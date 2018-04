Alcatel OT525 - převlečený kabát (recenze)

Ačkoliv v minulých dnech Alcatel ukázal nové modely na rok 2003, tak teprve v těchto dnech přichází oficiálně na náš trh model One Touch (OT) 525, který se na západ od naších hranic, prodává již od konce loňského podzimu. Nový elegantní low-end od Alcatelu je třetí variací na stejné téma. Telefon vychází z dobře známého modelu OT511 a jeho vylepšené verze OT512.

Předchůdci si vydobyli celkem slušné postavení na trhu, ale konkurence nespí, a tak nastal čas inovace. Inovace krotké, spíše pozvolné evoluce. Kdo čekal barevný displej, javové aplikace, nebo synchronizaci pomocí infraportu či bluetooth, bude zklamán, buď si bude muset počkat na některou z úplných novinek od Alcatelu, nebo se poohlédnout po jiné značce. A co tedy přináší Alcatel OT525 nového? Zejména rychlejší přístup na WAP pomocí GPRS, výměnné kryty, inverzní displej a kvalitnější klávesnici. Nejedná se o převratná vylepšení. Uživatel je možná na první pohled přehlédne, po delší zkušenosti je však ocení.

Vzhled - veselý nebo usedlý, jak chcete

S rozměry 98 x 42 x 21 milimetrů a hmotností 75 gramů si tento telefon nijak nezadá se stylovými přístroji, ale výbavou jasně zapadá do low-endové kategorie. Tomu odpovídá i jeho cena pod 5 000 Kč (včetně DPH) za nedotovaný přístroj.

Základní tvary čerpá OT525 ze svých rodičů OT511 a OT512, čemuž odpovídá velikost, základní tvar a rozmístění kláves. Rozdíly ve velikosti jsou minimální, novinka je oproti starším typům o jeden milimetr vyšší a hlubší. Na rozdíl od dvojice předchozích modelů nemá novinka již hliníkový čelní kryt, ale kryty výměnné, podobné těm, jaké nabízí nejnižší model výrobce - OT311. Ke každému telefonu by se měl dodávat vždy jeden náhradní kryt, takže proměnit jeden telefon ve dva nebude žádný problém. Námi testovaný telefon měl jeden kryt výrazně barevný a druhý méně nápadný v kombinaci šedé a stříbrné barvy. Pokud by se vám ani jedna varianta nelíbila, máte možnost zvolit jednu z dalších šestnácti variant, které výrobce nabízí jako příslušenství.

Klávesy a displej jsou jasně modře podsvícené. Kvalita provedení klávesnice se nám zdála lepší než u obou předchozích modelů, a komu by to nestačilo, může si k přístroji připojit i přídavnou klávesnici, takzvaný chatboard. Na rozdíl od předchozích modelů se zadní kryt baterie neotevírá celý, ale jen jeho spodní část. Horní zadní část, stejně jako boky telefonu, jsou v metalizovaném laku a na vrchu zadního krytu je plastické stylizované logo internetového zavináče. Vedle něj se pak našlo místo i na případné uchycení poutka a konektor externí antény. Konektory pro nabíječku a sluchátko jsou v horní části levého boku telefonu.

Alcatel OT525 není příliš fotogenický, ve skutečnosti vypadá mnohem elegantněji než na fotografiích. Doporučujeme proto osobní seznámení.

Displej - třeba inverzní, když budete chtít

Novinka má stejný displej jako předchozí model OT512 s rozlišením 96 x 65 obrazových bodů, který je jasně modře podsvícen. Vejde se na něj čtyři až šest řádků textu, což závisí na případném použití funkce zoom. Tuto funkci ocení každý, kdo by měl s velikostí standardního fontu problémy. Kdo se již nemůže dočkat barevného displeje, bude zklamán, ten nabídne Alcatel až na jaře tohoto roku u modelu OT531 (převzatý model od společnosti Trium), popřípadě v létě u modelu OT332, který lze považovat za nástupce dnes recenzovaného modelu OT525. Displej je však poměrně kvalitní, má drobný rastr a díky podsvícení je i velmi dobře čitelný. Novinkou je možnost přepnutí displeje do inverzního režimu, kdy na tmavém pozadí je zobrazen světlý text. Podobný displej má stylová Motorola V70, v jejím případě je ale displej inverzní stále. Inverzní displej není jen módním výstřelkem; pokud je v tomto režimu displej nepodsvícený, je mnohem lépe čitelný, než v klasickém zobrazení.

Baterie - týden vydrží

Výdrž baterie Li-Ion (600 mAh) je podle údajů výrobce okolo jedenácti dnů v pohotovostním režimu a nebo by měla vydržet šest hodin hovoru. Nám se baterie ozvala přesně po týdnu testování, kdy telefon běžel bez vypínání na noc a s přibližně hodinou hovoru. Výsledek je to solidní, a to jak absolutně, tak i s ohledem na konkurenci.

Ovládání - joystick hraje prim

Všechny ovládací klávesy jsou na čele přístroje, tedy žádné boční posuvné tlačítko, klávesy, či kolečko jako u telefonů jiných značek. Zůstalo již klasické jediné tlačítko pro příjem a ukončení hovoru a klávesa „C“, jejíž dlouhý stisk přístroj zapíná, popř. vypíná. Dvousměrný joystick pod displejem dostal nový tvar, a tak po častějším používání nedojde k odření palců. Potvrzení zvolené funkce stiskem zůstalo zachováno, bohužel stále platí, že stisk není příliš přesný, a tak místo potvrzení funkce se občas posunete na jinou pozici. Trénink množství překlepů eliminuje, přesto známe i lépe provedené joysticky.

Seznam hovorů se nachází pod tlačítkem se stylizovanými sluchátky. U každého záznamu je jak čas, tak datum uskutečněného hovoru. V průběhu hovoru lze upravovat úroveň hlasitosti joystickem a jeho potvrzením lze aktivovat hlasitý odposlech, funkci přidržení hovoru a uložit číslo do seznamu. Hlasitý odposlech je na slušné úrovni, hlasitost je dostatečná a i kvalita reprodukce nikoho neurazí. Magický joystick slouží i pro samotný vstup do menu telefonu, děje se tak po jeho krátkém stisku. Podržíte-li joystick déle, dostanete se buď do menu SIM toolkitu, nebo k wapovému prohlížeči. Naopak pohyb joysticku směrem nahoru vás zavede do menu zpráv, opačným směrem do menu telefonního seznamu. K dalším základním funkcím vás navedou piktogramy na klávesnici. Tu zablokujete podržením tlačítka s mřížkou, odblokování pak probíhá stejně, nebo tradičním zadáním kódu 1, 5, 9. Vibrace se zapínají podržením klávesy „5“, k wapu se pak dostanete i podržením klávesy s hvězdičkou, která u zamčené klávesnice může aktivovat podsvícení telefonu.

Telefon nabízí i možnost vytvoření vlastní struktury menu, stačí najet na požadovanou položku a podržením alfanumerické klávesy přesunete položku na vámi zvolenou pozici. Pro zrušení této volby pak stačí při vybrané položce menu dlouze podržet tlačítko s nulou. Na závěr této kapitoly vzpomeňme jednu nepříjemnou vlastnost telefonu, a tou je absence záložní baterie. Po každém vyjmutí baterie tak budete muset opětovně nastavovat čas a datum. Stejným neduhem ale trpí i low-endové Nokie, výrobci asi musí šetřit a záložní baterie se zdá být tou podstatnou položkou v rozpočtu.

Telefonování a práce s SMS zprávami - vytáčíme hlasem

Ač výrobce uvádí že paměť telefonu obnáší 250 míst, námi testovaný vzorek jich měl 255. Kontakty v telefonním seznamu a i na SIM kartě lze rozdělit do tří skupin volajících (osobní, pracovní, jiný), popřípadě jej do žádné ze skupin nezařadit. Ke každému jménu lze zadat tři čísla (domů, mobil, práce). Stejně tak je možné u 50 položek použít hlasové vytáčení, které se spouští dlouhým podržení klávesy se sluchátky. Celý telefonní seznam lze setřídit abecedně, podle profilových skupin, nebo podle paměti (SIM - telefon). Stejně tak lze jednoduše kopírovat mezi jednotlivými pamětmi, a to buď vše, či postupně po jedné vybrané položce i s možností vymazání originálu.

Alcatel OT525 nabízí polyfonní melodie, pokud se však těšíte na zvuky známé z asijských telefonů, můžete si rovnou nechat zajít chuť. Přesto jsou nabízené polyfonní melodie lepším řešením než jednohlasé tóny. Vedle zvukového projevu dokáže nový Alcatel na hovor upozornit i vibracemi. V nabídce je několik variant kombinací obou způsobů upozornění včetně takzvaného inteligentního vibračního vyzvánění, kdy telefon nejdříve začne vibrovat a až následně začne i zvonit.

Zpráv SMS se do telefonu vejde 25, ale známým trikem lze ukládat další zprávy do položky „Mé předdefinované“ (tam je ale problém s pohybem v delší zprávě - zprávu lze ovšem přeuložit do položky k odeslání a snadno znovu přečíst). Telefon disponuje prediktivním vkládáním textu Zi, které je nutno ovládat poněkud jinak než konkurenční slovník T9. Varianty ke slovům napsaným pomocí Zi se přepínají pomocí nuly. V případě rozepsané zprávy a delší nečinnosti, kdy se telefon dostane do klidového stavu, se rozepsaná zpráva sama uloží do složky „Přečtené/Uložené“, stejně se telefon zachová, když vám někdo u rozepsané zprávy zavolá. Jelikož telefon podporuje zprávy EMS, lze ke zprávě přiřadit jednu z 24 ikon (některé jsou animované), patnácti zvuků a stejného počtu emotikonů. Pokud by vám nabídka telefonu v nestačila, můžete si další obrázky stáhnout pomocí wapu, či je přijmout pomocí textové zprávy. Množství obrázků a melodií nabízí přímo výrobce na svých stránkách Alcatelclan, musíte za ně ale zaplatit. Telefon neumí při psaní zprávy odpočítávat znaky, pouze po překročení 160 znaků jedné zprávy vás upozorní, že již píšete zprávu druhou.

Wap a data - jen to první

Jednou z hlavních novinek u Alcatelu OT525 je podpora GPRS. To lze ale využít jen pro wap, jako modem telefon použít nelze. Nemá totiž systémový konektor a ani infraport, či bluetooth. Je možné, že šikovný kutil dokáže datové přenosy zprovoznit pomocí vlastnoručně vyrobeného kabelu napojeného na servisní konektor u baterie, ale výrobce toto řešení v žádném případě nepodporuje. Pokud potřebujete telefon pro datové přenosy, poohlédněte se jinde, pokud vám ale stačí jen prohlížení wapu, bude vám nový Alcatel vyhovovat. GPRS je v konfiguraci 3+1 timeslot a telefon nabízí čtyři wapové profily. Prohlížení wapových stránek není na poměrně malém displeji nijak výjimečně komfortní, pro běžný provoz ale postačuje. Jelikož telefon nelze připojit k počítači, není možné synchronizovat kontakty. To se ale od telefonu této cenové kategorie ani neočekává.

Další výbava - solidní průměr

Z manažerských funkcí telefon nabízí hlasový zápisník, budík a kalkulačku s konvertorem měn. Naopak v něm nenajdete klasický kalendář, což by některým zákazníkům mohlo vadit, tuto funkci ale nemají i některé podstatně dražší přístroje. Místo toho přístroj nabízí upozornění na narozeniny a případné schůzky. Obě možnosti naleznete v menu alarmů. Budík lze nastavit buď jednorázově, nebo může budit i opakovaně. Dodejme, že telefon budí i ve vypnutém stavu, což i v dnešní době stále není u některých značek samozřejmostí. V položce Narozeniny lze nastavit datum a čas pro odeslání předem připravené SMS zprávy (takových zpráv může být až deset), v položce schůzka lze udělat totéž s nastavením intervalů upozornění jednou, každý den a každý týden. Užitečnou funkcí je nastavení automatického vypnutí přístroje po jedné hodině, dvanácti hodinách, nebo po jednom dni.

Nový Alcatel nabízí hlasové poznámky, těch může být až 20 a jejich celková délka závisí na zaplnění sdílené paměti telefonu. Do té se ukládají vedle hlasových poznámek i obrázky a melodie. Kapacita paměti je 180 kb, a pokud jí celou věnujete hlasovým poznámkám, vejdou se tam až čtyři minuty záznamu. Hlasovou poznámku pak lze použít i jako vyzváněcí melodii. V telefonu jsou tři hry, které známe již z předchozích typů OT 511 a OT 512 - Killer Exp, Run run a Eyes&Star. U prvních dvou lze odesílat skóre pomocí SMS zprávy a ukládat hru.

Příslušenství - nemusíte kupovat nové

Příslušenství je z velké části kompatibilní se staršími modely, výjimku tvoří baterie, která je na první pohled naprosto stejná jako u OT 512, ale dle údajů výrobce tomu tak není, jiný je i držák do auta (kolébka). Jako originální příslušenství se k OT 525 nabízí průhledné pouzdro z PVC, které je možné pověsit okolo krku. Zapomenout pak nesmíme na chatboard, malou přídavnou klávesnici pro pohodlné psaní SMS zpráv.

Jaký je?

Alcatel OT525 je stylový low-end, který nabízí většinu základních funkcí v atraktivním obalu. Rozměry a hmotnost přístroje jsou na úrovni, výbava pak odpovídá zaměření modelu na cílovou skupinu zákazníků. Těmi by měla být především mládež, která hlavně píše textové zprávy a v menší míře telefonuje. Poněkud nás zklamal joystick, který není příliš přesný a je nutné si na něj zvyknout. Naopak výhodou je minimální počet ovládacích prvků, což usnadňuje ovládání telefonu.

One Touch 525 není novinkou v pravém slova smyslu, telefon jasně vychází ze svých předchůdců, modelů 511 a 512. Inovace v podobě GPRS a výměnných krytů je však krok správným směrem, komu by pak chyběl barevný displej, bude si muset počkat do léta na model OT332, popřípadě se poohlédnout u konkurence. Výhodou OT525 je jeho cena. Telefon se zatím prodává jen ve volném prodeji za solidních 4 995 Kč včetně DPH. Pokud po něm sáhne i některý z operátorů, lze očekávat ještě výhodnější cenu.