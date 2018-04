Alcatel OT 512 – francouzský šarm do kapsy (recenze)

Nejvíce čtenáři vytýkají mobilům nedostatek funkcí, případně nepovedený design a v obou případech nezapomenou dodat, že za ty peníze telefon určitě nestojí. Podobné hlasy se jistě zvednou i proti Alcatelu OT 512, což je vylepšený a upravený model OT 511. Jenže právě OT 512 je mobil, který si nehraje na špičkový manažerský model, ani na superluxusní stylový telefon – měl by být zábavním stylovým mobilem a požadavky pro tuto kategorii splňuje přesně (o něco lepší funkce než u low-endů, povedený design, multimedia).

Vzhled je důležitý

Když před vás prodavač naskládá na pult několik mobilních telefonů, určitě sáhnete po OT 512, protože vás prostě zaujme. Svou zásluhu na tom nepochybně má přední kryt z hliníku nastříkaný zlatou metalickou barvou (stejná barva je použita i na zadní plastový kryt). Vedle zlaté se bude 512 dodávat i ve stříbrné barvě. Alcatel OT 512 váží jen 75 gramů při rozměrech 97 x 42 x 20 mm. Hliníkový přední kryt má podle Alcatelu ještě jednu výhodu – odstiňuje část záření z integrované antény pod zadním krytem.

Zatímco kryt a barevné provedení nejspíš oceníte, určitě se ihned zarazíte nad rozměry displeje. Ty opravdu nejsou největší. Ale mohlo by vás uklidnit, že se na něj vejdou čtyři až šest řádků textu (podle nastavené velikosti písma) a v pohotovostním režimu můžete mít na pozadí zobrazený velký obrázek, čas, indikátor stavu baterie a signálu a ještě název sítě. Potěšit může i namodralé podsvícení, což je jeden z rozdílů oproti OT 511.

Malými rozměry netrpí ani klávesy – jsou hodně široké a jsou dost daleko od sebe na to, aby se používaly poměrně pohodlně. Vytýkat jim můžeme příliš velký zdvih a větší odpor při psaní. Pokud ale při psaní textovek použijete systém rychlého psaní Zi (s českým slovníkem), handicap kláves se stírá a psát budete velmi rychle.

Slušné menu

Zkušenosti uživatelů říkají, že u OT 512 se oproti modelu 511 zrychlilo menu. To jsme bohužel nemohli vyzkoušet, protože jsme 511 a 512 současně k dispozici neměli. Subjektivně ale můžeme říct, že menu je rychlé dostatečně. Při operacích, které snad trvají déle, používá Alcatel fintu – zobrazuje animaci (při vstupu do podmenu), nebo odpočítávání prstů na ruce (při volbě položky bez grafiky). Trošku vás to zmate a možná si budete myslet, že čekáte, až animace skončí, a ne na to, až ve firmware telefonu proběhne potřebná operace. Ovšem ani pochopení tohoto triku již chod mobilu nezrychlí.

Pokud jste nikdy žádný Alcatel nepoužívali, potom si budete muset na principy ovládání OT 512 chvíli zvykat. Ústředním ovládacím prvkem je dvojsměrný joystick s možností stisku dolů – tím se potvrzují operace. Klávesou "C" se posunete o úroveň zpět nebo smažete zadaný text. To je ještě srozumitelné každému. Největší problémy vám ale zpočátku bude dělat to, že hovor se stejným tlačítkem začíná a stejným i končí. Je to však podobné jako u některých Nokií, které mají toto sice na první pohled jednoduché, ale méně intuitivní a pohodlné ovládání hovoru.

Opravdu není pro manažery

Alcatel OT 512 rozhodně není mobil, který byste využili pro práci, pokud jste zvyklí na datové přenosy, organizéry a synchronizaci s počítačem. Přestože je v mobilu wapový prohlížeč podporující protokol WAP 1.2.1 (tedy s podporou zabezpečeného připojení; 511 podporuje starší standard bez této možnosti), není tam již GPRS či HSCSD. Nejrychleji se tak s OT 512 připojíte k wapu v síti Eurotel – rychlostí 14,4 kb/s. Samozřejmě zde není ani infračervený port, sériový konektor nebo Bluetooth, takže zapomeňte na to, že byste OT 512 připojili k počítači a snad synchronizovali nějaké údaje z adresáře (250 telefonních čísel; u jednoho jména mohou být až tři čísla) nebo z kalendáře (10 upomínek). Mobil má hlasové vytáčení (50 jmen), záznamník (3 minuty nebo 20 poznámek) a samozřejmě i hlasitý odposlech.

Pokud vám ale tyto možnosti stačí a dáváte přednost jiným funkcím, například psaní textových zpráv, poslechu polyfonních vyzváněcích melodií nebo hraní her, potom vám OT 512 bude bohatě stačit. Hry jsou k dispozici tři (stejné jako v OT 511) a využívají polyfonních schopností telefonu. Pokud vás nebaví hrát jenom sám se sebou (nebo proti mobilu), můžete hrát i proti živému protihráči – pokud má OT 512, oba telefony spolu budou komunikovat prostřednictvím textových zpráv (výsledky her můžete stejným způsobem odeslat i na herní servery, které budou udržovat žebříčky nebo pořádat soutěže).

Alcatel OT 512 má vylepšenou podporu lokalizačních funkcí – takže například SIM toolkitový T-Mobile Navigátor nebo T-Mobile Locator bude dávat poměrně přesné výsledky, a pokud se objeví podobné služby i v budoucnu, potom byste s OT 512 měli získávat lepší výsledky než s jinými přístroji. Je ovšem třeba dodat, že stejně vylepšený je i 511. A abychom nezapoměli, OT 512 podporuje EMS a vlastní rozšíření Alcatelu TDD, prostřednictvím kterého můžete získat obrázky a melodie, nabízené například službou Alcatel Clan.

Vyplatí se?

Odpověď na otázku v mezinadpisu je jasná – doporučená cena 5572 Kč včetně DPH za Alcatel OT 512 je rozhodně velmi dobrou cenou. Zpočátku se OT 512 bude prodávat v běžných distribučních sítích – tedy ne u operátorů. Z toho i vyplývá, že mobil nebude blokovaný.