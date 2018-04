Alcatel OT835 - první véčko výrobce (první informace)

Alcatel po hubených letech připravuje ofenzívu, která by jej měla vrátit na pozice, kde se před pár lety nacházel. V poslední době sklízel jednu porážku za druhoua to i od svého domácího rivala Sagemu, který jej v prodejích pomalu předběhl. Alcatel si je své situace vědom a na letošní rok připravuje mnoho zajímavých modelů. Ty by mu měly dopomoci vrátit se na výsluní. Jako první prosákly na veřejnost informace o připravovaném véčku, které je nejen prvním takto koncipovaným telefonem v portfoliu výrobce, ale zaujmout by mělo i svojí výbavou a technickými parametry.

Na levé spodní straně čočky fotoaparátu se nachází tříbarevná indikační dioda. Ta bude sloužit i jako osvětlení při fotografování za zhoršených světelných podmínek. Vnitřní displej nového Alcatelu OT835 nabízí při velkých rozměrech rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Otázkou zůstává, zda bude schopen zobrazit původně anoncovaných 262 tisíc barev nebo pouze 65 tisíc.

Návrat polozapomenutého Francouze

Véčko dostalo název OT835 a pochlubit se může atraktivním dvojbarevným provedením s kovovými doplňky. Čelu telefonu dominuje rozměrný venkovní aktivní (TFT) displej, který nabízí stejné rozlišení jako displej vnitřní - 128 x 160 obrazových bodů. Venkovní displej nabídne podporu zobrazení až 65 tisíc barev. Pod vnějším displejem se nachází nezvykle mohutná čočka CMOS fotoaparátu s rozlišením VGA (640 x 480 obrazových bodů). Fotoaparát nabízí dvojnásobné digitální přiblížení a možnost pořizovat krátké videosekvence. Venkovní displej je možné použít také pro pořizování autoportrétů. Vnitřní displej je vyroben stejnou technologií jako displej vnější (LTPS - Low Temperature Poly Silicon) a při shodném rozlišení by měl nabídnout podporu zobrazení až 262 tisíc barev. Některé zdroje ovšem uvádějí že i vnitřní displej dokáže zobrazit "pouze" 65 tisíc barev.

Nové véčko od Alcatelu v zavřeném stavu zaujme rozměrným venkovním displejem a nezvykle mohutnou čočkou VGA fotoaparátu. Alafanumerická klávesnice nového Alcatelu je vyvedena ve dvou barevách. Tu doplňuje čtyřsmerné navigační tlačítko a čtyři kontextové klávesy.

Multimediální zaměření

Multimediální véčko samozřejmě nabízí multimediální zprávy - MMS. Tomu pomáhá datová podpora GPRS třídy 10, která se hodí i pro Wap (2.0). Sdílená paměť telefonu pro fotografie, obrázky a melodie má hodnotu 3MB. Zatím není potvrzené, že by Alcatel OT835 měl podporovat Javu, ale měl by nabídnout čtyři hry. Na příchozí hovor dokáže připravované véčko od Alcatelu upozornit čtyřicetihlasým polyfonním vyzváněním ve formátech MMF, MIDI nebo Wave. Nový Alcatel by měl být vybaven shodným zvukovým čipem od Yamahy, které používají telefony korejského Samsungu.

Oba dva displeje jsou vyrobeny technologií LTPS (Low Temperature Poly Silicon). To znamená že jsou aktivní a měly by podávat kvalitní zobrazení, které není na fotografii zcela patrné.

Tenké ale s vyčnívající anténou

Rozměry připravovaného véčka jsou kompaktní - 88 x 46 x 20 milimetrů a hmotnost také příliš nezatíží kapsu - 88 gramů. Nevýhodou ovšem je anténa, která není integrovaná do těla telefonu. Nové véčko od Alcatelu by si mělo odbýt svoji premiéru buď na 3GSM World Congress ve francouzském Cannes nebo o trochu později na veletrhu CeBIT. Na trh by měl Alcatel OT835 zamířit už na přelomu jara a léta.