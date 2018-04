Alcatel OT715 - svérázný manažer (recenze)

Neotřelý vzhled

Mobilní telefon Alcatel OT 715 je po všech stránkách nevšední přístroj. Každého totiž překvapí jeho vzhled, který je - mírně řečeno - poněkud neobvyklý. Nevím, čím je to způsobeno; možná skutečností, že jsme si zvykli na stále stejné tvary mobilních telefonů a výjimky se skutečně obtížně hledají. Alcatel OT 715 se svým retro stylem a la šedesátá léta je tak příjemným zpestřením v šedých nabídkách ostatních mobilních výrobců.

Pokud se v číselných řadách Alcatelu příliš neorientujete, pak si zapamatujte, že mobily řady 7xx jsou přístroje manažerské, modely řady 5xx jsou především zábavnými přístroji a konečně telefony řady 3xx jsou jednoduché základní mobily určené nejširším masám.

Design telefonu vzbudil poměrně značný rozruch již před rokem, když jej výrobce poprvé oficiálně představil veřejnosti. Reakce byly rozporuplné, někomu se líbil, jinému se jeho vzhled zdál podivný. Originalita Alcatelu OT715 nechybí a to je asi přesně to, co výrobce s tímto telefonem zamýšlel. Musíme pochválit použité materiály a i celkové zpracování telefonu, které povedený image designově jedinečného přístroje podtrhují. Naštěstí při návrhu telefonu nešla stranou ani ergonomie a hmotnost 88 gramů je na mobil o rozměrech 116 x 43 x 20 milimetrů velmi slušná.

Horní stranu telefonu zabírá tmavé okénko infračerveného portu, celou vrchní stranu zabírá velký displej a klávesnice, na levém boku se skrývá konektor pro připojení nabíječky, osobní hands-free sady nebo přídavné QWERTZ klávesnice. Na zadní straně najdete v horní části pod pryžovou záslepkou konektor externí antény, v dolní části skrytý datový konektor. Jeho provedení je poněkud nezvyklé a mám trochu strach, aby se nepřipevněná záslepka brzy někam nezatoulala. Ostatně, prohlédněte si fotografie a udělejte si o vzhledu přístroje vlastní názor. Nutno však podotknout, že přístroj není příliš fotogenický a ve skutečnosti vypadá lépe, než na fotografiích.

Klávesnice

Samotná klávesnice zabírá přibližně třetinu celé přední části mobilního telefonu. Nebyl by to Alcatel, aby zde chyběl ovládací joystick. Najdeme jej i na tomto modelu a je pětisměrový; jeho stisknutím se provádí volba aktuální položky. Kromě obvyklých numerických kláves jsou k disposici pouhé dvě klávesy navíc - levá slouží pro zapnutí nebo vypnutí telefonu či pro zrušení aktuální volby. Druhé tlačítko neslouží k ničemu jinému, než k přijmutí či odmítnutí hovoru.

Klávesy telefonu jsou v porovnání s plochou předního krytu poněkud titěrná. Jsou však dostatečně vystouplá a mají optimální zdvih a jistý dotisk, takže i při rychlejším psaní bez kontroly zrakem se cítíte dostatečně jistě. Celkový dobrý dojem z klávesnice skvěle podtrhuje také jejich materiál - nejsou totiž vyrobeny z gumy, ale tužšího plastu.

Displej

Mnozí z nás zřejmě očekávali, že příští mobilní telefon od Alcatelu bude vybaven barevným displejem. Bohužel u modelu OT 715 se musíme spokojit se zobrazovačem monochromatickým, který podporuje pouze několik odstínů šedé barvy. Nemusíte však zoufat, protože zobrazovač sedm set patnáctky vám dokáže vše vynahradit.

Displej sice dokáže zobrazit jen čtyři odstíny šedé barvy, což je pro zobrazovač mobilního telefonu dostatek, ale displej naštěstí nabízí dostatečně velké rozlišení 100 x 150 obrazových bodů. Jeho vertikální rozměr vzbuzuje zaslouženou pozornost, kdekoli se s tímto mobilním telefonem objevíte.

Displej je modře podsvícen, díky čemuž je v naprosté tmě velmi dobře čitelný a současně se nemusíte bát oslnění přílišným jasem. V pološeru by však více jasu přišlo určitě vhod. V nastavení displeje však můžete měnit pouze délku podsvícení a kontrast.

Velikost písma na displeji můžete volit ve dvou krocích, přičemž v prvním se na displej vměstná 10 řádků textu, v tom druhém o polovinu méně. Použitý font je však tučný a i při nejmenším písmu je vše dobře čitelné. Stejným fontem jsou zobrazovány i textové zprávy či wapové stránky.

Baterie

Vestavěná lithium-polymerová baterie o kapacitě 730 mAh je poměrně malá. Do telefonu se však nevkládá samostatně, ale je součástí plastového zadního krytu, který je dostatečně pevný, a ani při silnějším stisknutí nevrže. Při našem testu se telefon velmi přiblížil udávaným dvě stě šedesáti hodinám v pohotovosti včetně dvaceti minut hovoru a několika odeslaných textovek. Doba nabíjení se pohybuje okolo běžných dvou hodin. Dodávaná nabíječka se připojuje do kulatého konektoru na pravé straně mobilního telefonu.

Ovládání

Pokud jste někdy používali některý z Alcatelů OT 501 či 701, budete se s tímto novým modelem cítit jako doma. Alfou i omegou celého ovládání je pětisměrový joystick a menu toho mobilu je organizováno trošku jinak, než jak jsme zvyklí u jiných značek. Do základní nabídky se dostanete vertikálním stlačením joysticku, jeho pohybem dolů v základní obrazovce vstoupíte do telefonního seznamu, pohybem nahoru vstoupíte do seznamu přijatých textových zpráv.

Ze začátku sice budete v menu Alcatelu trochu bloudit – především pokud byl vaším předchozím mobilem jednodušší model jiného výrobce, po chvíli si ovšem dokonale zvyknete. Ač se to totiž nezdá, je menu a jeho nabídky uspořádány hodně logicky. Zjednodušeně se dá říci, že pohybem joysticku do stran měníte jednotlivé sub-položky (například v telefonním seznamu pohybem do stran přecházíte mezi seznamy na SIM kartě či v mobilním telefonu), stisknutím joysticku zobrazíte aktuální nabídku a pohybem nahoru či dolů volíte jednotlivé položky.

Některé aplikace mobilního telefonu dokáží plně využít výhod velkého displeje a pracují v pootočeném režimu, takže například na grafické zobrazení kalendáře nahlížíte s telefonem pootočeným do stran, přičemž směr otočení si můžete samozřejmě zvolit. Je to sice drobnost, ale skutečně dokáže velmi dobře zlepšit práci či zábavu s mobilním telefonem.

Bezesporu užitečnou je funkce událostí, která na jednom displeji bez nutnosti rolování ukáže všechny důležité stavové informace – tedy kupříkladu o přijatých či odmítnutých hovorech, stažených datech, přijatých textovkách či upozornění z wapu.

Telefonování

Funkce pro telefonování ničím nevybočují ze zažitého průměru moderních mobilních telefonů. Příjem signálu je slušný a také kvalita samotného hovoru je na velmi dobré úrovni. Díky nastavení hlasitosti tak budete protistraně dobře rozumět i v hlučném prostředí – otázkou však zůstává, zda protistrana rozezná váš hlas vystupující z okolního ruchu. Telefon obsahuje také hlasité hands-free, jehož kvalita také není nejhorší.

Kromě paměti na SIMkartě vašeho mobilního operátora můžete pro ukládání kontaktů a telefonních čísel použít rovných osm stovek paměťových pozic. Telefonní seznam je vícepoložkový a k jednomu kontaktu můžete uložit téměř dvě desítky nejrůznějších doplňujících informací. Jednotlivé volající můžete odlišit nejen rozdílnou vyzváněcí melodií, ale také obrázkem či fotografií – ty se pak při příchozím hovoru zobrazí na displeji telefonu.

Hlasové vytáčení dokáže také ušetřit několik stisknutí tlačítka. Kontakty, pro které jste nahráli hlasový příkaz pro vytáčení, jsou v seznamu označeny ikonkou reproduktoru. Funkce hlasového vytáčení je použitelná pro interní telefonní seznam s výjimkou seznamu na SIM kartě. Počet kontaktů, pro které je možné nahrát hlasové vytáčení, je omezený na dvacet hlasových jmenovek. Hlasové ovládání telefonu může obsahovat až dvacet hlasových příkazů a do digitálního záznamníku lze uložit až šedesát sekund záznamu.

Textové zprávy

Práce s textovými zprávami je – především díky velkému displeji a kvalitní klávesnici – poměrně pohodlná. K dispozici máte samozřejmě prediktivní způsob psaní nabízející také český slovník. Alcatel ovšem používá vlastní technologii Zi, která se v mnohém odlišuje od masověji používané Té devítky. Pokud je Alcatel vaším prvním telefonem, zřejmě si na Zi zvyknete poměrně brzy. Pokud jste však již zvyklí na práci s telefonem vybaveným právě technologií T9, budete se s Alcatelem a jeho Zi hodně dlouho trápit a nakonec stejně přejdete ke starému (ale osvědčenému) způsobu zadávání znaků vícenásobným stisknutím jednotlivých tlačítek. Textové zprávy však mohou být rozšířeny o grafické animace, melodie, smajlíky či formátování textu – přesně tak, jak to umožňuje rozšíření EMS 4.0 nebo vlastní technologie TDD.

Kromě seznamu na SIMkartě mobilního telefonu můžete ukládat textové zprávy také do vnitřní paměti mobilního telefonu. Textové zprávy se ukládají do tří kategorií (Nepřečtené, Přečtené, Archivované). Zpráva je po svém příchodu do telefonu automaticky ukládána do paměti SIMkarty, odkud jei lze jednoduše přesunout do archívu (tj. Vnitřní paměti telefonu). Při ukládání zpráv do archivu jste omezeni pouze velikostí volné vnitřní paměti (přibližně 400 kB), která je však sdílená podobně jako například u Siemensů řady 45.

Pro vícenásobné odesílání zpráv můžete vytvořit tzv. Distribuční skupinu – tedy okruh lidí (telefonních čísel), kterým lze odeslat jednu jedinou textovou zprávu bez nutnosti činit tak ručně. Odesílané zprávy je možné buď ukládat na SIMkartu, neukládat vůbec nebo automaticky ukládat do archivu – vše závisí jen na aktuálním nastavení.

K práci s textovými zprávami mám výtku, a tou je primární využití paměti na SIMkartě. Vadí mi, že přestože telefon má dostatečnou kapacitu vnitřní paměti pro přijetí několika desítek textových zpráv, stále zde přetrvává nelogické omezení malou pamětí SIMkarty. Alcatel však k tomuto řešení přistoupil na základě požadavků od uživatelů.

Diář

Alcatel OT 715 disponuje kvalitním a dobře graficky zpracovaným diářem. K dispozici pro své schůzky a jiné události máte Denní, Týdenní a Měsíční přehled i přehledný úkolovník. Všechny informace si můžete nechat zobrazit buď v textové podobě nebo jako graficky znázorněný kalendář. Velkou výhodou tohoto grafického zobrazení je bezesporu jeho otočení, díky kterému využijete celé plochy velkého displeje. Diář poskytuje vše, co jen můžete od tohoto nástroje očekávat, a se svou kapacitou čítající až tisíc položek jistě dokáže nahradit či odsunout do pozadí vaše současné papírové či jednodušší diáře digitální.

Diář lze synchronizovat se stolním počítačem pomocí softwarového balíčku SynchroPC, který najdete na CD disku přiloženém k tomuto mobilnímu telefonu. Pro komunikaci s počítačem můžete použít buďto infračervený port nebo dodávaný jednoduchý (ale stále elegantní) stojánek. Ten se připne k zadní stěně telefonu a drží se jej doslova jako klíště – nemusíte se tak bát neúmyslného přerušení komunikace vinou neopatrného vypadnutí telefonu ze stojánku (majitelé některého za starších Alcatelů již zřejmě vědí :-).

Synchronizace probíhá přes klasický sériový port, a přestože přes něj neproudí žádné velké objemy dat, raději bych uvítal rychlejší USB připojení. Dal bych mu přednost nejen kvůli vyšší rychlosti, ale také kvůli své pohodlnosti – konektory pro připojení USB zařízení mám totiž na přední straně počítače, zatímco k sériovým portům umístěným na zadní stěně počítače je přístup daleko těžší.

Synchronizační program pracuje bezchybně a dokáže synchronizovat data kupříkladu s MS Outlookem či kalendářem umístěným na serveru Exchange. Trochu mi chyběla podpora pro otevřený formát .ical nebo možnost synchronizace s MSN kalendářem.

WAP, data

Prostřednictvím dodávaného stojánku však nemusíte telefon pouze synchronizovat, lze jej také použít jako GPRS modem. Kvalita připojení je na velmi dobře úrovni a spojení se nám v průběhu našeho testování ani jednou neztratilo. A aby toho nebylo málo, OT 715 podporuje rovnou třídu 10paketového datového připojení, což převedeno do praxe znamená využití čtyř timeslotů pro download dat a dvou timeslotů pro upload (53,6 kb/s + 26,8 kb/s). GPRS v podání Alcatelu OT 175 zkrátka není co vytknout.

Wapový prohlížeč podporuje verzi 1.2.1 – tedy zabezpečené připojení a podpora pro m-commerce, možnost stahování dat. Při wapování máte k dispozici devět řádků plus dva řádky stavové. Wapovému prohlížeči také nedělá problémy off-line prohlížení, takže pokud je požadovaná stránka v paměti, neinicializuje nové datové připojení.

Hry a ostatní funkce

Logické a postřehové hry v tomto mobilu pocházejí z dílen společnosti Infogames a jsou velmi dobře graficky zpracovány. K dispozici máte tři hry:

Killer Expo – Jako kapitán rakety Willfly se musíte vyhnout překážkám, které na vás číhají na planetě Killer Expo, a zbavit se nepřátel, kteří se vám snaží zabránit v další cestě. Cílem hry je překonat čtyři úrovně obtížnosti a vysvobodit zajatého hrdinu Starshota.

– Jako kapitán rakety Willfly se musíte vyhnout překážkám, které na vás číhají na planetě Killer Expo, a zbavit se nepřátel, kteří se vám snaží zabránit v další cestě. Cílem hry je překonat čtyři úrovně obtížnosti a vysvobodit zajatého hrdinu Starshota. Run, Run, Run – Willflymu se podaří vysvobodit Starshota. Starshot pak musí najít bránu, kterou se pokusí uniknout, a klíč, kterým bránu odemkne. K odemčení brány je nutné překonat sedm etap v každé ze čtyř úrovní obtížnosti. Vaším úkolem je pomoci Starshotovi přecházet nebezpečné lávky, šplhat po žebřících, pohybovat se podél kabelů spojujících jednotlivé lávky a hloubit příkopy, do kterých může Starshot shazovat své nepřátele.

– Willflymu se podaří vysvobodit Starshota. Starshot pak musí najít bránu, kterou se pokusí uniknout, a klíč, kterým bránu odemkne. K odemčení brány je nutné překonat sedm etap v každé ze čtyř úrovní obtížnosti. Vaším úkolem je pomoci Starshotovi přecházet nebezpečné lávky, šplhat po žebřících, pohybovat se podél kabelů spojujících jednotlivé lávky a hloubit příkopy, do kterých může Starshot shazovat své nepřátele. Bootwar – Bitvy mezi roboty na planetě Killer Expo byly zpočátku pouhým programem k testování nových modelů robotů. Postupně se však staly atrakcí a oblíbenou zábavou všech důstojníků. Vaším úkolem je sestavit co nejlepší tým robotů, který pomůže Starshotovi zvítězit nad hrozivým Wolfgangem.

Ostatní drobné funkce, jako například Skladatel melodií či měnový konvertor, nenabízejí nic nového, tudíž se jim nemusíme podrobně věnovat. V telefonu však najdete editor obrázků, ve kterém do mřížky kreslíte, co vás právě napadá. Svůj výtvor pak můžete přenést do stolního počítače nebo jej odeslat vložený v textové zprávě. Další obrázky nebo melodie lze získávat i v e- službě českého Alcatelu Clan. Vyzváněcí melodie jsou skutečně polyfonické a kvalita jejich reprodukce je na vysoké úrovni.

Jak si tedy stojí?

Alcatel OT 715 je jedním z mobilních telefonů, na které jsme se opravdu těšili, a naše dojmy z jeho testování jsou (až na malé rozladění textovými zprávami) veskrze kladné. Jedná se o mobilní telefon s duší a osobitým kouzlem. Jeho funkční výbava je také na vysoké úrovni a možnost synchronizace se stolním počítačem či rychlost datových přenosů berte jako třešničku na dortu. Telefon se již začal prodávat a jeho cena je 6 490 korun včetně daně z přidané hodnoty. Co si přát víc?