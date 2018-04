Alcatel OT535 - přináší největší barevný displej (recenze)

Jistě vaší pozornosti neušlo, že již půl roku se Alcatel se na našem trhu se svými mobilními telefony odmlčel. Chyběly mu totiž nové a uživatelsky zajímavé mobily, kterými by nás mohl zaujmout. Zdá se však, že čekání se vyplatilo, protože nový mobilní telefon Alcatel OT535 se docela povedl.

Téměř současně s tímto mobilem přijde do prodeje i jeho vybavenější bratříček Alcatel OT735. Oba dva telefony se od sebe liší pouze digitálním fotoaparátem a větší pamětí, kterými je vybaven model 735. Vzhledem i výbavou jsou oba modely úplně srovnatelné.

Vzhled, displej a ovládání

Vzhled mobilního telefonu Alcatel OT535 se designérům opravdu povedl. Hned na první pohled si všimnete barevného displeje, který patří k největším ve své kategorii. Displej je výborně čitelný jak v místnosti, tak na přímém slunečním světle i přesto, že je ve skutečnosti pasivní. Můžeme říci, že stejně čitelný displej bychom obtížně hledali i u konkurenčních telefonů vybavených aktivními barevnými displeji.





Alcatel prezentuje tento telefon především jako stylový mobil pro mladou generaci. Existují tři barevné varianty: modrá, červená a tmavě šedivá.

Nad displejem najdete pouze jediné tlačítko, které spouští WAPový prohlížeč (krátký stisk) nebo vestavěné hry (dlouhý stisk). Nastavení tohoto tlačítka naštěstí můžete změnit. Pod displejem najdete dvě malinké softwarové klávesy, které však při běžné práci s mobilem nevyužijete. Jsou funkční pouze v některých hrách nebo v již zmiňovaném WAPovém prohlížeči. Na jiných mobilech běžně oddělená tlačítka pro přijmutí a odmítnutí hovoru jsou zde sdružena do tlačítka jednoho. Klávesy naštěstí nejsou gumové, ale jsou vyrobeny z plastu. Díky tomuto materiálu se na klávesnici velmi příjemně píše, tlačítka mají optimální zdvih a jistý dotisk.





Klávesnice tohoto telefonu je plastová a díky tomu je psaní na mobilu pohodlné a bez zbytečných překlepů. Tlačítka totiž mají optimální zdvih i jistý dotisk.

Jak jsme si již u mobilů tohoto francouzského výrobce zvykli, ovládání je realizováno prostřednictvím pětisměrového joysticku. Na rozdíl od starších modelů nám při testování joystick Alcatelu OT535 přišel přesnější než u starších modelů této značky. Potvrzení volby se provádí stisknutím joysticku kolmo dolů, zrušení volby stisknutím korekčního tlačítka se symbolem písmene C.





Do spodního konektoru Alcatelu OT535 připojíte kromě nabíječky pouze kabel hands-free sady. Zdířky kontektorů nejsou nijak chráněny proti vniknutí vlhkosti. Infračervený port je skryt na boku mobilu, poutko pro zavěšení šňůrky se ukrývá na horní hraně přístroje.

Menu Alcatelu OT535 je graficky slušně provedeno a také je poměrně intuitivní. Uživatelé staršího Alcatelu OT501 se budou u pět-tři-pětky cítit jako doma a ani uživatelé přecházející na Alcatel z mobilního telefonu jiného výrobce nebudou mít žádné velké navigační a orientační problémy.

První úroveň menu je grafická, další úrovně již používají více textové řádky - celkem je na displeji zobrazeno šest řádků textu. K dispozici máte dvě velikosti písma. My jsme používali tu větší. Na displej se i tak vešly čtyři řádky textu a grafické záhlaví. S menším písmem získáte navíc dva řádky, ale také mnohem menší font. Základní velikost fontu je totiž dost velká i pro horší zrak starších lidí a dobře se čte.

Textové a emailové zprávy

Alcatel OT535 podporuje nejen EMS rozšíření běžných textových zpráv, problém mu nedělají ani multimediální zprávy. Při psaní textovky máme k dispozici čtyři řádky textu a můžeme využít prediktivního zadávání textu. Alcatel ve svých mobilních telefonech však nepoužívá obecně nejrozšířenější systém psaní T9, ale vlastní technologii Zi. Její výhodou oproti "té devítce" má být menší počet stisků kláves nutných pro napsání požadovaných slov. Pokud jste však již na rychlé psaní se systémem T9 zvyklí, bude vám Zi nějakou dobu činit potíže.





Více než padesát fotografií displejů najdete v naší fotogalerii.

Ememesky můžete s Alcatelem nejen přijímat, ale také vytvářet a odesílat. Při tvorbě multimediálních zpráv však nebudete omezeni absencí digitálního foťáku, protože od 22. září bude na prodejních místech k dispozici cédéčko s aplikací Multimedia Editor s více než dvěma sty ikon, fotek, animací i log. Cédéčko však dostanou pouze první tři z vás, kteří si zakoupí telefon jako úplně první. Od stejného data bude zmiňovaná aplikace k dispozici také ke stažení na webových stránkách Alcatelu. Do odesílané ememesky můžete vložit jakýkoli objekt z Multimediálního alba (tak se v terminologii Alcatelu nazývá uživatelská galerie), tedy nejen obrázek nebo fotografii, ale i vyzváněcí melodii. Nové melodie a obrázky dostanete do mobilu buďto prostřednictvím WAPového prohlížeče, nebo je přenesete infračerveným portem z jiného mobilního telefonu. Fotku můžete samozřejmě přijmout také jako multimediální zprávu.

Datové přenosy

V kategorii datových přenosů patří Alcatel OT535 mezi slušně vybavené mobily. Podporována je paketová technologie přenosu dat GPRS, a to rovnou v konfiguraci 4 + 2 timesloty, což v praxi znamená dvakrát rychlejší odesílání dat než u mobilů, které nabízejí pouze 4 + 1 timeslost. Rychlá data můžete použít nejen pro WAPování, ale také ve spojení s osobním, kapesním či přenosným počítačem. Protože datový konektor je schován pod krytem baterie, budete moci tento telefon připojit i USB kabelem. Ten bude v distribuci od konce září a jeho cena by neměla přesáhnout dva tisíce korun. Bluetooth tento telefon nenabízí.





Velký zadní reproduktor "zvučí" dostatečně hlasitě. K Alcatelu OT535 lze připojit také externí anténu a vylepšit tak příjmové schopnosti telefonu kupříkladu v automobilu či v oblastech se špatným pokrytím.

Při našem testování jsme neměli s mobilními daty v podání Alcatelu žádné problémy a především vyšší rychlost při odesílání dat byla ve srovnání s jinými mobily dobře znát.

Telefonování

Telefon Alcatel OT535 je přístroj duální, nenajdete u něj podporu pro americké GSM, která je u moderních mobilních telefonů již poměrně běžná. Hlasitost hovorů je dostatečná, a ani při přecházení rušné ulice nebudete mít problémy protistraně dostatečně rozumět. Druhá strana na tom bude podstatně hůře, protože mikrofon Alcatelu je poměrně citlivý a přenáší také velkou část okolních ruchů. U mobilů této značky již nepřekvapí hlasité hands-free.





Snímání zadního krytu baterie je poměrně snadné. Ve spodní části telefonu jsou na desce s plošnými spoji vyvedeny kontakty pro datový USB kabel, který si od konce září budete moci dokoupit. Součástí balení kabelu je i nový zadní kryt s otvorem pro tento konektor.

Do telefonního seznamu uvnitř mobilního telefonu se vměstná až osm set více položkových záznamů. Telefon podporuje skupiny volajících, které si můžete libovolně pojmenovat a zobrazují se jako samostatné složky v horní nástrojové liště. Položky z mobilu se se záznamy ze simkarty mobilního operátora nemísí v jediném seznamu, ale jsou oddělené. Přepnutí mezi nimi naštěstí není složité - provádí se pohybem ovládacího joysticku do strany.

Zvuky a vyzvánění

Tvůrci dali tomuto mobilu do vínku hned dva reproduktory. Ten menší z nich je umístěn normálně nad displejem, druhý (jehož průměr je devatenáct milimetrů) najdete pod prolisem na zadní straně mobilu a dokáže hlučet skutečně hlasitě. Stále však platí stejná výtka, kterou jsme byli nuceni počastovat betaverzi tohoto telefonu: taková výbava by si zasloužila mnohem lepší syntetizační čip. Ten totiž vyluzuje jakési zatlumené zvuky, které rozhodně do reality mají daleko. Že je chyba v čipu a ne v reproduktoru, usuzujeme z toho, že když jsme si v galerii zvuků přehrávali nikoliv soubor typu MIDI (notový zápis s definicí nástrojů), ale čistý záznam zvuku, neměli jsme k reprodukci téměř žádné výhrady.

Herní konzole

Vzhledem k cílové skupině, pro kterou je tento mobil primárně určen, výrobce klade na hry poměrně velký důraz. V tomto telefonu je použit herní systém inFusio, který však u nás není plně použitelný. Abyste si totiž mohli užívat všech jeho vymožeností, je nutná podpora tohoto systému ze strany mobilního operátora. Tu však v ČR u žádného z nich nenajdete. Použitý herní systém inFusio však není žádným neznámým pojmem - ve světě ho masově používá kupříkladu Philips. I přes absenci podpory mobilními operátory máte alespoň zachovánu možnost instalace nových her jejich stažením z WAPových stránek Alcatelu.





Zakládání a vyjímání simkarty mobilního operátora je snažší než u jiných mobilních telefonů - vystačíte si totiž bez jakýchkoli špičatých pomůcek.

Hry se přitom hrají na OT 535 dobře. Po vstoupení do menu her se totiž zobrazení na displeji otočí o devadesát stupňů a vy budete držet mobil jako hrací konzoli (ovladač). Levým palcem pak ovládáte joystick, pravý má k dispozici již zmiňované kulaté tlačítko nad displejem. Například bourání zdi se tímto způsobem hraje velmi dobře a platí to i pro další hry, které jsou v mobilu vestavěné nebo které si můžete stáhnout. Hry jsou samozřejmě ozvučené a používají i vibrace. Obojí je ale možné vypnout, takže pokud nebudete příliš nadšeně jásat nad dosaženým výsledkem, nebudete hraním rušit ani v čekárně u lékaře.

Další funkce

V mobilu je velmi dobrý kalendář. Nemáte sice tolik možností si nastavovat parametry jednotlivých událostí jako u dražších manažerských mobilů s propracovanými kalendáři, ale určitě oceníte jeho přehlednost. Dobrá je i kalkulačka nebo konvertor měn. Máte možnost si nahrávat hlasové poznámky a s počítačem spojíte mobil přes infračervený port, což v této třídě mobilů rozhodně není samozřejmostí. Jenže jestli můžeme designéry menu Alcatelu OT 535 za něco pochválit, tak je to snaha o maximální přehlednost zobrazovaných informací.

Vážně stojí za hřích!

Alcatel OT535 je mobilní telefon, který nabízí doslova "za málo peněz hodně muziky". Jeho dotovaná cena u T-Mobilu se pohybuje těsně pod hranicí dvou tisíc korun a běžná prodejní cena bez úpisu je necelých šest tisíc korun a brzy se objeví v nabídce dalšího českého mobilního operátora. Navíc máme potvrzeno z neoficiálních zdrojů, že během několika dnů by měl být tento telefon nabízen také nedotovaný ve volné distribuci za ještě nižší cenu.

Rozhodně nepřehlédněte!