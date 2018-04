Alcatel OT311 – L'elegance française (recenze)

Low-endové Alcately mají nejenom v České republice o úspěch postaráno. Výrobce jim totiž již po několik generací dává do vínku zajímavý vzhled, slušnou nabídku základních funkcí a především atraktivní cenu. Kdo chce levný telefon, většinou vybírá ze skupiny přístrojů, mezi kterými nechybí low-endový Alcatel. S OT311 to asi časem nebude jiné, ale jako novinka mezi laciné přístroje zrovna nepatří. Posuďte sami, jestli se vyplatí koupit Alcatel OT311 hned, a to za cenu, která se vyrovná i telefonům o třídu výše, nebo jestli si raději počkáte a s největší pravděpodobností ušetříte. I když podle našich informací na cenu pod dva tisíce korun můžete zapomenout zřejmě již teď, protože OT311 asi nebude nejlevnějším Alcatelem. To ale ukáže až druhá polovina roku.

Alcatel OT311 je druhým telefonem z nové řady GSM přístrojů stejnojmenného francouzského výrobce. První se na trhu před několika týdny začal prodávat o něco lépe vybavený model OT511, který svým zaměřením balancuje na hraně low-endových a stylových přístrojů. Do první z nich patří cenou, do té druhé zase svým vzhledem a především rozměry a hmotností. Kdo původně čekal v OT511 nástupce stále velmi populárního modelu 501, je zklamán. OT511 je situován poněkud jinak než řekněme jednoduchý manažerský OT501. Naopak dnešní novinka - OT311 - naprosto jednoznačně nahrazuje stále prodávané modely řady OT30x, které se od sebe liší jen detaily v designu. Nová doba si žádá nové funkce adekvátní konkurenčním přístrojům a také výrazně pozměněný design, který se podle prvních reakcí veřejnosti výrobci povedl.

Vzhled

Alcatel OT311 drží designovou linii nastavenou modelem OT511. Oba přístroje nezapřou svoji příslušnost ke značce Alcatel, přesto je jasné, že novinka nemá tak vytříbený vzhled jako OT511. V žádném případě jí však nemůžeme upřít jistou dávku elegance. Výrobce se činil a pro své zákazníky připravil poměrně malý a lehký telefon, který díky předním výměnným panelům zaujme všechny věkové kategorie. Alcatel OT511 má plochou přední část, která kontrastuje s výrazně zakulacenými zády. Ortoped by z takového držení těla jistě velkou radost neměl, ale uživatel si bude libovat, jak se telefon dobře drží v ruce. Kulatá zadní část na první pohled může svádět k pocitu, že se telefon na stole bude vrtět a neposedně pohupovat. Ve skutečnosti však budete překvapeni, jak se výrobci podařilo naučit telefon poslušně ležet. Rozměry telefonu (103 x 44 x 24 mm) jsou lehce pod průměrem konkurenčních značek v dané třídě a ani jeho hmotnost (99 gramů) vám díru do kapsy neudělá.

Vzhled Alcatelu OT311 bude výrazně záviset na tom, jaký přední panel si pro něj zvolíte. V předplacených sadách Eurotelu a Paegasu, kde se OT311 momentálně nabízí, najdete dva náhradní kryty. Stejnou nabídku by pak měl mít OT311 i ve volném prodeji, popřípadě bude samozřejmě k dispozici množství výměnných panelů jak z nabídky výrobce, tak producentů neznačkového příslušenství. Na bohatou nabídku předních panelů si však budete muset chvíli počkat, až se na trhu objeví kompletní nabídka příslušenství. My jsme měli příležitost vyzkoušet celkem čtyři kryty. Jeden z nich byl proveden v zajímavém odstínu zelené metalízy, další byl neutrálně černý a poslední dva kryty byly vyvedeny v modré a červené barvě. S každým krytem telefon vypadal úplně jinak. Nám se nejvíce líbil zelený a černý kryt, naopak modrý a červený působily dost lacině, a to především díky odstínu barvy probarveného plastu. Co však stojí za pochvalu, je výměna samotného krytu, kterou zvládne úplně každý bez nejmenších potíží. Kryt perfektně sedí a nikde nic neskřípe.

Velkou předností nového Alcatelu je i jeho klávesnice. Tu sice nelze vyměnit, ale tlačítka z tvrdého plastu nabízí přesný stisk bez překlepů. Například oproti konkurenčnímu Siemensu C45 se jedná o rozdíl několika kategorií. Přední část telefonu bez výměnného panelu a celý zadní kryt jsou vyrobeny ze stříbrného plastu, jehož povrchová úprava imituje hliník. Boky telefonu po celém jeho obvodu jsou pak černé, když na obou bocích nahmatáte tři drobné prohlubně pro lepší držení přístroje. Anténa je již v dnešní době standardně integrovaná do těla přístroje. Na levém boku telefonu najdete konektor pro nabíječku a konektor pro osobní HF sadu. Jak je dnes u low-endových telefonů zvykem, systémový konektor chybí a na jeho místě vespod přístroje je netradiční pojistka zadního krytu telefonu. Její odjištění chce trochu více síly a úzké prsty. Pokud se vám podaří pojistku odjistit, otevře se vám pohled do útrob přístroje, kde především umístění integrované antény působí poněkud subtilně. Celkově lze design nového Alcatelu jednoznačně pochválit. Telefon má originální vzhled, který jistě nepřehlédnete, to je velmi cenná deviza.

Baterie

Tak a teď přijde jedna podstatná inovace. Místo dříve standardně dodávané stolní nabíječky dostanete k novince klasickou cestovní nabíječku. Kdo by se na první pohled cítil ošizen, nechť se obrátí dotazem na majitele starších Alcatelů se stolní nabíječkou, jak krkolomné je volání z telefonu při jeho nabíjení. Novou cestovní nabíječkou budete dodávat energii baterii Ni-MH s kapacitou 700 mAh, která jako by z oka vypadla baterii například ze Siemense A35/36. Globalizace naplno proniká i mezi výrobce mobilních telefonů. Dodejme, že baterie nejsou navzájem zaměnitelné, ač mají stejné rozměry. Rozdíl je v umístění konektorů baterie. Siemens je má na boku, Alcatel vespod.

Papírové údaje hovoří o výdrži novinky na příjmu až 260 hodin, popřípadě byste měli mít možnost na jedno nabití baterie hovořit až 330 minut. V našem testu vydržel telefon na příjmu zhruba polovinu deklarované doby, tedy asi pět a půl dne, a to včetně 20 minut hovoru a několika odeslaných SMS zpráv. Dodejme, že testovaný telefon pocházel z předvýrobní série a jelikož nebyl úplně nový, nemohli jsme posoudit správné naformování baterie. Dosažené výsledky přesto lehce převyšují výsledky konkurenčních telefonů, takže v tomto směru byste neměli zažít výraznější zklamání, spíš naopak.

Displej

Stejně jako u předchůdce, Alcatelu OT30x, má novinka plně grafický displej, tentokrát s rozlišením 96 x 65 obrazových bodů. K perfektní čitelnosti displeje přispívá jeho kvalitní podsvícení, které je pro Alcatel tradičně oranžové. Na rozdíl od některých konkurenčních značek má Alcatel OT311 diody pro osvícení displeje z obou bočních stran, takže je displej podsvícen rovnoměrně. Intenzitu podsvícení lze nastavit ve dvou stupních nebo je lze vypnout. Nastavit lze i kontrast displeje, ale z nabízených čtyř úrovní lze v praxi použít jen první dvě. Díky dnes stále více používané funkci „zoom“ si můžete i u OT311 nastavit, jak velký font má displej zobrazovat. V případě malého fontu displej zobrazí pět řádků textu, což platí v menu a i pro čtení SMS zpráv. U velkého fontu přijdete o jednu řádku, a to jak v menu, tak při čtení došlých SMS zpráv. V případě psaní nové zprávy však budete mít k dispozici pouze tři řádky, a to v obou režimech velikosti fontu. Výrobce jistě zaslouží pochvalu, že i malý font je velmi dobře čitelný.

Alcatel OT311 se snaží dodržet všechny současné trendy, takže nabízí množství nejrůznějších animací a obrázků displeje, které jsou ekvivalentem legendárních log z telefonů Nokia. Hned při zapnutí telefonu vás přivítá jedna animace, kterou si můžete nastavit z nabídky přístroje dle své libosti. Úvodní animaci lze doplnit i o vlastnoručně vytvořený textový pozdrav. Druhou možností, jak zkrášlit svého mobilního „miláčka“, je logo displeje. V nabídce telefonu jich najdete pěknou řádku, a to jak malých ve standardu EMS zpráv, tak i přes celý displej. Loga lze samozřejmě posílat jako přílohu SMS zprávy, takže nebude problém získat logo podle vlastního vkusu. V případě malého loga uvidíte na displeji v levé části údaje o aktuálním čase, datu a v dolním rohu poněkud utlačený název sítě operátora. Pravou část displeje zabírá logo a horní stavový řádek informuje o zvoleném vyzváněcím režimu, stavu baterie a síle přijímaného signálu. V případě velkého loga se údaj o čase přesune do pravého dolního rohu, název sítě se nadále bude krčit vlevo dole a horní stavová řádka zůstane nezměněna. U velkého loga však přijdete o datum, to se již na displej nevejde.

Ovládání

Novinka Alcatelu používá stejný způsob ovládání jako vyspělejší sourozenec Alcatel OT511 a velmi podobné, jako používají starší Alcately OT30x. Již podle názvu celé řady telefonů - One Touch (Na jeden dotek) - se výrobce snaží o co nejjednodušší ovládání. Počet tlačítek je redukován na minimum, což velmi usnadňuje a zpřehledňuje práci s telefonem. Vedle standardních dvanácti alfanumerických kláves najdete na telefonu již jen tlačítko pro korekci, které zároveň slouží pro vypnutí a zapnutí telefonu, dále jedno společné tlačítko pro příjem a ukončení hovoru a dvojsměrný joystick (DriveKey) s možností potvrzení zvolené funkce. Vše je přehledně uspořádáno na předním panelu a i díky velikosti samotných kláves se nový Alcatel ovládá velmi pohodlně. V pohotovostním režimu vstoupíte do menu telefonu stiskem joysticku, kde naleznete dvě základní menu. Jedno vás vnese do světa WAPu a to druhé do menu telefonu. Pokud byste chtěli přímo vstoupit do telefonního seznamu, stačí v pohotovostním režimu pohnout joystickem směrem dolů a pohyb vzhůru vás přenese rychle do menu SMS zpráv. Samozřejmě že obě položky telefonu najdete i v hlavním menu, ale tento rychlý přístup je daleko pohodlnější. Výrobce v tomto případě ukázal konkurenci, že to lze i bez kontextových kláves a množství nejrůznějších pomocných tlačítek. Nokie 33xx mají konkurenci pro svou magickou modrou klávesu.

Hlavní menu telefonu je přehledné a lze jej přerovnat k vaší plné spokojenosti. Nejpoužívanější položky lze přesunout podržením klávesy „1“ až „9“ na konkrétní pozici menu; to platí jak pro hlavní položky, tak pro ty hlouběji zanořené. Vámi přesunuté položky pak lze smazat podržením klávesy „0“, je-li položka označená. Pokud ale nemáte rádi chaos a nepořádek, tak tuto možnost raději využívejte jen výjimečně, protože se vám začnou položky hlavního menu množit jak houby po dešti. Vcelku nelogicky se vám totiž u přesunutých položek z hlavního menu zobrazí duplicitně. Ty vámi přesunuté jsou naštěstí vpravo označeny drobnou ikonou panáčka. Nastavení některých funkcí telefonu najdete v očekávané položce nastavení, zbytek pak v položce „Moje nastavení“. Oproti starším Alcatelům najdete u OT311 jednu podstatnou změnu, kterou je blokování klávesnice. To se nyní provádí podržením klávesy s mřížkou (popřípadě automaticky volbou v menu telefonu) a stejně se i odblokovává. Odpadá tak krkolomné zadávání kódu 1-5-9.

Celkově lze označit ovládání nového low-endového Alcatelu jako velmi jednoduché, což se především o předchůdcích řady OT říci nedalo (OT Club, Easy, DB a jejich další klony). Joystick funguje bezchybně a z našich zkušeností vyplývá, že jeho provedení je v případě OT311 lepší než u dražšího OT511. Někomu by ale mohlo vadit, že jednotlivé položky menu nemají číselné označení. Testovaný telefon však zrovna neoplýval rychlostí a při výběru některých funkcí jsme museli trpět při sledování „čekací“ animace, ve které vám useknutá ruka odpočítává prsty. V našem případě se však jednalo o testovací vzorek z předvýrobní série, takže doufejme, že v prodejních verzích useknutou ruku neuvidíte příliš často.

Telefonování a práce s SMS zprávami

Alcatel u OT311 (stejně jako u OT511) poprvé ve své historii ukryl anténu do těla přístroje. V obou případech se však nemusíte obávat jakýchkoliv problémů s „chytáním“ signálu. U obou telefonů jsme subjektivně neměli žádné problémy, což (doufejme) prokáže naše pravidelné podrobné měření mobilních telefonů, které chystáme. Stejně tak musíme pochválit výrobce za velmi kvalitní zvuk reproduktoru, ale pouze v případě, že telefon budete klasicky držet u ucha. Pokud byste chtěli využít funkci hlasitého odposlechu, reprodukovaný zvuk vás přenese do válečného prostředí, neb věrně simuluje polní telefon v bojové akci. Hlasitý odposlech je o poznání horší než například u telefonů Panasonic. Doporučujeme vypnout uvítací a závěrečnou melodii při zapnutí a vypnutí telefonu. Pokud tak neučiníte, zajisté na sebe upoutáte pozornost celého okolí. A to si jen budete zapínat nebo vypínat telefon. Melodie je velmi hlučná. Telefon nemá vlastní seznam, k dispozici budete mít jen ten na SIM kartě. Přesto umí OT311 (stejně jako jeho dražší bráška) přiřadit i na SIM kartě k jednomu jménu až tři telefonní čísla. K čemu vám to ale bude třeba u starších karet Eurotelu, které mají jen 90 pozic, je otázkou. Vlastní seznam alespoň na sto záznamů má dnes již téměř každý low-end.

A jsme u vyzváněcích tónů. Pokud se těšíte na hravé polyfonické melodie z Alcatelu OT511, zapomeňte. Low-end má jen standardní vyzvánění v podobě šestadvaceti přednastavených melodií nebo jedné, kterou si můžete složit sami. Melodie můžete kombinovat s vibracemi (rychlá aktivace podržením klávesy „5“), a to jak postupně (nejdříve vibrace, pak melodie), tak i souběžně. Bohužel vibrační motorek vydává sám o sobě zvuk chvějícího se nejmenovaného elektrospotřebiče, který lapá po dechu. Zvuky lze samozřejmě i úplně vypnout a také lze nastavit zvuk pro příchozí SMS zprávu (stejná nabídka jako pro upozornění na příchozí hovor) a zvuk kláves.

Alcatel jako ideální telefon pro eSMSkování? Proč ne! Dříve kacířská myšlenka najde v případě OT311 uplatnění. Dobrá klávesnice a podpora prediktivního vkládání textu Zi (obdoba systému T9) v českém jazyce pro to dávají opodstatnění. Bohužel, námi testovaný telefon nebyl vybaven menu v češtině, a proto samozřejmě chybělo právě i české Zi. Předpokládáme, že vše bude fungovat stejně jako u OT511, kde jsme českou Zi podrobně popisovali v jeho recenzi. Alcatel se vůbec v poslední době snaží a českou Zi nabízí i pro starší telefony řady OT302. Bohužel zatím jen v případě nově kupovaných přístrojů. Ale teď zpátky k novince. Do menu zpráv se rychle dostanete posuvem joysticku v pohotovostním režimu směrem nahoru. Při psaní zprávy si můžete vybrat, zda chcete psát úplně novou SMS nebo si vyberete z nabídky pěti přednastavených zpráv. Do zprávy můžete vložit smajlíka, obrázek nebo některou z vyzváněcích melodií. Vše podle standardu EMS. Při odesílání můžete pohodlně vybírat příjemce z telefonního seznamu nebo ze zkrácené nabídky čtyř nejpoužívanějších adresátů. Telefon umí i doručenky. Ovšem neschopnost zalamovat řádky při psaní SMS zpráv je v dnešní době již rarita. Každý chce být v něčem originální, ale z našeho pohledu by na to Alcatel mohl jít asi jinak.

WAP a datové přenosy

Tak především, na datové přenosy zapomeňte. Low-endy data neumí, tedy alespoň nikoliv oficiálně. Hlavní překážkou je dnes již tradičně absence systémového konektoru. Servisní je pod baterií a ač je jasné, že by z něj „data“ šla vytáhnout, jistě to nebude v rámci standardního postupu schváleného výrobcem. V tomto směru ale OT311 nevybočuje z konkurenčních řad. Pokud chcete přenášet data, musíte si připlatit. Pro příznivce značky je však špatnou zprávou, že data nepodporuje ani vyšší model OT511. Zatím si musíte vystačit se starším OT501 nebo počkat na jeho nástupce.

Naopak WAP v dnešní době chybět nemůže, a to ani u těch nejjednodušších telefonů. Výjimkou není ani OT311. Spojení je možné pouze rychlostí 9,6 kbps, na rychlejší přenos zapomeňte, na to je OT311 příliš levný. Do menu prohlížeče se dostanete jednoduše stiskem joysticku a posunutím směrem nahoru. Nemusíte se hned připojovat – v menu naleznete nastavení prohlížeče, zadání konkrétní adresy a domovskou stránku. Detailní menu prohlížeče je ale k dispozici právě jen při připojení. Ve WAPu zobrazí OT311 pět řádek, což by k pohodlnému prohlížení mělo stačit.

Další podporované funkce

V předchozím odstavci jsme konstatovali, že WAPový prohlížeč nemůže chybět dnes už ani u těch nejjednodušších a nejlevnějších telefonů. V poslední době se zdálo, že to samé bude platit i pro hry. Minimálně jednu má dnes téměř každý telefon a v několika případech dokonce i přístroje bez grafického displeje. Alcatel OT311 je však výjimkou. Hru v něm nenajdete ani jednu, ačkoliv již předchozí řada OT30x nabízela hry rovnou tři. Proč se výrobce rozhodl tak, jak se rozhodl, ví jen on sám, ale s ohledem na konkurenci se jistě jedná o krok zpět. I další nadstandardní výbava OT311 není nijak bohatá. K dispozici je zápisník, do kterého se vejde deset událostí. Ty lze rozdělit na schůzky, narozeniny a budíček. V případě prvních dvou můžete napsat SMS zprávu, která se automaticky odešle v předem nastavené datum a hodinu. Praktická funkce pro ty, kteří pravidelně opomíjejí pogratulovat bližním k jejich výročím. Ušetří si tak ostudu. Úkoly lze nastavit pouze pro jedno opakování nebo s denním či týdenním cyklem. Telefon se umí i sám vypnout, ne však v zadanou hodinu, ale podobně jako televize, tedy pouze za určitou dobu. Dobrá funkce, ale trochu neprakticky vyřešená. A na závěr zmiňme kalkulačku a převodník měn. Nic víc již v OT311 nenajdete.

Zhodnocení

Low-endové Alcately již tradičně patří mezi jednoduché, ale zato velmi levné telefony. Ani novinka z této řady nevybočuje, ačkoliv oproti předchůdcům se může pochlubit velmi zdařilým designem, který se výrobci opravdu povedl. Výborná je i ergonomie telefonu a pochvalu snese i dobrá klávesnice. Jednoduché přední výměnné panely dokáží výrazně změnit vzhled telefonu a přitom lze očekávat jejich velmi nízkou cenu. Za málo peněz tak můžete mít hodně muziky. Abychom však jen nechválili. Telefon nemá vnitřní telefonní seznam a tento vážný nedostatek nenahradí ani možnost přiřazení tří čísel k jednomu jménu v seznamu na SIM kartě. V případě starších karet Eurotelu pak uložíte jen třicet jmen, což je žalostně málo. Je překvapující, že Alcatel nedá vnitřní telefonní seznam do OT311, když většina konkurenčních přístrojů nabízí alespoň 100 míst. Chudáci zákazníci v domácí Francii, kde je běžná kapacita seznamu na SIM kartách předplacených služeb jen 80 míst. Zlaté karty našich operátorů.

Zarazí i absence her, když přítomnost EMS zpráv tento nedostatek asi nenapraví. Testovací vzorek nás zklamal i svou rychlostí, užili jsme si dost a dost čekání, při kterém na nás telefon ukazoval odpočítávající prsty na displeji. Je ale pravděpodobné, že u prodejních kusů bude firmware telefonu hbitější. Největším problémem nového Alcatelu je ale cena. Za současných 5500 až 6500 Kč u Paegasu či Eurotelu se bude v konkurenci jiných telefonů OT311 prosazovat jen stěží. Výbava zaostává, a tak se zatím stane zřejmě jen kořistí těch, kteří vyžadují každou novinku své oblíbené značky. Vyšší model OT511 není o moc dražší a nabízí přeci jen lepší výbavu a menší rozměry a hmotnost. Až cena klesne k reálným třem – čtyřem tisícům, může Alcatel zase bojovat o přední příčky v hitparádě prodejnosti low-endových telefonů. Za podobnou cenu se OT311 prodává i v některých předplacených sadách v zahraničí. Zatím je asi lepší koupí velmi levný OT30x, který ve verzi firmware 138 04 nabízí také českou verzi Zi.