Alcatel OT 756 - bavte se na francouzský způsob (recenze)

Alcatel One Touch 756 bude v následujícím období nejlepším modelem od Alcatelu. Telefon uživatelům nabídne možnost nahrávat video i se zvukem. Krátké klipy lze prohlížet na velkém barevném displeji nebo přiřadit ke kontaktům. Na příchozí hovor upozorní MP3 melodie. To vše za cenu, která nepřesáhne 7 tisíc korun.

Vzhled - na první pohled pracant

Při prvním pohledu zaujme telefon svým účelovým designem. Přístroj je trochu větší a jeho plocha je využita velmi dobře. OT 756 tak působí jako praktický telefon pro práci. Výrobce jej prezentuje jako model určený zejména pro mladé aktivní uživatele.

Horní polovinu přístroje zabírá téměř celou displej, směrem ke spodní hraně se telefon mírně zužuje. Celá spodní část je účelně využita pro klávesnici. Nad displejem je v pravém horním rohu nápis Video, který má zdůraznit schopnost přístroje natáčet krátké 30sekundové klipy. Téměř na horní hraně se nachází úzká štěrbina ukrývající reproduktor. Mezi displejem a klávesnicí si můžete všimnout loga výrobce.

Ve středu zadní strany telefonu je chromované kolečko, které obklopují nápisy VGA - VIDEO, F 2,8 a ZOOM x8. Nápisy vytváří dojem, že autor designu telefonu zamýšlel umístit čočku fotoaparátu právě sem. Lesklá plocha ovšem slouží jako zrcátko pro pořízení autoportrétu. Digitální fotoaparát se nachází asi dva centimetry vpravo nahoře nad hlavním motivem. Pokud jste během otočení telefonu zapomněli, kdo OT 756 vyrobil, v horní části je další logo Alcatel.

Boky přístroje jsou oba stejné, tlačítka pro aktivaci funkcí ani regulaci hlasitosti na nich nenajdete. Spoj, ve kterém na sebe dosedají oba díly krytu, je zkosený. Středem hrany vede asi pět milimetrů široký proužek se zakulacenými hranami. V horní části je viditelné, že přední část šedého krytu je lesklejší než zadní, která nevypadá tolik "kovově". Boky OT 756 trochu připomínají svým zpracováním model 535 od společnosti Philips.

Vrchní hrana telefonu je černá, plast na předním krytu má opět trochu jiný odstín než na zadním. V levé části najdete sklíčko chránící infraport a hned nad ním poutko pro zavěšení telefonu na krk. Spodní hrana se skládá ze dvou částí, horní je kovově lesklá a spodní černá. Ve středu se nachází konektory pro připojení nabíječky a sluchátek. Datový konektor tu ale nehledejte.

OT 756 se bude nabízet ve čtyřech barevných variantách - stříbrná, zelená, červená a modrá. Horní část krytu bude mít vždy barvu hliníku, spodní části se budou lišit. Kryty jsou pevně spojené a ani klávesnice se vůbec nehýbe. Do kabelky je OT 756 poměrně velký, jeho rozměry jsou 106x46x18,5 mm. Standardně dodávaná baterie je typu Li-Pol s kapacitou 950 mAh. Přes větší rozměry telefon s baterií váží jen 92 gramů a po plném nabití by měl vydržet 10 dnů v pohotovosti nebo 9 hodin hovoru. Výdrž telefonu na jedno nabití nás velmi mile překvapila, čtvrtý den zbýval na ukazateli stavu baterie stále jeden ze tří dílků.

Klávesnice - píše se výborně

Klávesnice OT 756 je možná největší devizou nového modelu. Klávesnice z tvrdého plastu se rozkládá na poměrně velké ploše, mezi krajními tlačítky a boky telefonu je jen několik milimetrů místa. Ve spodní části končí klávesy dostatečně daleko od hrany přístroje a při stisku dolních tlačítek není potřeba palec tolik ohýbat. Jednotlivá tlačítka na sebe přímo dosedají, jsou vyboulená a skvěle se rozeznávají pohmatu. Při stisku není potřeba vůbec tlačit, klávesy jsou velmi citlivé a mají minimální zdvih. Charakteristické cvaknutí při jejich stisku je dobře slyšet i cítit v palci.

K navigaci v menu slouží čtyřsměrné tlačítko, které je směrem ke krajům vyvýšené. Uprostřed něj se nachází oválná potvrzovací klávesa OK. Pokud lze klávesnici Alcatelu OT 756 vůbec něco vytknout, je to velké množství funkčních tlačítek, kterých je včetně potvrzovacího OK celkem sedm. Horní dvě jsou vyhrazená pro aktivaci různých funkcí v závislosti na tom, kde v menu se nacházíte.

Další dvojice slouží pro ovládání hovorů (zelené a červené sluchátko). Jedna klávesa je vyhrazená pro mazání znaků a návrat v menu o úroveň výš. Poslední funkční klávesa, tzv. osobní tlačítko, nese ikonu fotoaparátu. Jedno tlačítko pevně vyhrazené pro aktivaci kamery by se zdálo zbytečné, ovšem její nastavení lze měnit. Celkově klávesnici chválíme, má skvělé podsvícení a píše se s ní rychle.

Displej - skvělý kontrast

Alcatel OT 756 se pyšní aktivním LCD TFT displejem s rozlišením 128x160 pixelů a rozměry 33x41 mm. Displej se rychle překresluje, má vynikající kontrast a na slunci je velmi dobře čitelný. Grafické zpracování menu ovšem příliš neodpovídá jeho schopnosti zobrazit až 262 tisíc barev. Displej také výrazně pixeluje, což je viditelné na ikonkách v menu, které jsou kostrbaté. Tento efekt se projevuje také při prohlížení fotografií nebo videa.

Telefon po deseti vteřinách nečinnosti vypíná podsvícení, přesto displej zůstává poměrně dobře čitelný. Pro větší úsporu baterie doporučujeme mít aktivní šetřící režim. Po dalších deseti vteřinách se tak zapne spořič obrazovky s velkými digitálními hodinami, ukazatelem stavu baterie a úrovně signálu. V případě příchozí zprávy nebo zmeškaného hovoru se místo hodin zobrazí velké logo obálky nebo telefonu, což se nedá přehlédnout.

Menu a ovládání - intuitivní a rychlé

Úvodní obrazovky vypadají u všech nových telefonů téměř stejně. Hlavním motivem je samozřejmě tapeta. Její zobrazení může předcházet přehrání videa, které si telefonem sami natočíte. Horní řádek je servisní, zde najdete ukazatele stavu baterie a úrovně signálu. Dále se zde zobrazují informace o vibracích, alarmech, nových zprávách nebo ztracených volání. Pod tímto řádkem se nachází v levém rohu datum a v pravém hodiny.

Spodní řádek slouží pro popis funkčních kláves, nad ním se zobrazuje logo operátora. Po stisknutí potvrzovací klávesy OK vstoupíte do menu telefonu. Jeho vzhled lze měnit několika různými tématy. Ikony mohou být uspořádané třemi způsoby - u seznamu se na obrazovce vždy zobrazí jen jedna možnost, u ikon jsou vidět i předcházející a následující volby. Největší přehled ovšem nabízí matice 4x3.

Pohyb v menu je díky navigační klávese velmi rychlý, aktuální volba je zvýrazněna rámečkem. Další úrovně menu jsou již textové. V některých případech jsou volby uspořádané do přehledných záložek (například adresář nebo menu zpráv). Textové menu lze upravit pomocí funkce zoom. Po jejím stisknutí se výrazně zmenší font písma. Mezery mezi řádky jsou ovšem výrazně větší a zmenšením písma zhruba na polovinu se v menu zobrazí místo pěti řádků šest. Při psaní zpráv se zoom nijak neprojeví.

Pokud budete mít zájem přizpůsobit si nejen vzhled menu ale i jeho ovládání, OT 756 vám nabídne mnoho možností. Dlouhým stiskem číselných kláves lze vytáčet důležitá čísla i aktivovat některé z široké palety funkcí. Osobní tlačítko, které má poněkud matoucí ikonu fotoaparátu, lze předefinovat a přiřadit mu různé funkce krátkým i dlouhým stiskem. V menu telefonu je tato klávesa ovšem zcela nefunkční. V nabídce operátorů bude osobní tlačítko pravděpodobně vyhrazené pro přístup na mobilní portál.

V úvodní obrazovce je možné přiřadit různé funkce oběma horním výběrovým klávesám. Stisknutím navigačního tlačítka směrem nahoru se aktivuje menu zpráv, dolů se dostanete do seznamu, směr doleva i doprava je vyhrazen aktivaci multimediálního alba. Tyto nastavení se změnit nedají.

Po vstupu do menu je možné aktivovat jednotlivé volby stiskem tlačítka OK nebo každé ikoně odpovídá jedna číselná klávesa. Nabídka „Moje zkratky“ je obdobou „Jdi na“ u telefonů Nokia. Zde si můžete seřadit důležité funkce podle potřeby a aktivovat je tak rychleji. Pro širokou nabídku funkcí telefon nabízí také hlasové ovládání, důležitá čísla lze hlasem vytáčet také.

Telefonování - slušný seznam, pomalé vyhledávání

Telefon je tri-band a naladí se i na americkou síť. Na příchozí hovory vás upozorní až 32hlasá polyfonní melodie. Z audio formátů přístroj podporuje MP3, MIDI, SP-MIDI, i-Melody, AMR a PCM. MP3 melodie ovšem nesmí přesáhnout 30 vteřin. K dispozici je uživateli sedm vyzváněcích profilů. Zvuk z reproduktoru je hluboký a poměrně hlasitý. Alcatel OT 756 má také integrovaný hlasitý odposlech.

Telefon má vlastní paměť na 800 kontaktů. Záznamy v paměti telefonu jsou strukturované a přehledně uspořádané formou záložek. Ke každému záznamu lze uložit pět telefonních čísel, adresu, e-mail, poznámky, fotografii nebo videoklip a další informace. Adresář má podobu čtyřech přehledných záložek, mezi kterými se přeskakuje kliknutím směrem dostran.

Na první záložce se zobrazují kontakty na SIM kartě, na druhé všechny záznamy v telefonu, na třetí je osobní seznam a na čtvrté seznam pracovní. Telefon navíc umožňuje další složky na telefonní čísla vytvářet. Složky slouží k jednoduššímu vyhledávání kontaktů i jako skupiny volajících, kterým je možné přiřadit různé melodie. Hovory se podle nich ovšem filtrovat nedají. K blokování hovorů dává telefon na výběr pouze „Všechny“, „Kromě SIM“ a „Při roamingu“.

Mezi pamětí telefonu a SIM karty je možné záznamy kopírovat. Bohužel lze kontakty prohledávat pouze podle prvního písmena.

Zprávy - přijímá pouze na SIM kartu

Alcatel OT 756 podporuje zprávy SMS, EMS a MMS. Pokud zvolíte novou zprávu, telefon vám kromě nich nabídne také možnost „Hlasová MMS“. V jednoduchém rozhraní tak lze nahrát hlasový záznam a odeslat jej jako multimediální zprávu. Krátkých textovek lze do telefonu uložit až 200.

OT 756 ovšem dokáže zprávu přijmout pouze na SIM kartu. Ve chvíli, kdy se její kapacita zaplní, se na displeji objeví červená obálka. Zprávy je pak nutné ze SIM karty vymazat nebo překopírovat do archivu. Multimediální zpráva může mít velikost 100 kB. Jejich množství je omezené pouze sdílenou pamětí telefonu, která je 4 MB. Do telefonu jich tak lze uložit při maximální velikosti zprávy 40.

Klávesnice OT 756 je pro psaní výborná, na displej se v editoru zpráv vejdou při psaní čtyři řádky, při čtení pět. S rychlejším zadáváním textu pomáhá Zi, která nepoužívá diakritiku. Slovní zásoba není ovšem ideální a telefon je tak potřeba nějakou dobu učit. Pro odesílání textových zpráv lze vytvořit speciální distribuční skupiny. Telefon nabízí také volbu „Mé oblíbené“ pro uložení oblíbeného čísla. Pro odeslání zprávy na takové číslo stačí potvrdit napsaný text a zvolit „Mé oblíbené“.

Organizační a datové funkce - zajímavý diář

OT 756 je vybaven jednoduchým budíkem, který se může opakovat každý den nebo zazvoní pouze jednou. Zvonění ve vybrané dny v týdnu telefon nenabízí. OT 756 má výborně zpracovaný diář. Nejedná se o tradičně vyhlížející tabulku. Diář má podobu třech záložek, na první naleznete záznamy na aktuální den, na druhé je seznam týdnů, na třetím jsou jednotlivé měsíce. Po rozkliknutí měsíce se teprve zobrazí klasická tabulka s jednotlivými dny a zvýrazněnými záznamy.

Do kalendáře lze uložit až 1000 záznamů ve formátu upomínka, narozeniny nebo hovor. Úkolů lze do telefonu uložit maximálně 60. OT 756 poslouží svému majiteli také jako diktafon. Délka záznamu nemůže překročit jednu minutu a nahraný zvuk lze uložit i jako vyzvánění. Údaje v telefonu se dají synchronizovat s PC. Výrobce uvádí podporu Outlook Express, MS Outlook, Lotus Notes i Lotus Organizer.

Datové kabely u nás v prodeji k tomuto modelu nebudou a jediný způsob jak OT 756 spárovat s počítačem je tedy infraport. Nový Alcatel podporuje Wap ve verzi 2.0 a poslouží také jako GPRS modem, podporuje GPRS třídy 10 (4+2).

Zábava a fotoaparát - VGA a krátká videa

Uživatelé mobilních telefonů si rádi hrají a model bez podpory Javy by byl dnes téměř neprodejný. Alcatel podporuje Javu MIDP 2.0, v telefonu jsou standardně hry dvě - Gulo's Tale a Speed Devils. Kalkulačka a konvertor již v mobilních telefonech zdomácněly a ani v novém Alcatelu nechybějí.

OT 756 patří mezi fotomobily. Digitální snímač má VGA rozlišení (640x480pixelů) a na výběr je i několik menších formátů. Mezi dalšími možnostmi fotoaparátu naleznete sekvenci 4 snímků a mozaiku, které je ovšem možné využít pouze u menších formátů fotografie. To samé platí pro rámeček. Trochu překvapivá je možnost vyvážení bílé, telefon umožňuje také fotit černobíle, sépiově nebo negativně. Obrázky se ukládají jako JPG, telefon si rozumí i s formáty GIF, PNG a BMP. S novým Alcatelem lze natáčet krátké videoklipy o délce maximálně 30 vteřin. Přístroj podporuje video formát 3gp a mp4.

Fotografie na krátkou vzdálenost mají poměrně věrné barevné podání.

Fotografie vzdálenějších objektů jsou přeostřené a podání barev také příliš neodpovídá.

Sečteno a podtrženo

Alcatel OT 756 je telefon střední třídy za cenu 6990 korun. Za zajímavou cenu tak nabídne zákazníkům velký aktivní displej, který má výbornou čitelnost i na denním světle a dokáže zobrazit až 262 000 barev. Další výhody představují velké klávesy a slušná výdrž baterie. Slabou stránkou OT 756 je vyhledávání v kontaktech pouze podle prvního písmena, ocenili bychom také propracovanější budík.

Na trhu bude mít OT 756 šanci zaujmout hlavně uživatele, kteří hledají praktický přístroj bez výrazných technologických vymožeností a extravagantního designu. Telefony splňující tento popis jsou stále vzácnější. Jeho rivaly budou Siemens C65, Siemens CX65 nebo Nokia 7250i. Pokud jste se chystali zakoupit tento model u operátora, budete mít zatím možnost pouze u Eurotelu, který na něj získal operátorskou exkluzivitu.