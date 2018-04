Alcatel OT512 - vylepšený elegán (preview)

Alcatel má na tuzemském trhu velmi silnou pozici, a to především v segmentu low-endových přístrojů. Že Alcatelu low-endy jdou, dokázal loni na podzim, když představil jeden z prvních telefonů nového segmentu trhu. Alcatel OT511 se řadí mezi takzvané stylové low-endy a jeho přednosti je třeba hledat především v designu, rozměrech a hmotnosti. Všechny tyto parametry si v ničem nezadají s luxusními přístroji za daleko vyšší cenu. Oproti dražším kolegům má OT511 přeci jen horší výbavu, ale to by zákazníkům požadujícím telefon za rozumnou cenu nemělo příliš vadit. A pokud přeci jen mají k výbavě OT511 nějaké připomínky, je tady jeho dvojče OT512, které má několik funkcí navíc. Zhruba od června letošního roku budou mít zákazníci toužící po novém stylovém low-endu na výběr dva modely Alcatelu. OT511 totiž zůstane nadále v prodeji a na pultech prodejen jej doplní právě model OT512.

Alcatel OT512 a vlastně i OT511 je pohledný malý a lehký telefon s integrovanou anténou. Přední panel telefonu je vyroben z kovu a v případě OT512 je zkrášlen metalizovaným lakem. Na výběr jsou dvě barevná provedení, stříbrné a námi testované v odstínu zlaté barvy. Oproti OT511 je metalizovaný lak atraktivnější a vypadá luxusněji. Mimo barevná provedení mají oba sourozenci na první pohled ještě jednu odlišnost. Jiné je podsvícení displeje, které má v případě OT512 atraktivní modrou barvu. Klávesnice je pak podsvícena oranžově. Především podsvícení displeje musíme pochválit, je velmi intenzivní a díky tomu je i čitelnost displeje perfektní. Kontrast a intenzitu podsvícení lze v menu přístroje nastavit, problémy s čitelností by tak nikdo neměl mít. Displej sice neohromí svou fyzickou velikostí, vše však kompenzuje jeho velké rozlišení. Stejně jako u OT511 si můžete u novinky vybrat, zda budete chtít používat velký, nebo vám postačí malý font. V druhém případě se toho na displej vejde samozřejmě daleko více, maximálně pět řádků textu. Že jsou oba modely velmi podobné, dokládají i jejich rozměry (97 x 42 x 20 mm) a váha (75 gramů), které jsou v obou případech stejné. Stejná je i základní Li-Ion baterie s kapacitou 600 mAh.

Podstatnější rozdíly, než je barva telefonu a podsvícení přístroje, najdeme uvnitř novinky. Alcatel OT512 je o něco chytřejší než jeho starší dvojče. Hlavní rozdíly jsou dva. Ten první asi využije každý zájemce o tento telefon, jedná se o vnitřní telefonní seznam s kapacitou 255 záznamů. Přístroj rozlišuje záznamy na SIM kartě a v telefonu a v tomto pořadí je můžete mít i zobrazované, nebo si je můžete nechat seřadit tradičně podle abecedy. Jak na SIM kartě, tak v paměti telefonu lze k jednomu jménu přiřadit až tři čísla. V případě SIM karty se tímto způsobem zaplní tři pozice se stejným jménem a u paměti v telefonu vám tři čísla u jednoho jména taktéž zaberou tři pozice. V obou případech však v přehledu kontaktů telefon identické jméno zobrazí jen jednou. Pokud u každého jména využijete všechny tři pozice, vejde se do paměti telefonu přesně 85 jmen. Ve spolupráci s dnešními SIM kartami tak budete mít vcelku obsáhlý seznam. Ke jménu bohužel nelze přiřadit poznámka, e-mailová adresa nebo jiný záznam. Stejně jako OT511 umí novinka až 50 jmen vytáčet pomocí hlasových povelů. Druhá podstatná inovace je podpora WAPového prohlížeče ve verzi 1.2.1, tedy s podporou zabezpečeného připojování. Tuto funkci využijete především u m-commerce, tyto služby však v našich zeměpisných šířkách nejsou příliš rozšířené. Všechny ostatní funkce zůstávají stejné jako u modelu OT511, takže v telefonu najdete podporu EMS zpráv, tři hry, polyfonické melodie a třeba digitální záznamník. Detailní informace o výbavě Alcatelu OT511, a tedy i o novém modelu OT512, najdete v této recenzi.

OT512 nás mile překvapil rychlostí menu, vše šlapalo jako po drátku a výtky, které jsme měli k testovanému modelu OT511, jsou v případě novinky neopodstatněné. Přesto musíme dodat, že Alcatel 512, který jsme měli zapůjčený, ještě neměl finální verzi firmware a neměl menu v českém jazyce. Díky tomu jsme nemohli vyzkoušet prediktivní vkládání textu Zi, které výrobce již delší dobu v naší mateřštině nabízí. Alcatel OT512 by měl také odstranit některé drobné nedostatky staršího sourozence, jako je třeba ztracená rozepsaná SMS zpráva při příchozím hovoru. Tyto problémy by však měl řešit i novější firmware pro OT511. Na závěr musíme pochválit i klávesnici, která je zřejmě ze všech Alcatelů nejpovedenější a subjektivně je lepší i než u modelu OT511, ač na první pohled vypadá stejně.

Alcatel OT512 (OT511) je atraktivní telefon, který vnáší do low-endové kategorie manýry mnohem dražších kolegů a po stránce vzhledu mu nelze nic vytknout. Funkční výbava za dražšími přístroji stylové kategorie trochu zaostává, ale právě cena je pro mnohé rozhodujícím faktorem, který odpustí třeba i podporu GPRS či infraportu. Alcatel OT512 by měl být na našem trhu dostupný přibližně v průběhu června letošního roku. Jeho cena by měla být jen o málo vyšší než u modelu OT511, podle zatím nepotvrzených informací by se mohla vejít do 8000 Kč za nedotovaný telefon. Zatím není známo, jestli se OT512 dostane do některé předplacené sady, podle všeho však dovozce plánuje především prodej nedotovaných telefonů. Za výše uvedenou cenu by se mělo jednat o velmi zajímavou nabídku, která by mohla hodně zájemců o nový telefon přesvědčit na svoji stranu. Starší sourozenec OT511 z trhu nezmizí, právě naopak, bude se prodávat souběžně s OT512 a jeho cena by měla být v době uvedení OT512 na trh zhruba o 500 až 1000 Kč nižší. Podrobnou recenzi telefonu vám přineseme, jakmile bude k dispozici finální verze firmware s podporou češtiny.