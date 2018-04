Alcatel OT 511 - zajímavý a šikovný elegán (preview)

U společnosti Alcatel je v posledních několika měsících výrazný velký posun vpřed. Poslední modely tohoto výrobce - Alcately řady OT 3xx, 5xx a 7xx jsou opravdu o dost napřed než jejich předchůdci - Alcatel OT View, OT Club, OT Gum. A to platí především o jejich designu. Ovšem to jste ještě neviděli nový One Touch 511. Nebýt loga výrobce ve vrchní části přístroje, jen stěží byste uhádli, z jaké továrny tento mobil vzešel. OT 511 bude představen na letošním veletrhu CeBIT 2001 v Hannoweru.

Vzhled a funkce

Jisté shodné znaky Alcatelu OT 511 s jeho předchůdci (zejména OT 500) zde jsou patrné. Ovládání, displej i stříbrné provedení připomíná předchozí modely. Na první pohled je zřejmé, že se jedná o telefon vyšší (manažerské) třídy. Nejnápadnějším rozdílem je však absence antény. One Touch 511 tak bude vůbec prvním Alcatelem s integrovanou anténou. Displej je velký, přehledný a plně grafický.

Největší překvapení však představuje podpora GPRS. Přenosová rychlost zatím není známa, dá se však předpokládat, že by měla být alespoň taková jako u OT 502, což je 4 + 1 timeslot. Podpora GPRS bohužel bude dostupná až v podzimních modelech, do té doby se OT 511 bude muset obejít bez ní. Podobně to bude s technologií bluetooth, na tu by měla být připravena baterie.

Telefon bude obsahovat všechny ostatní trumfy moderních telefonů Alcatel. Samozřejmostí je vibrační vyzvánění, hlasitý odposlech, organizer schopný synchronizace s Lotus Notes i MS Outlook, kalendář a WAP. K dispozici jsou také hry – tentokráte jsou podstatně akčnější, než hry na ostatních mobilních telefonech a určitě uspokojí pamětníky Spectra a Commodore 64.

Co na telefonu zamrzí, je absence IrDa portu. Alcatel si z neznámého důvodu IrDa port neoblíbil a ani na tomto telefonu jej nenajdete. Pokud potřebujete spojení s notebookem, vystačí vám kabel, později můžete dokoupit bluetooth, na IrDa rozhraní ale můžete zapomenout.

Pokud ale potřebujete výborně kontrastní displej, bude OT 511 to pravé a Alcatel k tomu přidal skvěle podsvícený displej, jenž je podsvícený celoplošně, ne bodově, jak je u mnoha telefonů obvyklé (včetně Nokia 6210). Navíc podsvícení má podobu trávově zelené barvy a je velmi příjemné.

Telefon lze ovládat přes vestavěný „joystick“, jakousi kurzorovou klávesu jíž je možno pohybovat ve dvou směrech podobně, jako joystickem. Oproti modelům 50x to není žádná změna.

Potěšující je také možnost připojit externí sluchátka s FM rozhraním, takže z telefonu si můžete poslouchat rádio. Na MP3 přehrávač se zatím Alcatel zřejmě nechystá, i když překvapení se můžeme dožít. Logickou výtkou Alcatelu vůči MP3 jsou nároky na spotřebu energie – telefon by dlouho bez nabíječky nedožil.

Více informací o Alcatelu OT 511, který bude rozhodně silným konkurentem všech svých rivalů, výrobce zatím tají. Ovšem modelová řada 5xx je už tak velmi dobrým konkurentem a pro všechny zájemce o méně obligátní mobil, než jakým se stala Nokia 6210 jsou tyto telefony velmi atraktivní volbou – tedy pokud nepotřebujete HSCSD nebo netrváte na infraportu. Alcatel OT 511 atraktivitu této modelové řady jen podtrhuje.

Počkejme si tedy na CeBIT 2001, kde se dozvíme spoustu dalších informací o tomto zajímavém přístroji a kde si nový Alcatel budeme moci konečně také osahat. Alcatel ostatně slibuje, že své telefony na našem trhu podpoří velkou promoakcí. Prý stačí ještě tak měsíc – dva počkat. Copak to bude za promo? Uvidíme…