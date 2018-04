Alcatel OT 535 - fotogalerie displejů

Za displej a menu Alcatelu OT 535 se vývojáři rozhodně stydět nemusejí. Je pravda, že konzervativnější uživatele mobilu asi až tolik neosloví, ale mladším zákazníkům se určitě bude líbit. A i u starších uživatelů se dá předpokládat, že averzi vůči křiklavým barvám překousnou a po telefonu sáhnou kvůli velkým písmenům, zobrazovaným na slušně velkém displeji.

Displej je pasivní, ale to mu na kvalitách neubírá. Je dobře vidět i při přímém slunečním světle a v místnosti si na něj rozhodně stěžovat nebudete.

První dojmy z Alcatelu OT 535 si můžete přečíst zde.

Grafické menu

Na hlavní obrazovce můžete mít tapetu i obrázek. V rozích displeje jsou systémové informace, které se s obrázkem nepřekrývají * SIM-toolkitové menu vyvoláte stiskem kulaté klávesy nad displejem * Alcately již delší dobu zobrazují informace o zmeškaných hovorech, textových i dalších zprávách na jednom místě. Pokud používáte jiný telefon, budete si na to muset chvíli zvykat, ale později oceníte tuto centrálu zmeškaných událostí.

Takto vypadají jednotlivé položky menu. Velká a podle našeho názoru většinou povedená a názorná je ikona s textem. Díky naznačeným ikonám sousedních položek je orientace v hlavním menu dobrá. Ostatně, položek zase není tolik.

Rychlé nastavení stylu menu

Jednotlivé vlastnosti menu mobilu (barva, obrázky, zvuky, text) si můžete nastavovat postupně (první dva obrázky), nebo rovnou vybrat jednu z atmosfér - změní se najednou sedm nastavení designu menu.

Podporovány jsou obrázky ve formátu JPG, GIF i PNG a samozřejmě nativní formáty. Chybí vám nějaký důležitý formát? * S menším písmem se na displej vejde více řádků textu, ale kvůli hezčímu fontu si jistě ponecháte základní nastavení - velké písmo.

Psaní zpráv

Když píšete zprávy, máte k dispozici jen tři řádky (spodní zobrazuje aktuální znak). Při čtení již máte řádků pět. S menším písmem získáte další dva řádky.

Zprávy můžete posílat i více příjemcům * Alcatelu OT 535 chybí snad jen možnost posílat e-maily

Hry

Při hraní her se obrazovka natočí o devadesát stupňů. Mobil pak držíte jako herní konzoli. Hru ovládáte funkčními klávesami vlevo od displeje, joystickem a kulatým tlačítkem na pravé straně displeje.

Hry si samozřejmě můžete nastavit tak, abyste nikoho neobtěžovali, například v čekárně u zubaře nebo ve škole...

V našem testovaném mobilu byly dvě hry napsané pro platformu inFusio. Hra Rozbíjení zdi (nebo třeba Cihly, názvů je hodně) se hraje dobře a stejně tak dobře vypadá i na displeji malého mobilu. Ti starší z nás si jistě vzpomenou na dobu osmibitů a herních automatů a zapřemýšlí, jestli tehdejší počítače uměly grafiku lépe než dnešní mobily...

Organizér a kancelářské funkce

I levný telefon může mít dobrý organizér * Moc typů událostí sice přidávat nemůžete, ale upřímně, budou si uživatelé OT 535 potřebovat připomínat něco jiného, než že mají někomu zavolat, popřát k narozeninám nebo někde být či něco v danou dobu udělat? OT 535 není manažerský mobil s bohatým kalendářem a úkolovníkem, ale to, co nabízí, bude stačit drtivé většině uživatelů mobilů, kteří si dosud psali podobné věci do papírového kalendáře.

Alcatel OT 535 nabízí nejběžnější nástroje, které můžete na ulici potřebovat * Hlasový záznamník u nás není příliš používaná funkce, ale jednou za čas se může hodit. Autor může z vlastní zkušenosti potvrdit, že chvilka nechápavých pohledů, kdy si do mobilu diktujete označení místa v podzemním parkovišti, vám může později ušetřit minuty hledání a pocit, že vám někdo ukradl auto * Vícepoložkový telefonní seznam už je dnes standardem i u levných mobilů.

Kalkulačky v mobilech nejsou tak pohodlné jako ty klasické, protože mobily nemají klávesy pro základní matematické operace. Ale až si zvyknete, jak rychle sčítat, násobit a pod kterou klávesou je rovnítko, bude vám mobil pro jednoduché počty stačit * Na mapě si můžete vybrat, kde jste doma a jaký další čas si má mobil pamatovat (abyste věděli, kdy nevolat kamarádovi do USA) * Větět, kolik všechna ta multimediální legrace v mobilu zabírá paměti, se hodí. OT 535 vám sice neukáže kapacitu v kilobajtech, ale i informace o tom, že za chvíli už nebudete mít kam ukládat nové obrázky nebo vyzváněcí melodii, je užitečná.

