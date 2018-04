Alcatel OT735i je od dnešního dne v prodeji na našem trhu. Zatím je v nabídce Eurotelu, ještě do konce března by se ale měl dostat i do nabídky nezávislých distributorů. U Eurotelu je cena dotovaného telefonu 2 495 Kč, 7 495 Kč v Go sadě a 6 995 Kč pro samostatný přístroj bez závazku. Všechny ceny jsou včetně DPH.

Alcatel OT735i je inovovaná verze modelu 735, jehož recenzi najdete zde. Oproti modelu OT735 disponuje novinka Javou ve verzi MIDP 2.0.