Alcatel OT331 - low-end, jak se sluší a patří (recenze)

Tři tisíce za nový nedotovaný mobil dnes již není žádná výjimečně nízká cena. Dříve se v této cenové relaci pohybovaly jen telefony v předplacených sadách, které byly blokované, nebo telefony z šedého dovozu. Dnes zakoupíte za tři tisíce hned několik telefonů, neblokovaných, určených pro náš trh a s plnou zárukou. V září se v této cenové kategorii, mezi nejlevnějšími low-endy, objevily hned dvě novinky. Siemens A52 a právě Alcatel OT331.

Alcatel OT331 je nápadně podobný modelu OT525. Toho však v nabídce výrobce nenahrazuje, jedná se o nástupce modelu OT311, alespoň tak to prezentuje sám výrobce. Výrobce telefon dále charakterizuje jako odolný mobil a jeho cenu stanovil na 2 990 Kč včetně DPH. Alcatel OT331 se již prodává.

Vzhled - starý známý

Nový nejlevnější Alcatel vypadá na první pohled jako starší model OT525. Není to klam, oba telefony mají úplně stejný korpus, liší se jen v barevném provedení krytů a jejich tvarování. Model OT331 nemá výměnné přední panely, přední strana telefonu je plastová se stříbrným lemem okolo displeje a stříbrnou plochou pod klávesnicí. Boky telefonu zdobí stříbrný proužek a celá zadní část telefonu je jednobarevná včetně krytu baterie. Zadní kryt je s krytem modelu OT525 navzájem zaměnitelný a oba telefony zdobí vedle konektoru externí antény stylizované logo zavináče.

Těžko hodnotit avizovanou zvýšenou odolnost přístroje. Telefon není nikterak utěsněný a pokud je odolný on, měl by být odolný i starší model OT525. Snad jen samotná tlačítka jsou u novinky z měkčího plastu, než u modelu OT525. Pokud dá výrobce svolení testovaný vzorek podrobit testu odolnosti, rádi jej provedeme, zatím si dovolíme tvrdit, že telefon je úplně stejně odolný, jako každý druhý mobil na trhu. Při běžném pádu na zen ho nezničíte, ale do vody bychom ho raději nedávali. Pokud telefonem nezatloukáte hřebíky, ani se nějakou zvýšenou odolností trápit nemusíte.

Rozměry telefonu jsou 98 x 43 x 20 mm a jeho hmotnost je 70 gramů. Testovaný vzorek měl přední stranu tmavě šedivou a zadní šedobílou. K dispozici budou ale i další barevné varianty, jako například modrobílé, které si také můžete prohlédnout na fotografiích. Výrobce nabízí i varianty s průhlednými kryty, ty jsme ale jeětě na vlastní oči neviděli. Design je konzervativnější, než u modelu OT525, který lze vylepšit různobarevnými výměnnými panely.

Baterie - Li-Pol

Na superlevný telefon je překvapujícím zjištěním, že je vybaven Lithium - Polymerovou baterií. Ta má kapacitu 600 mAh, tedy úplně stejnou, jakou má baterie modelu OT525. Ta ale využívá technologii Li-Ion a je o dva gramy těžší. Baterie jsou navzájem zaměnitelné. Výrobce se chlubí, že nový Alcatel vydrží na příjmu až 12 dnů. Tohoto výsledku se nám dosáhnout nepodařilo, při našem testu vydržel telefon na příjmu přibližně šest dnů s zhruba 45 minutami hovoru. Telefon byl nový a před testem jsme jej nabíjeli jen jednou.

Displej - malý ale dobře čitelný

I v tomto směru nenabízí Alcatel OT331 nic neznámého. Jeho displej má rozlišení 96 x 65 obrazových bodů. Jedná se tedy o stejný displej jaký má třeba právě model OT525. Rozdíl je ale v podsvícení displejů obou telefonů. Novinka je podsvícena oranžově, starší model OT525 modře. Displej je dobře čitelný a nabízí i zajímavé inverzní zobrazení, kdy je světlý text na tmavém pozadí. Displej je ale poměrně malý, přeci jen, dnes patří výše zmíněné rozlišení mezi nejmenší na trhu. U levného telefonu je to ale omluvitelný nedostatek. Na displej se vejdou buď čtyři, nebo pět řádek textu. Kolik jich bude, záleží, jestli si aktivujete funkci zoom. V případě menšího fontu je ale text již hodně malý. Při psaní zpráv jsou v obou případech k dispozici tři řádky pro psaní, u čtení zpráv je poměr tři ku čtyřem řádkům.

Ovládání - chcete joystick?

Alcatel se snaží vypustit co nejvíce kláves, takže na telefonu najdete vedle alfanumerických kláves již jen dvě funkční klávesy a dvojsměrný joystick s potvrzovací funkcí. Když si zvyknete, je ovládání poměrně snadné, pokud ale dostanete Alcatel (a ne jen tento model) poprvé do ruky, budete trochu tápat. Pravé funkční tlačítko slouží jen pro příjem a ukončení hovoru, zapínání a vypínání telefonu se skrývá pod levou funkční klávesou, která jinak slouží jako korekční tlačítko. Největší problémy asi bude uživatelům dělat joystick. Není nejpřesnější a není žádným překvapením, že většina výrobců od tohoto ovládacího prvku odstupuje. I v jeho případě si ale lze zvyknout, jen záleží, jak bude joystick vypadat po půlroce provozu.

Zámek klávesnice se skrývá pod klávesou s mřížkou, pod klávesou s hvězdičkou je rychlý přístup na Wap a pod klávesou s číslem pět se skrývá rychlé přepnutí do tichého režimu s vibracemi. Menu telefonu odpovídá menu většině starších low-endových modelů značky. Stiskem joysticku se dostanete do dvoupoložkového menu. Horní položka pro Wap a SIM toolkit, dolní pro všechny ostatní položky. Dalším potvrzením joysticku se automaticky dostanete do dolní položky, tedy do hlavního menu telefonu. To je vertikálně řazené a vcelku přehledné. Pokud v pohotovostním stavu joystick nezmáčknete, ale jen se posunete směrem dolů, dostanete se do telefonního seznamu. Analogicky, ale posunem směrem nahoru se dostanete do menu textových zpráv. Jednotlivé kroky jsou animované a obrázků si opravdu užijete, protože telefon je dost pomalý.

Telefonování - hlasitý odposlech potěší

Na low-end disponuje nový Alcatel velmi slušným vnitřním telefonním seznamem. Vejde se do něj 255 kontaktů, které lze třídit do tří skupin volajících. Ke každému jménu lze přiřadit až tři čísla, ale každý záznam ubere jedno místo v paměti. Telefon zobrazuje zároveň kontakty uložené v telefonu a na SIM kartě a umožňuje i jejich kopírování. Při samotném hovoru lze využít hlasitý odposlech, který poskytuje čistý a dostatečně hlasitý zvuk. Stejnou pochvalu ale nemůže vyseknout vibračnímu vyzvánění. To je skoro stejně „hlasité“ jako vyzváněcí melodie, telefon při vibracích drnčí. Samotné vyzváněcí melodie jsou polyfonní a docela kvalitní, ovšem kvalit melodií asijských telefonů nedosahují. To ovšem v této cenové kategorii asi ani nelze očekávat.

SMS - slušná paměť a doručenky

Zákazníci, kteří kupují low-endové telefony, budou asi častěji psát textové zprávy, než telefonovat. Alcatel OT331 těmto zákazníkům vychází vstříc a nabízí jim docela pohodlnou práci s textovkami. Telefon disponuje pamětí na zprávy, vejde se do ní 30 zpráv, další lze uložit na SIM kartu. Pomocí malého triku lze do telefonu uložit i další zprávy. Stačí přečtenou zprávu uložit do archivu a následně přeuložit do předdefinovaných zpráv. Je to ale poněkud komplikované, kdo potřebuje větší paměť na SMS, nechť se raději porozhlédne jinde, ovšem v této cenové kategorii to rozhodně nebude.

Nový Alcatel podporuje i doručenky, umí EMS, tedy obrázkové zprávy do kterých lze přidat i melodii a telefon nabízí i český prediktivní slovník. Jelikož se jedná o Alcatel, nejedná se o rozšířený slovník T9, ale o slovník Zi. Ten pracuje obdobně jako systém T9, na drobné nuance si ale majitelé budou muset zvyknout. Klávesnice telefonu je sice gumová, ale docela kvalitně provedená, takže zprávy se na novém Alcatelu píší docela dobře.

Srovnání s "papírovým" předchůdcem - Alcatelem OT311. Novinka je nejen menší, ale také lépe vybavená.

Alcatel OT331 a modely OT525 a OT512. Zde je podoba téměř dokonalá, OT525 a OT331 se liší jen předním krytem a třemi funkcemi, které novince chybí.

Wap - bez GPRS je to „nouzovka“

Alcatel OT331 nabízí pouze vytáčené připojení k Wapu, GPRS tento model nedisponuje. To omezuje použití Wapu jen pro nejnutnější důvody, asi především pro stažení obrázků a melodií do telefonu. Samotný wapový prohlížeč disponuje deseti profily připojení a deseti záložkami. Na displeji je vidět až šest řádků najednou.

Další funkce - jen pár

Telefon nabízí tři hry, budík, kalkulačku a konvertor měn. Hry jsou stejné, jako u modelu OT525, tedy: Eyes and Star, Killer Exp a Run run. První jsou piškvorky, druhá je střílečka a třetí „plošinovka“. Budík nabízí opakované buzení, připomíná svátky a narozeniny a umí upozornit i na schůzku. Budík funguje i u vypnutého telefonu. Kalkulačka zvládá základní výpočty a to je vše, co vám nový Alcatel umí nabídnout.

Levný a slušný, ale nechcete si připlatit?

Nový Alcatel OT331 není špatný mobil, alespoň s ohledem na svojí cenu. Za necelé tři tisíce v současné chvíli od nedotovaného a neblokovaného mobilu s plnou zárukou víc očekávat nemůžete. Velmi obdobnou výbavu nabízí pak i konkurenční Siemens A52, který se prodává za téměř totožnou cenu.

Alcatel OT331 není žádný inovativní model. Je to téměř dokonalá kopie staršího modelu OT525, který ale ve své době patřil o kategorii výše. Možná zajímavější bude další novinka výrobce, model OT332, který bude umět zhruba to samé, bude i stejně vypadat, ale bude mít barevný displej. Na něj si ale budeme muset ještě pár týdnů počkat.

Pokud nemusíte vyloženě šetřit, doporučujeme třeba o třídu, spíš dvě, vyšší model OT535, který stojí jen o dva tisíce víc, než model OT331. Za ty dva tisíce dostanete velký barevný displej a mnohem bohatší výbavu. Pokud ale šetřit chcete, nebo musíte, můžeme vám nový low-endový Alcatel OT331 s klidným svědomím doporučit.