4 000 mAh). Dalším konkurentem by pak mohlo být Xiaomi Redmi 3, které vedle fotoaparátu s vyšším rozlišením (13 MPix) disponuje opět i vyšší kapacitou baterie (4 100 mAh). Xiaomi je však výrazně dražší (zhruba 5 tisíc korun).