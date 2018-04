Alcatel OT 535 – podařená multimedia (první dojmy)

Alcatel se přibližně na rok odmlčel – neměl nové modely telefonů, kterými by se pokusil zaujmout zákazníky. Již na konci léta by ale měl přijít s mobily, se kterými nebude muset na trhu jenom paběrkovat a které by ho mohly katapultovat na přední místa v žebříčcích prodejů. Zdá se, že s OT 535 se Alcatel vrací k tomu, co vždycky uměl, tedy vyrábět mobily pro širokou veřejnost.

Nový OT 535 není mobil, který by vás oslnil něčím výjimečným (i když v některých aspektech konkurenty předbíhá), ale je levný, umí vše, co má dnešní telefon umět, a rozhodně se za něj nebudete muset stydět. Alcatel OT 535 je levnější verzí OT 735, který se začne prodávat také v druhé polovině tohoto roku. Oba mobily se liší jen tím, že OT 535 nemá digitální foťák a má menší paměť. Designově, funkcemi i podporou technologií se oba mobily s výjimkou fotoaparátu neliší.

OT 535 se od prvního okamžiku tváří jako multimediální mobil, určený zřejmě pro mladší a méně konzervativní zákazníky. Stejný dojem získáte i po kratším prozkoumání menu mobilu. Vše je barevné, mobil hraje a grafické prvky rozhodně nejsou decentní. A aby bylo jasné, pro koho je mobil určený, mají větší podporu hry než kancelářské funkce, nicméně i ty uspokojí středně náročného uživatele.

Malý mobil s velkým displejem

Designérům se práce na OT 535 docela povedla, takže si možná ani neuvědomíte fakt, který Alcatel považuje za jednu z výhod OT 535 - displej je jeden z největších v této třídě mobilů a zabírá přibližně třetinu přední plochy telefonu. Displej do těla telefonu skvěle zapadá a na jeho velikost si zřejmě stěžovat nebudete. Stejně tak by vám neměl vadit jeho jas a kontrast, a to i přesto, že displej je pasivní. Text nebo grafika jsou stále zřetelné při zapnutém podsvícení i na slunečním světle. Když se podsvícení vypne, potom vám nepomůže ani umělé osvětlení, ale to je již úděl pasivních displejů.

Fotogalerii barevných displejů Alcatelu OT 535 najdete zde (obsahuje více než 30 fotografií...).

Menu telefonu je plné grafiky. První úroveň je pouze grafická, další úrovně již více používají textové řádky. K dispozici máte dvě velikosti písma. My jsme používali tu větší. Na displej se i tak vešly čtyři řádky textu a grafické záhlaví. S menším písmem získáte navíc dva řádky, ale také mnohem horší font. Kdyby nebyl tolik křiklavý, jistě by tento Alcatel ocenili i starší lidé. Základní velikost fontu je totiž dost velká i pro horší zrak a dobře se čte.

Grafické vyznění menu si můžete velmi rychle změnit. Když si v menu vyberte jinou atmosféru, změní se celkem sedm položek nastavení menu. Tato funkce se začíná v mobilech objevovat stále častěji, což můžeme jenom pochválit. Samostatně můžete měnit spoustu položek, jako je pozadí displeje a obrázek na displeji, použité barvy, vyzvánění, tóny apod.

Ovládání je typické pro Alcately. Do menu vstupujete stisknutím joysticku a stejně se jím v menu pohybujete. Pro návrat zpět a korekce slouží klávesa C. K dispozici máte ještě dvě funkční klávesy, ale ty se v menu téměř nepoužívají. Dají se programovat, takže se hodí spíše v pohotovostním režimu. Dají se využít především v hrách, což platí i pro kulatou klávesu nad displejem, kterou se jinak můžete dostat do SIM-toolkitového menu. V menu ani v ovládacích klávesách není skrytá žádná záludnost, takže až se ovládání přizpůsobíte, nemělo by vás mást.

Multimedia a hry samozřejmostí

Alcatel OT 535 je mobil určený hráčům mobilních her, ovšem ti čeští budou mít poněkud rozpačitý pocit. Jako herní platforma je totiž podporována inFusio, kterou ale nepodporuje žádný z českých operátorů. Takže u nás si zatím žádnou novou hru do mobilu nestáhnete a budete se muset spokojit s těmi již nahranými. Je ale dost dobře možné, že česká zastoupení Alcatelu a třeba i dalších výrobců (inFusio podporuje i Philips) nabídnou stahovatelné hry na vlastním portálu.

Hry se přitom hrají na OT 535 velmi dobře. Po vstoupení do menu her se totiž displej otočí o devadesát stupňů a vy budete držet mobil jako hrací konzoli (ovladač). Levým palcem pak ovládáte joystick, pravý má k dispozici již zmiňované kulaté tlačítko nad displejem. Například hra bourání zdi se tímto způsobem hraje velmi dobře a platí to i pro další hry, které jsou v mobilu vestavěné nebo které si můžete stáhnout. Hry jsou samozřejmě ozvučené a používají i vibrace. Obojí je ale možné vypnout, takže pokud nebudete příliš nadšeně jásat nad dosaženým výsledkem, nebudete hraním rušit ani při návštěvě zubaře.

V tomto mobilu najdete dva reproduktory, které dokážou vyluzovat až 24hlasé polyfonní vyzvánění (podporováno je 60 nástrojů). Ten větší má průměr 19 milimetrů - jenže taková výbava by si zasloužila mnohem lepší syntetizační čip. Ten totiž vyluzuje jakési zatlumené zvuky, které rozhodně do reality mají daleko. Že je chyba v čipu a ne v reproduktoru, usuzujeme z toho, že když jsme si v galerii zvuků přehrávali nikoliv soubor typu MIDI (notový zápis s definicí nástrojů), ale čistý záznam zvuku, neměli jsme k reprodukci téměř žádné výhrady.

S psaním zpráv nejsou problémy

Spokojení jsme byli s klávesnicí. Je sice trošku tužší, ale dobře se používá. Klávesy jsou dost velké, takže se nepřehmátnete. Stejně tak při stisku cítíte, že jste ji skutečně stiskli. Toto hodnocení ale berte zatím s rezervou. Kvalita klávesnice se vždy projeví až po delší době a naše zkušenost s recenzovanými mobily to jen potvrzuje.

OT 535 přímo nepodporuje posílání e-mailů, což by podle našeho názoru dnešní mobil již měl umět. I když je třeba přiznat, že většina uživatelů ještě nezná výhody e-mailů posílaných z mobilu oproti dražším multimediálním zprávám (MMS), a tak lze nepřítomnost e-mailového klienta odpustit. Takže z OT 535 můžete posílat dlouhé textové zprávy (SMS), rozšířené zprávy (EMS) a multimediální zprávy (MMS). Většině uživatelů taková nabídka musí stačit.

Alcatel používá ve svých mobilech při psaní textů na rozdíl od konkurentů systém rychlého psaní Zi. Od známé T9 se liší tím, že nemusíte napsat všechny písmena ve slově. Zi, už když napíšete několik prvních písmen, nabídne slovo, které podle mobilu nejvíce odpovídá tomu, co jste chtěli napsat. Slovo můžete vybrat, nebo psát dál, než mobil nabídne to nejvhodnější slovo. Oproti T9 tak u delších slov potřebujete méně stisků kláves pro napsání slova. Uživatelé T9 mají obvykle s Zi problémy, protože používá jinou filozofii psaní. Dá se na ni ale zvyknout.

S tímto Alcatelem se dá i dobře pracovat

Možná nepatříte k uživatelům, kteří na svém mobilu nejvíce oceňují jenom polyfonní vyzvánění a rychlost zobrazování multimediálních zpráv, ale chcete s ním především pracovat. Alcatel OT 535 je mobil, kde hry a multimedia hrají hlavní roli a práce je něco navíc (většina mobilů se chová právě naopak – zábava je doplňkem k práci), ale přesto je organizér a telefonní seznam velmi dobrý.

V mobilu je velmi dobrý kalendář. Nemáte sice tolik možností si nastavovat parametry jednotlivých událostí jako s dražšími a typicky manažerskými mobily s propracovaným kalendářem (Sony Ericsson, Siemens), ale zato zase oceníte přehlednost (prohlédněte si fotogalerii displejů OT 535). Navíc tento mobil není myšlený jako konkurence zmiňovaných telefonů. Dobrá je i kalkulačka nebo konvertor měn. Máte možnost si nahrávat hlasové poznámky a s počítačem spojíte mobil přes infračervený port, což v této třídě mobilů rozhodně není samozřejmostí.

Všechny uživatele rozhodně potěší telefonní seznam. S mobilem jsme měli možnost se seznámit jenom krátkou chvíli, takže v recenzi možná budeme kritičtější, ale vícepoložkový telefonní seznam s možností třídit si záznamy do složek se nám líbil. Podobně jako u kalendáře můžeme prohlásit, že známe mobil s lépe propracovaným seznamem, a to i za podobnou cenu. Jenže jestli můžeme designéry menu Alcatelu OT 535 za něco pochválit, tak je to snaha o maximální přehlednost zobrazovaných informací.

Zahoďte staré Alcately

Z Alcatelu OT 535 máme dobrý dojem. Pro běžného nenáročného uživatele, který ale chce multimediální telefon s překvapivě dobrými funkcemi organizéru, je OT 535 dobrá volba. Design Alcatelů je navíc mezi českými uživateli oblíbený a OT 535 se může oproti předchůdcům pochlubit elegantnější vizáží.

Příznivci značky Alcatel by se měli zamyslet, jestli své staré alkáče nevymění za některé z nových modelů. Zvláště když pokukují po něčem novějším, barevnějším a multimediálnějším. OT 535 sice nebude nejlevnějším mobilem na trhu (do této kategorie Alcatel směruje svůj OT 331), ale i za šest tisíc korun s daní si své zákazníky najde. Navíc se dá předpokládat, že s blížícím se koncem roku budou ceny Alcatelů nabízených mobilními operátory stále více klesat.

Pokud pokukujete po dražším OT 735 (má navíc digitální foťák a větší paměť), ten má při podzimním uvedení stát osm tisíc i s DPH. Alcatel OT 535 by se měl začít prodávat již v létě. Konkurence ale nespí a připravuje na podzim telefony, které by OT 535/735 měly přímo konkurovat. Bude velmi zajímavé sledovat, jestli v této třídě vypukne alespoň náznak cenové války. I kdyby se ale nic takového nestalo, uživatelé na tom rozhodně tratit nebudou.

