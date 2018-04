Alcatel OT332 - nejlevnější barevňák (recenze)

Alcatel OT332 je, s téměř absolutní jistotou, poslední letošní novinka Alcatelu. Na další nové modely si budeme muset počkat až do příštího roku. Alcatel letos představil šest nových telefonů a posledním z nich, který se dostává do prodeje, je právě model OT332. Slušné úspěchy již zaznamenaly vyšší modely OT535 a OT735, své zákazníky si našel i low-end OT331. Naopak modely OT320 a OT531 - v obou případech převzaté modely, se na našem trhu neprodávají a s největší pravděpodobností ani prodávat nebudou.

Rozvětvená rodina

Alcatel OT332 má velmi dlouhý rodokmen. Jeho pradědečkem byl model OT511, následovaný dědečkem OT512 a otcem OT525. OT332 ale není jedináček, má bratříčka, model OT331. Jsou to skoro dvojčata, liší se vlastně jen barevným displejem a pak ještě v několika drobnostech. Z toho důvodu vám vřele doporučujeme recenzi modelu OT331, dnes se totiž soustředíme na inovace, zbytek by byl pouhopouhým opisováním.

Vzhled - klasika v podání Alcatelu

Od modelu OT525 skoro žádná změna, od modelu OT331 na první pohled k nerozeznání. To je stručná charakteristika vzhledu nového Alcatelu. Není to ale kritika, Alcatel low-endy umí a tak to i novince docela sluší, i když to je záležitost subjektivní. Z fotografií si můžete udělat obrázek sami. V porovnání s dvojčetem OT331 má jen jinou barvu předního krytu (elegantnější modrá místo tmavě šedé) a zadní plast je stříbrný místo šedého. To ale platí jen pro námi testované varianty obou telefonů, v obou případech výrobce dodává víc barevných variant. Přední kryt lze sice sundat, ale jen s obtížemi a ani to není výrobcem deklarovaná vlastnost.

Rozměry telefonu jsou stejné, jako u modelu OT331. Výrobce sice uvádí milimetrové odchylky u šířky a výšky, my jsme ale naměřili to samé: 98 x 42 x 20 mm. Naopak výrobce uvádí stejnou hmotnost 77 gramů, ale při našem měření měl model OT331 76 gramů a novinka gramů 78 (v rámci tolerance kuchyňské digitální váhy). Oba s SIM kartou. V každém případě se jedná o malý a lehký telefon, který v low-endové kategorii můžeme označit za stylový.

Baterie - Li-Pol v low-endu

I v tomto případě se žádná změna nekoná. V obou případech se jedná o Li-Polymerovou baterii s kapacitou 600 mAh. Li-Pol baterii u low-endů jen tak nenajdeme, takže v tomto směru si výrobce zaslouží pochvalu. Výrobce hovoří o výdrži na jedno nabití až 10 dnů v pohotovostním režimu, což je ale poněkud nadnesený údaj. V našem testu vydržel Alcatel OT332 na jedno nabití zhruba pět dnů s půlhodinou hovoru. Model OT331 vydrží na příjmu zhruba o den déle.

Displej - povedené barvičky

Hlavní inovací u modelu OT332 je barevný displej. Je sice hodně malý, což ale platí o monochromatických displejích rodinných příslušníků, ale je docela povedený. Nejdříve ale technické parametry. Displej má rozlišení 96 x 65 obrazových bodů a úhlopříčku 31 milimetrů. Jedná se o pasivní (STN) displej, který dokáže zobrazit 4 096 barev. Displej velmi podobných parametrů používá i konkurence, tedy Motorola C350, nebo Siemens A60. Mezi low-endy nic víc zatím čekat nemůžete. Lepší displeje jsou až v telefonech minimálně o 1 500 Kč dražších.

Kliknutím na obrázek se dostanete do fotogalerie, kde na vás čeká 36 detailních obrázků displeje Alcatelu OT332.

Displej není špatný. Podsvícený nabízí ostré barvy a velmi dobrý jas a kontrast. Jen škoda, že je podsvícený jen devět sekund a změnit to nelze. Displej můžete vylepšit tapetou a to i animovanou a můžete si vybrat jednu z pěti barevných schémat menu. Od decentní modré a zelené, až po velmi křiklavou červenou. Ve všech případech je ale displej stále velmi dobře čitelný. Počet zobrazených informací, včetně použité grafiky, je stejný, jako u „černobílých modelů“ OT331 nebo OT525. Při čtení SMS jsou k dispozici tři řádky při zoomu, nebo čtyři řádky textu, při psaní vždy jen tři. V menu je k dispozici řádků pět, popřípadě o jeden méně, to když si aktivujete funkci zoom. V telefonu je velké množství přednastavených obrázků a animací a pro další, které si můžete stáhnout z Wapu, je k dispozici speciální položka menu, která vás k obrázkům přímo zavede. Ta u modelu OT331 chybí. To samé pak platí i pro melodie.

Barevný displej můžeme pochválit. Je sice hodně malý, ale dobře čitelný a i barvy jsou jasné a výrazné. V rámci low-endové konkurence patří displej nového Alcatelu k těm nejlepším. Podsvícení klávesnice je oranžové, poměrně jasné, ale nepříliš rovnoměrné.

Ovládání - joystickem sem, joystickem tam

Vše při starém. Klávesnice má extrémně malý počet kláves, vedle alfanumerických již jen dvě a třísměrný joystick. Opět tedy to samé, co u předchozích modelů. Telefon se zapíná podržením korekční klávesy, na což upozorňuje nenápadná ikona vlisovaná do plastu nad tlačítkem. Podobnou ikonu má i klávesa 5, jejímž podržením aktivujete vibrace, klávesa s mřížkou, kterou zamknete klávesnici a také klávesa s hvězdičkou, kde stylizované sluníčko znamená rychlý přístup k Wapu, nebo při krátkém stisku rozsvícení telefonu. Zdvojená klávesa vpravo od joysticku zároveň přijímá a ukončuje hovory, skrývá se pod ní také seznam uskutečněných hovorů.

Joystick, známý z celé řady low-endových Alcatelů, počínaje OT511 až po současnou novinku, je poměrně rozumným způsobem jednoduchého ovládání telefonu. Jde ale o zvyk a jistě se najdou zákazníci, kterým se joystick moc líbit nebude. U testovaného vzorku byl joystick přesnější, než u předchozích modelů, které jsme měli možnost testovat.

Menu telefonu je poměrně jednoduché, za deset minut se v něm vyznáte. V pohotovostním režimu se do něj dostanete dvojím stisknutím joysticku. Pokud po prvním stisknutí posunete joystick na položku Služby, dostanete s k menu Wapu a případně SIM toolkitu. K telefonnímu seznamu se v pohotovostním režimu rychle dostanete posunutím joysticku směrem dolů a analogicky nahoru se rychle dostanete do menu SMS.

Telefonování - houká jako policie

I v případě telefonování nepřináší Alcatel OT332 oproti svým předchůdcům nic nového. Může se pochlubit solidním hlasitým odposlechem a telefonním seznamem na 255 kontaktů. Ty jsou vícepoložkové, ale co číslo, to jedno místo v paměti. Naprosto stejné jsou i vyzváněcí melodie, další si můžete složit sami. Melodie jsou polyfonní, kvalitou jen průměrné. Zajímavé jsou některé zvuky, ale třeba zvuk policejní sirény, jako zvuk budíku, nedoporučujeme. Vstávání pak rozhodně příjemné nebude.

SMS - gumová klávesnice není špatná

Opět obehraná písnička. Ani v menu SMS zpráv se žádné inovace nedočkáte. Telefon jich umí do své paměti uložit 30 zpráv. Další se vejdou do předdefinovaných zpráv přeuložením z archivu. Lehce komplikované, ale funkční.

Jinak Alcatel OT332 umí doručenky, nabízí český prediktivní slovník Zi a píše bez diakritiky, takže SMS má standardních 160 znaků. Telefon podporuje dlouhé SMS. Gumová klávesnice není špatná, je poměrně přesná. Více starostí asi bude nováčkům dělat slovník Zi, který funguje trochu jinak, něž rozšířenější konkurent T9. Zvyknout si ale lze. Telefon podporuje EMS, takže můžete do zpráv vkládat jednoduché obrázky a melodie.

Wap a připojení k počítači

Zde budeme rychle hotovi. Alcatel OT332, stejně jako model OT331, nabízí pouze Wap vytáčeným připojením. GPRS telefon nenabízí. Na displeji je při Wapování vidět šest položek najednou a telefon nabízí deset profilů připojení a deset záložek.

Další funkce - na prstech jedné ruky

Od low-endu toho moc očekávat nemůžete a nový Alcatel není výjimkou. Z nadstandardních funkcí nabízí budík, který funguje i jako upozorňovač na schůzky, narozeniny a svátky. Kalkulačka umí základní početní operace a nechybí ani konvertor měn. Oproti modelu OT331 má novinka jen jednu hru, předchůdce má hry tři. Hra je ale barevná a jedná se o číselné puzzle. Moc zábavné však není. V telefonu je i složka na stažené obrázky a melodie.

Rozdíly mezi OT332 a OT331

Než se pustíme do závěrečného hodnocení, ještě vyjmenujme všechny rozdíly mezi novinkou a „černobílým modelem“ OT331. Tím nejpodstatnějším je barevný displej. S displejem souvisí i nabídka barevných obrázků a animací a pět barevných schémat menu. Novinka má jen jednu hru, OT331 tři. Naopak u OT332 najdete dva přímé přístupy k obrázkům a melodiím na Wapu. Oba telefony se liší i barevným provedením, jinak jsou ale úplně stejné.

Displej za tisícovku stojí

Pokud můžete investovat tisícikorunu navíc, doporučujeme vám volit novinku s barevným displejem. Tisíc korun je právě rozdíl mezi cenou OT332 a OT331. Podle našich informací bude Alcatel OT332 od prosince v předplacené sadě Go od Eurotelu s cenou pod 4 000 Kč, pravděpodobně za 3 995 Kč (Alcatel OT331 se běžně prodává za zhruba 3 000 Kč - všechny ceny s DPH). To znamená, že se bude jednat o nejlevnější barevňák na našem trhu, otázkou ale je, kolik bude stát konkurenční Siemens A60, který by se také měl začít prodávat od prosince. Pravděpodobně bude cena stejná. Další konkurenti jsou již dražší, mají ale většinou lepší výbavu.

V druhé části článku můžete porovnat novinku Alcatelu s konkurencí a také s příbuznými.

Bez ohledu na displej je nový Alcatel slušný low-end s průměrnou výbavou, atraktivním designem a malými rozměry. To samé však platí i pro model OT331, který je vlastně úplně stejný. Záleží jen na vás, který z nich si vyberete a jestli si připlatíte za barevný displej, nebo se spokojíte s displejem monochromatickým.

