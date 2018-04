Zapeklitý výběr. Smartphone je ve dvanácti variantách a devíti barvách

Levná řada Pixi od Alcatelu dávala vždy uživateli na výběr mezi několika velikostmi telefonu, výbavou se jednotlivé přístroje moc nelišily. To platí i pro novou generaci Pixi 3. Výbava je tu vesměs základní, najdeme v ní však i příjemná překvapení. Velkou novinkou je ovšem možnost volby operačního systému. Krom konkrétní velikosti smartphonu si totiž bude moci uživatel vybrat, zda chce Pixi 3 s Androidem, Windows Phone nebo Firefox OS.

Model Pixi 3 je na výběr ve velikostech s úhlopříčkou displeje 3,5, 4, 4,5 a 5 palců. Základní provedení má rozlišení 320 x 480 pixelů, větší typ 480 x 800 pixelů a dva největší pak 480 x 854 pixelů. Displeje nejsou kdovíjak jemné, ale působily na nás solidním dojem, přestože jde o klasické TFT panely. Zajímavostí výbavy je, že krom základního 3,5palcového modelu budou vyšší verze k dispozici i s podporou LTE sítí.

Další výbavu smartphonů nemá smysl moc řešit, najdeme v ní dvou- nebo čtyřjádrový procesor (dle provedení), foťáky o rozlišení 2, 5 nebo 8 megapixelů, 4 GB vnitřní paměti a 512 MB RAM (i když největší model bude existovat i s větší pamětí a RAM). Chybět nebude i oblíbená podpora dvou SIM.

Víc než tato hardwarová výbava ovšem bude zájemce nejspíš zajímat výběr barev. Těch bude celkem devět: černá, bílá, oranžová, červená, růžová, žlutá, zelená, modrá a stříbrná. Celkem má vlastně Pixi 3 108 variant. Vybere si tedy téměř každý, barvy jsou tu konzervativní i veselé, sympatické i radikální.

Telefony mají proti předchozí generaci trochu méně oblé tvary, do ruky však sednou stále velmi dobře – platí to i pro největší provedení, menší kousky samozřejmě zapadnou do dlaně mnohem lépe. Na těle je použit vcelku obyčejný plast, ale i přesto působí přístroje sympatickým dojmem. Alcatel OneTouch upustil také od lesklých materiálů, provedení je tentokrát matné. Telefony se tak nezapatlávají a také tolik nekloužou v ruce.

Na levný telefon je design opravdu elegantní a s danou šířkou nabídky provedení by z Pixi 3 mohla být hodně úspěšná modelová řada. Otázkou ovšem je, která konkrétní provedení Alcatel nabídne českým zákazníkům. Jejich dostupnost bude oznámena v průběhu prvního čtvrtletí roku. Už teď si ovšem můžeme tipnout, že Alcatel u nás nebude prodávat všech 12 verzí.