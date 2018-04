Alcatel OT 715 - fešák pro manažery a manažerky - preview

Alcatel se chystá v létě prodávat nový manažerský mobil – OT 715. Tato žhavá novinka byla právě představená na CeBITu. My jsme měli možnost si ji vyfotit a krátce vyzkoušet již dříve. A musíme říct, že jde skutečně o povedený telefon – a to i přes to, že jsme měli v ruce pouze prototyp.

Pokud ještě nemáte v číslování nových Alcatelů jasno, tak s příchodem OT 715 si zapamatujte, že mobily řady 7xx jsou manažerské (a souběžné s tím i high-endové) mobily. Výrobky s označením 5xx by vás měly vedle práce především bavit. A 3xx? Takto označuje francouzský producent mobilů nejméně náročné telefony, určené nejširším masám. OT 715 se tohoto členění do kategorií drží a pokusí se zaujmout především ty, kdo si potrpí na funkčnost a současně chtějí telefon s výborným designem a dostatkem zábavy. Ostatně o designu se můžete přesvědčit sami na fotografiích.

OT 715 není přehnaně velký ani malý – je akorát do mužské ruky (a ani ženám nebude překážet). Jeho rozměry jsou 116 x 43 x 20 mm při hmotnosti 88 gramů. Horní polovinu přední strany tvoří velký displej. Má rozlišení 100 x 150 bodů, zvládne až 10 řádků textu a obrázky dokáže zobrazovat ve čtyřech odstínech šedé (s modrým podsvícením). Pod displejem je příjemně se používající klávesnice, doplněná nezbytným ovládacím joystickem. Mimochodem, barevný displej Alcatel nepoužil proto, aby příliš nezatěžoval akumulátor OT 715. Ve finální verzi by měl zvládnout 6,5 hodiny hovoru nebo 260 hodin v pohotovostním režimu.

Pokud hodláte využívat OT 715 pro práci, potom jistě oceníte vestavěný organizér s možností uložit si 800 vícepoložkových záznamů do telefonního seznamu (volajícím vedle odlišných vyzvánění můžete přiřazovat i fotografie či obrázky, které se při volání objeví na displeji), kalendář pro až 1000 událostí nebo úkolovník, který vám připomene až 60 restů. Díky velkému displeji si můžete například kalendář (ale i spoustu dalších aplikací) zobrazit na šířku. Vidíte tak pohromadě události celého týdne. Všechny informace z organizéru můžete synchronizovat – s počítačem přes infračervený přenos nebo kabel, s jinými mobily či počítači přes síť GSM. OT 715 podporuje SyncML a Vcard a Vcal.

Jestli zatoužíte po připojení k internetu (WAPu), potom se můžete těšit na prohlížeč podporující WAP 1.2.1. Tedy bezpečné připojení a podpora pro m-commerce. Alcatel OT 715 bude prvním prodávaným Alcatelem, podporujícím GPRS. A to rovnou třídy 10, tedy konfigurace 4+2 (53,6 kb/s + 26,8 kb/s). Testy v sítích GSM prý ukazují, že jde o jeden ze v současnosti nejstabilnějších telefonů pro GPRS. Mimochodem, Alcatel zvládnul vyrobit telefon s GPRS již dříve – konkrétně přibližně před více než rokem. Jenže OT 502 dodal pouze operátorům na testování; do prodeje se tento telefon vůbec nedostal.

Alcatelu OT 715 chybí bluetooth. Oficiální vysvětlení je, že zatím neexistuje plná kompatibilita mezi zařízení s bluetooth od různých výrobců, a proto je zatím zbytečné vyrábět mobil s bluetooth. Což v překladu znamená: bluetooth se nám zatím nevyplatí podporovat, trh je příliš malý a existuje příliš mnoho problémů, které prodej ztěžují. Vedle chybějícího bluetooth ale OT 715 nabízí jiné technologie. SIM toolkit třídy 3 (běžný je standard 2+) a podporu lokalizace polohy (NMS+TA).

Alcatel OT 715 se pyšní velmi dobrým reproduktorem a zvukovým procesorem. Při poslechu polyfonických melodií jsme to museli potvrdit – nestává se totiž příliš často, že u vyzvánějícího (v tomto případě spíše hrajícího) mobilu velmi dobře slyšíte i basový podkres melodie. Polyfonické melodie je možné stahovat z WAPu nebo si je nechat poslat textovou zprávou – podporovány jsou rozšířené zprávy EMS (4.0) a vlastní technologie TDD. Melodie a obrázky můžete získávat i ve službě českého Alcatelu Clan. Díky kvalitnímu reproduktoru si ale vedle vyzvánění budete moci vychutnat i kvalitní přenos hlasu při hovoru – OT 715 podporuje EFR i AMR. Samozřejmostí je hlasitý odposlech a ovládání mobilu hlasem (20 hlasových příkazů, 20 hlasových jmenovek, 60 sekund v hlasovém záznamníku).

Po práci zábava – to je heslo OT 715. Vedle multimediálních her s animacemi a polyfonickými melodiemi si budete moci přes mobil zahrát i proti někomu jinému. Funguje to jednoduše – zadáte číslo protihráče, ten přijme datový hovor a můžete se do sebe pustit. Her pro více hráčů bude několik – v tuto chvíli ale není jasné, které hry to přesně budou. Vedle her si můžete mobil personalizovat. Například velkými fotkami jako pozadí displeje, fotkami u volajících, animacemi či polyfonickými melodiemi (králíci z klobouku, znělka majora Zemana či Fat Boy Slim, které jsme měli možnost během krátkého seznámení s mobilem slyšet, byly jednoduše dokonalé).

OT 715 je jedním z mobilů, na který se recenzenti těší a určitě se o něj v naší redakci strhne menší hádka. Nyní už zbývá doplnit jen drobnosti. Samozřejmostí u nás prodávaných modelu OT 715 bude český systém rychlého psaní textovek Zi. Mobil má hardwarový modem, funkční programovatelné tlačítko po straně mobilu a v dolní části datový konektor. Předpokládaná cena by se měla pohybovat mezi 10 až 15 tisíci korunami. Už se na mobil těšíte? Počkejte si do léta. Ve Francii se OT 715 začne prodávat v červnu; Česká republika by měla přijít na řadu o měsíc až dva později.