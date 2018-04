Alcatel OT view db WAP vs. Alcatel OT 303 - nerovný boj

Když se na trhu objevil nový Alcatel One Touch 303, vyzýval k otázce, zda se vůbec jedná o Alcatel. To byl první dojem a hned po bližším prozkoumání dostala tato otázka nové rozměry. Opravdu se v lecčem odlišuje od starších typů a proto není od věci na některé rozdíly poukázat. Vybrat mezi předchozími Acately ten, se kterým by třistatrojka měřila síli, není věc složitá, všechny jsou totiž téměř stejné.

Pro srovnání použijeme tedy poslední typ ze starších modelů Alcatel One Touch view db WAP a nejnovější model na našem trhu, Alcatel One Touch 303. Změn je opravdu mnoho a to většinou k lepšímu.

Co zůstalo stejné

Čím se tyto dva telefony od sebe neliší určitě nezjistíte při prvním pohledu. Změnil se vzhled i velikost. Stejné zůstaly především funkce, které k Alcatel přitáhly pozornost uživatelů. Oba jsou duální (Alcatel byla jedna z prvních firem, která se v této oblasti angažovala v rovině low endů), disponují vynikajícím příjmem a přenosem hlasu.

Handsfree u Alcatelů bylo i doposud jedno z nejlepších a OT 303 disponuje ještě čistějším a kvalitnějším zvukem.

Už z názvu, Alcatel OT view db WAP, je jasné, že podpora technologie WAP tomuto telefonu nechybí. U nás to byl první Alcatel s jehož pomocí mohl uživatel browsit po internetu a dalo se očekávat, že jej v tomto směru budou následovat i nové řady. Stejným způsobem bylo naloženo s podporou EFR. S kartou EuroTelu mohou oba telefony využívat Supersound. U Paegasu zůstala rovněž podpora SIM toolkit a GSM banking.

Další funkcí, která zůstala, je konvertor měny, který dostal tentokrát své místo i v hlavním menu. Najdeme ho pod položkou s názvem konverze.

Co je nového

Na první pohled je jasné, že se změnil celkový vzhled telefonu. Přestože původní vzezření narazilo na nevoli u některých zákazníků, byl designovými odborníky oceňován na soutěžích a festivalech jako sexy telefon. Nicméně bylo vyhověno žádostem na vložení stejného softwaru do nového obleku a Alcatel 303 je příjemnou změnou, nejen díky novému tvaru. Změnily se i rozměry a Alcatel OT 303 se tak stal doposud nejmenším a njlehčím produktem této francouzské firmy.

S tím souvisí také změna standardně dodávané baterie, která z původních 650 mAh posílila na 700 mAh. Zatímco pohotovostní doba u AOTv WAP db byla 130 hodin, Alcatel OT 303 udává 165 hodin. Doba nabíjení se sice prodloužila o 2 hodiny oproti původním šedesáti minutám, ale tato skutečnost se odráží právě na delší výdrži.

S vylepšením v oblasti designu došlo k inovaci v podobě výměnných předních krytů, které disponují techničtějšími a střídmějšími barvami než doposud.

Displej nezaznamenal změnu oproti původnímu pětiřádkovému. OT 303 disponuje stejnou kapacitou, ale miniaturizace telefonu se odrazila na rozměrech samotného displeje, s čímž souvisí i rapidní zmenšení znaků.

Velkou změnou a trendem, který bude ve zdokonalené podobě provázet i budoucí modely, je třísměrné navigační tlačítko. U starších kolegů OT 303 bylo ovládání pomocí dlouhých a krátkých stisků kláves, v kombinaci se vzdorovitými směrovými tlačítky na straně přístroje, poněkud komplikované a práce s telefonem mnohdy připomínala kytarovou školu Lenky Filipové. Joystick umožňuje pohyb ve třech rovinách (nahoru, dolů, stisk) a napomáhá orientaci i pohybu v menu, SMS zprávách nebo WAPu. O to příznivější je fakt, že s příchodem řady 500 a 700 se toto portfolio rozšíří a tlačítko nebude třísměrné, ale pětisměrné.

Vibrační vyzvánění je postupně instalováno i do low endových mobilů a Alcatel nenechal své příznivce dlouho čekat. OT 303 nabízí ve svém menu položku jak pro diskrétní vyzvánění, kdy telefon dvakrát zavibruje a poté zvoní, tak přímo nastavitelné stálé vibrování.

Kromě nových melodií je Alcatel OT 303 oproti svým předchůdcům obohacen o možnost složení vlastní melodie. Provádí se vpisováním not do notové osnovy a uložit si můžete dvě vlastnoručně zkomponovaná díla.

Změnou je i počet čísel v seznamu posledních hovorů, který byl redukován ze čtyřiceti na dvacet.

Režim pro snadné psaní textových zpráv Zi (podobné T9) je zatím stále v Angličtině, ale v základním menu přibyla nová položka Slovník, kde vlastník může zadat nová slova a vytvořit si tak osobní databázy výrazů.

Hry na mobilních telefonech jsou stále populárnější a nově se objevily také u Alcatelu 303. Za zmínku stojí fakt, že tyto hry jsou originální, ale spíše pro hráče, kteří rádi zatěžují svůj mozek a tráví dlouhý čas logickým uvažováním a složitými kombinacemi.

Jak vidno, změn jsme zaznamenali spoustu, a to v drtivé většině kladných. Srovnáme-li Alcately One Touch view WAP db a jeho kolegy ze stejné řady s novým Alcatelem One Touch 303, určitě překvapí stejná cenová hladina. Pozitivním faktem je dále to, že nové řady alcatelů 500 a 700, které by se měly postupně objevit do konce roku, budou opět vzhledově vylepšeny. I co se funkcí týče, budou o něco zajímavější.