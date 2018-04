Smartphonový Obr XXL za rozumné peníze. Test Alcatel Pop 4 (6)

Oprava: Alcatel Pop 4 (6) v původní specifikaci LTE na frekvenci 800 MHz nepodporoval, což platilo i pro testovaný vzorek. Ale všechny přístroje v české distribuci již LTE na frekvenci 800 MHz podporují.

Co je to zač?

Plusy a mínusy Proč koupit? veliký a solidní displej

dobré zpracování

dobrá výbava

Proč nekoupit? pro někoho velké rozměry Kdy? V prodeji Za kolik? 6 000 Kč

Alcatel Pop 4 (6) patří do střední třídy, i v hierarchii samotného výrobce. Právě řada Pop stojí nad základními modely Pixi a model s číslovkou šest v závorce je největším z modelů této řady. Jak napovídá ona číslovka, úhlopříčka displeje je šest palců, což řadí Pop 4 (6) k opravdu velkým telefonům. Šestka také naznačuje cenovku, model se dá koupit za cenu okolo šesti tisíc korun. Z hlediska výbavy tu nechybí nic podstatného. Telefon má třeba čtečku otisků prstů na zádech, solidní třináctimegapixelový fotoaparát nebo osmijádrový procesor MediaTek a další vymoženosti.

Ten je ale přerostlý...

Inu, to už tak u phabletů bývá, šestipalcová úhlopříčka se pojí samozřejmě s většími rozměry. Ty mají konkrétně hodnotu 160,9 x 81,5 x 7,95 mm. U Alcatelu se nesnažili minimalizovat rámečky displeje, na druhou stranu je přístroj příjemně tenký. Vyšší je i hmotnost, ta činí 195 gramů. Tělo má zadní kryt z kovu, ale horní a spodní část jsou plastové, to kvůli prostupu signálu. U cenově dostupného telefonu Alcatel nevolil možnost s pásky pro prostup a usnadnil si cestu plastovými konci.

Na kvalitu zpracování to ovšem nemá negativní dopad, telefon působí hodně solidním a bytelným dojmem. Konstrukce je pevná, ale je tu jeden zvláštní detail. U testovaného kusu ne zcela přesně doléhal šuplíček na SIM a microSD kartu, který je potřeba tradičně otevírat pomocí sponky. Tahle vůle ničemu nevadí, ale ve zpracování je trochu překvapením. Lepší by mohlo být i slícování plastových konců s kovovým tělem, mírné zkosení hrany v přechodu do zad tu totiž ne zcela přesně navazuje. Hezkým detailem konstrukce je naopak napojení krycího skla displeje do boků – sklo je mírně zaoblené, přechází do jakési tenké plastové lišty a ta pak do onoho kovového rámu. Vypadá to hezky a precizně.

Velký telefon se samozřejmě nemusí všem uživatelům dobře držet, obra si koupí jen ten, komu něco takového nevadí. S držením v ruce jsme ale neměli žádné větší potíže, i přes tenkou konstrukci Alcatel v ruce nijak neřeže.

Co to umí?

Pop 4 (6) je klasický telefon střední třídy. Uživatele v tomto případě láká především na onu velikou úhlopříčku displeje, který dostal IPS technologii a vcelku běžné Full HD rozlišení. Obraz je kvalitní, a tak bude právě velký displej tím, proč si budou zákazníci tento Alcatel pořizovat. Pro ty, kdo často a hodně čtou, bude lákadlem funkce pro odfiltrování modré barvy světla, což zpříjemní především čtení v noci.

Ve výbavě dále najdeme vcelku obvyklé prvky. Osmijádrový procesor a 2 GB RAM znamenají vcelku průměrný výkon, důležité je, že se Alcatelu podařilo systém vcelku dobře vyladit a telefon funguje hezky plynule bez zadrhávání. Operačním systémem je tu Android 6.0 s grafickou úpravou od Alcatelu. Ta je decentní, v prostředí se uživatel poměrně snadno vyzná. Zajímavou specialitou Alcatelu je pak funkce Duální aplikace. Ta umožní u vybraných aplikací používat tuto vlastně dvojmo: lze tak mít přihlášené dva účty, třeba jeden soukromý a jeden pracovní. Funguje to u WhatsAppu, Twitteru, Facebooku a Facebook Messengeru.

V ovládání telefonu lze použít i nějaká ta gesta, poklepáním na obrazovku se telefon probudí, otočením ztlumí. Zajímavostí je možnost vybrat si konfiguraci spodní lišty s ovládacími tlačítky, krom jejich uspořádání sem lze přidat i čtvrté tlačítko – buď to pro stažení notifikační lišty nebo tlačítko pro zamčení obrazovky.

To přitom tak potřeba není, boční vypínací tlačítko je dobře umístěno a je po ruce. Čtečka otisků na zádech pak usnadňuje probuzení telefonu, stačí přiložit prst a je to. Funguje spolehlivě a svižně.

Vydrží ten obr na baterku hodně?

Docela vydrží. Nebude to žádný rekordman, na to je kapacita baterie 3 500 mAh v podstatě spíš průměrná. Ale vzhledem k tomu, že akumulátor nemusí živit žádný extra výkonný hardware, je výdrž velmi solidní. Dva dny se dají s Pop 4 (6) zvládnout zcela bez problémů, ale ten třetí už bude chtít dost odříkání. Nabíjí se přes klasický microUSB konektor.

Jak to fotí?

Inu, na danou cenu také docela slušně. Hlavní fotoaparát je třináctimegapixelový a má duální LED blesk s rozdílnou barvou diod. Snímky za dobrého světla mají přirozené barvy a vypadají na první pohled docela k světu. Detailní pohled ale odhalí, že jsou plošně trochu neostré a detaily si foťák někdy spíš vymýšlí. Ale docela solidně si poradí s protisvětlem a kontrasty. V horším světle se nechytá, výrobce neudává světelnost optiky, ale ta nebude kdovíjak valná.

Blesk proto přichází ke slovu docela brzy, pak ale záleží kvalita fotky na tom, jak se zrovna elektronika popasuje s barevností: jen někdy se podaří pořídit přirozeně působící snímek, většinou jsou barvy s bleskem příliš teplé. Ale celkově není foťák zklamáním, na danou cenovou kategorii odvádí solidní práci a na sociálních sítích snímky z něj ostudu neudělají. Foťák podporuje HDR a chlubí se i manuálním režimem – jenže v něm lze nastavit jen ISO, kompenzaci expozice nebo vyvážení bílé, toť vše.

Čelní fotoaparát má rozlišení pět megapixelů a i tady mu sekunduje diodový blesk, byť jednoduchý. Selfie snímky ale zvládne osvětlit dobře.

Mám si ho pořídit?

Velký smartphone se šestipalcovým displejem za rozumné peníze překvapivě nenabízí mnoho výrobců. Alcatel je tak trochu specialista, prodá vám obří telefon i v nejnižší kategorii Pixi a to za necelé tři tisíce korun. Model Pop vyjde zhruba na dvojnásobek a má mnohem lepší výbavu a především vyšší rozlišení displeje, které je na této úhlopříčce důležité. Určitou alternativou pak bude nový model Alcatel A3 XL, který má opět šestipalcový displej a výbavu kdesi mezi Pixi a Pop – displej má HD rozlišení, baterie kapacitu 3 000 mAh, RAM jsou tu 2 GB a nechybí čtečka otisků ani to proklaté LTE. Má stát 5 000 korun. Model Pixi 4 (6) také nahrazuje nový levný Alcatel A2 XL s cenou tři tisíce korun. Alcatel má tedy v této kategorii opravdu silnou nabídku.

Většina konkurenčních značek ale ve střední třídě telefon se šestipalcovým displejem nenabízí, nabídka končí u 5,5 palce, což je dost, ale takový telefon rozhodně není phabletem. Proto to podle nás nejsou soupeři pro Alcatel. Dostupného obra tak nabízí například Lenovo, jeho Phab 2 má dokonce 6,4palcový displej a stojí asi pět a půl tisíce korun. Kladem jsou i 3 GB RAM, ale na druhou stranu má displej jen HD rozlišení.

Toť vše, víc konkurentů na našem trhu asi není. Kdo si tedy cenově dostupný phablet nevybere u Alcatelu, nejspíš si nevybere ani nikde jinde.