Alcatel OT331 - obyčejný a levný mobil (první dojmy)

Po dlouhé době jsme měli možnost vyzkoušet mobil s monochromatickým displejem. Kdo by si před rokem pomyslel, že mezi novinkami je již výrazně více mobilů s barevným displejem než těch, kterým barva nebyla do vínku shůry dána! Důvodů tohoto stavu je hned několik. Cena barevných displejů klesla na takovou úroveň, že se je vyplatí dávat i do low-endových mobilů. Jedním z dalších důvodů je snížená poptávka po těch nejlevnějších a nejjednodušších mobilech (spíš ze strany operátorů než zákazníků), které budou i nadále vybaveny téměř výhradně monochromatickými displeji.

Vzhled - najdi pět změn!

Podle výrobce je Alcatel OT331 nástupce modelu OT311, tedy bývalého základního modelu výrobce. Když se ale jen letmo na novinku podíváte a máte v mobilních telefonech trochu přehled, ihned zjistíte, že příbuzným je spíš model OT525. Podobnost není čistě náhodná, tyto dva telefony jsou téměř identické, rozdíl je jen v předním krytu. Ten je u modelu OT525 z boku u kláves a nad displejem vykrojený, u modelu OT331 zasahuje až do boků přístroje. Výrobce se asi rozhodnul šetřit, a tak i níže zařazený model unifikoval do kabátku modelu vyšší řady. Jestli je to dobře, nevíme, z obrázků posuďte sami, nabízíme vám novinku jak vedle modelu OT311, tak vedle OT525. Testovaný vzorek měl neprůhledný modro-bílý kryt, dovozce ale pro prodej slibuje průhledné kryty v mnoha barevných kombinacích.

Tradice vzaly za své

OT331 se stává nejjednodušším modelem Alcatelu, pokud nebudeme počítat převzatý model OT320, který ale nemá s Alcatelem příliš společného. Pokud vás zajímá jeho původ, přečtěte si tento článek. Nyní zpět k novince. Ač je daleko více podobná modelu 525, nahrazuje model 311. Za OT525 totiž výrobce přichystal náhradu s barevným displejem, model OT332. Ten vypadá úplně stejně jako dnešní novinka, jen má barevný displej. Co z toho plyne? Alcatel sloučil dvě řady telefonů, super lowendovou řadu 3xx se stylovou řadou 5xx (neplatí pro starší OT 501). Nevýhody? Asi žádné. Výhody? Více muziky za méně peněz. Nadále musíme počítat i s prodejem současného modelu OT525, ten z nabídky asi jen tak rychle nezmizí.

Lepší i horší výbava

Budeme-li porovnávat novinku s papírovým předchůdcem OT311, můžeme směle prohlásit, že je lepší. Pokud ji ale budeme porovnávat s modelem OT525, ke kterému má telefon rozhodně blíž, zjistíme, že tři funkce chybějí. Takže pokud se obejdete bez hlasového záznamníku, oželíte hlasové vytáčení a nepotřebujete GPRS, budete se při výběru mezi oběma modely rozhodovat jen podle vzhledu. Výbava obou modelů je totiž až na tyto tři funkce totožná. Pokud chcete znát přesné parametry novinky, nahlédněte do recenze modelu OT525 a odmyslete si obě hlasové funkce a podporu GPRS. Nyní jen připomeneme ty nejdůležitější vlastnosti.

Umí

Alcatel OT331 nabízí monochromatický displej s rozlišením 96 x 65 obrazových bodů, který umožňuje vedle běžného i inverzní zobrazení (světlý text na tmavém pozadí). Vybírat můžete mezi dvěma velikostmi fontu, u většího uvidíte v menu tři řádky, u menšího řádků pět. Při psaní a čtení SMS se poměr změní na tři ku čtyřem ve prospěch menšího fontu. Telefon disponuje pamětí na 255 kontaktů, které lze roztřídit do třech skupin volajících. Vedle vibračního vyzvánění nabízí i polyfonní melodie a oba režimy lze kombinovat. V telefonu nechybí ani kalkulačka, budík a jednoduchý zápisník, do kterého si můžete zapisovat schůzky a narozeniny. Telefon pak umí v zadaný čas automaticky odeslat připravenou SMS zprávu. Pro chvíle zábavy nabízí telefon tři hry, a pokud se vyznáte v notovém zápisu, můžete si složit i vlastní melodii. Při psaní SMS vám pomůže prediktivní slovník Zi a do zpráv můžete vkládat obrázky a melodie. Telefon má i praktický hlasitý odposlech.

Předchůdce

Pokud bychom porovnávali novinku s papírovým předchůdcem, modelem OT311, bude o rozdílech platit to samé jako při porovnání OT311 a modelu OT525. Model OT311 neměl paměť na kontakty (v telefonu), neměl polyfonní melodie a neměl třeba ani jednu hru. Předchůdce měl i jiný tvar a byl větší a těžší.

Jiná barva podsvícení

Při porovnání modelů OT331 a OT525 zjistíme, že stejný je i displej, téměř stejné jsou rozměry a hmotností se oba modely liší o dva gramy (OT525: 98 x 42 x 21mm, 75 gramů; OT331: 98 x 43 x 20 mm, 77 gramů). Vybírat tak budete s největší pravděpodobností podle ceny a podle vzhledu. Kdo dává přednost modrému podsvícení, sáhne po původním modelu OT525, pokud se mu více líbí oranžová barva, vybere si novinku.

Srovnání s "papírovým" předchůdcem - Alcatelem OT311. Novinka je nejen menší, ale také lépe vybavená.

Alcatel OT331 a modely OT525 a OT512. Zde je podoba téměř dokonalá, OT525 a OT331 se liší jen předním krytem a třemi funkcemi, které novince chybí.

Pro koho?

Nový Alcatel OT331 je jednoduchý mobil s docela slušnou výbavou, dobrým vzhledem a jistě i výbornou cenou. Dnes se model OT525 prodává zhruba za 3 600 až 4 000 Kč včetně DPH (za neblokovaný telefon, cena se může podle prodejce lišit). Model OT311 dnes seženete za jen něco málo přes 2 000 Kč včetně DPH. Kolik tedy bude stát novinka? Aby uspěla, neměla by její cena překročit 3 000 Kč, což by se mělo podařit. Za tuto sumu se dnes prodává další příbuzný model - Alcatel OT512, který má taktéž téměř stejnou výbavu.

Telefon se bude jistě líbit začínajícím zákazníkům a také těm, kteří sice chtějí mít mobil, ale nepotřebují širokou paletu funkcí a naopak ocení slušné rozměry, hmotnost a povedený design. Největším konkurentem telefonu bude Siemens A55, popřípadě starší varianta A50 a také výše uvedená smečka příbuzných z vlastní stáje. Největší předností nového Alcatelu ale bude jeho nízká cena.

Jakmile budeme mít k dispozici finální verzi telefonu, přineseme vám podrobnou recenzi.