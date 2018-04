Alcatel OT355 - levný fešák v barvě (první informace)

Alcatel na letošním CeBITu představí celkem tři nové telefony. O dvou super low-endech, modelech OT155 a OT156 se dočtete zítra, nyní je čas na další low-end, tentokrát ale o něco vyšší kategorie. Jmenuje se OT355 a měl by plně vyhovovat zákazníkům, kteří chtějí barevný displej, podporu MMS, další běžné funkce, ale nechtějí za telefon příliš utrácet. Vše výše uvedené by měl nový Alcatel splnit a podle vyjádření výrobce by měla být cena v každém případě pod cenou konkurenčních telefonů, za které můžeme považovat třeba Motorolu C450, Siemens C60 a další chystané modely. Cenu tak odhadujeme na necelé 3 500 Kč. Alcatel OT355 by se měl začít prodávat před polovinou roku, přesný termín uvedení na trh ale zatím neznáme.

Design nového Alcatelu navazuje jak na nižší modely OT155 a OT156, tak i na vyšší modely OT556 a OT756. Telefon bude mít výměnné kryty, takže barvu si bude moci každý zákazník vybrat dle svého vkusu. Nové schéma má klávesnice, kde jsou nyní zelené a červené tlačítko zvlášť a místo pro Alcatel běžného joysticku má telefon čtyřsměrné kurzorové tlačítko. Toto rozložení se nám zdá praktičtější než rozvržení kláves u předchozích modelů. Až telefon na CeBITu vyzkoušíme, naše dojmy vám samozřejmě budeme reprodukovat.

Jednou z hlavních inovací nového Alcatelu je barevný displej, který umí zobrazit 65 000 barev. Displej má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a jedná se o displej pasivní. Pro zajímavost; displej stejných parametrů bude do většiny svých nových low-endů dávat Motorola. Na novém barevném displeji se jistě budou lépe prohlížet obrázky a fotografie, které bude možné přijmout pomocí MMS, nebo stáhnout přes Wap. S ohledem na tyto dvě funkce nepřekvapí, že telefon disponuje GPRS, a to konkrétně třídy 10. Pro datové přenosy jej ale pravděpodobně nebude možné využít.

Z dalších funkcí u nového Alcatelu OT355 stojí za zmínku podpora Javy MIDP 2.0, šestnáctihlasé polyfonní melodie a také nový styl menu, který nabídn uživateli možnost vlastní konfigurace. Pokud vás nový Alcatel OT355 zaujal, sledujte i nadále náš server. V nejbližších dnech vám přineseme fotografie telefonu přímo z hannoverského výstaviště.