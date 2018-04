Alcatel OT 511 vs. Ericsson T65 – který je lepší?

Stále více lidí si bude kupovat mobilní telefon, se kterým se chtějí bavit. Nebudou vyžadovat manažerské funkce (i když ty je samozřejmě potěší), budou chtít svěží design a zaplatí za takový mobil o něco více než za nejdražší low-end. Do této nové kategorie mobilů je možné v tuto chvíli s čistým svědomím zařadit dva telefony – Alcatel OT 511 a Ericsson T65.

Cena a dostupnost

Ericsson T65 se v České republice prodává za 11 až 12 tisíc korun. Koupit ho ale můžete pouze u těch prodejců, kteří mobil vozí neoficiální cestou ze zahraničí. Podle sdělení české pobočky Sony Ericsson Mobile totiž oficiálním kanálem nebyl do Čech dovezen ani jeden Ericsson T65. Z toho důvodu zatím tépětašedesátka není v žádné předplacené sadě nebo jako dotovaný telefon u mobilního operátora. Situace by se ale měla změnit v nejbližších týdnech.

Alcatel OT 511 si můžete koupit dotovaný (4269 Kč u RadioMobilu, 4495 Kč u Eurotelu), v předplacené sadě (Go za 8495 Kč, Twist za 8499 Kč; v neznačkových obchodech se cena sad pohybuje okolo 8000 korun) nebo samostatně (7999 Kč u Eurotelu, 8539 Kč u RadioMobilu, 7800 až 8500 Kč u neznačkových prodejců). Zatímco se sháněním Ericssonu T65 byste mohli mít v těchto dnech problém, na Alcatel OT 511 narazíte téměř na každém rohu.

Kdopak je menší?

Nový Ericsson patří mezi malé telefony, ale když vedle něj položíte Alcatel OT 511, potom vám bude možná připadat velký. Také to, že T65 je těžší než OT 511, poznáte i potěžkáním v rukou. V číselném vyjádření váží Ericsson o 19 gramů více než Alcatel (94 g oproti 75 g). Rozměry T65 jsou 105 x 49 x 21 milimetrů; Alcatel OT 511 má rozměry 97 x 42 x 20 milimetrů. Nejde o žádné zásadní rozdíly (byť jsou patrné na první pohled), ale pokud chcete opravdu malý mobil nebo vám záleží na každém gramu, potom si asi vyberete Alcatel. Je skutečně kompaktnější.

Díky větším vnějším rozměrům má T65 výhodu při srovnání displejů. Ericsson má displej samozřejmě větší, a to jak při absolutním srovnání fyzických rozměrů, tak v množství zobrazitelného textu. Alcatel sice umí zobrazit také šest řádků textu, ale jenom v menu nebo při prohlížení wapových stránek. Při psaní textovek se musíte spokojit se třemi textovými řádky, zatímco Ericsson vám jich nabídne rovnou pět.

Oba telefony mohou mít v pohotovostním režimu na displeji zobrazený obrázek, jméno sítě, indikátor síly signálu a kapacity baterie. Zatímco Alcatel ale informuje o stavu baterie pouze čtyřstavovou stupnicí, Ericssonu ubývá ikona baterie postupně a navíc vám po stisku jedné z bočních kláves pro regulaci hlasitosti řekne, kolik minut s aktuální baterií ještě můžete protelefonovat nebo kolik hodin mobil vydrží v pohotovosti. Podle zkušeností se tento údaj neliší o více než 20 % (s výjimkou mezních hodnot, kdy je baterie téměř vybitá). Alcatel naopak umí na displeji zobrazit vedle aktuálního času i datum. Displej T65 je aktivně podsvícený; OT 511 používá pasivní podsvícení prostřednictvím diod. Oba displeje jsou velmi dobře čitelné na přímém slunečním světle a bez podsvícení i v pološeru.

Pokud jde o samotnou výdrž, je na tom lépe Ericsson. Podle údajů výrobce by měl vydržet 160 až 300 hodin v pohotovosti nebo 150 až 660 minut hovoru. Alcatel udává 280 hodin pohotovosti (tedy reálně více než Ericsson), ale jenom 300 minut hovoru. Slovo jenom berte s rezervou – 300 minut hovoru (pět hodin) je skvělý výsledek.

V menu je důležité nezabloudit

Hlavním ovládacím prvkem obou telefonů je střední kurzorové tlačítko (T65) či joystick (OT 511). I když to tak na první pohled nevypadá, filozofie ovládání u obou telefonů je velmi podobná. Do menu vstoupíte kurzorovým tlačítkem či joystickem. V menu vidíte pod sebou seřazené předchozí i následující položky, takže se velmi dobře orientujete a nemusíte si pamatovat, na které pozici v menu je umístěná konkrétní funkce. Pro potvrzení používá Ericsson klávesu Yes; Alcatel stisk joysticku. Návrat o úroveň zpět se u Ericssonu provádí klávesou No, u Alcatelu céčkem. Stejnou klávesou se na Alcatelu maže i zadaný text či čísla; Ericsson má pro tyto účely klávesu c.

Wapový prohlížeč spustíte u obou mobilů velmi rychle. U Ericssonu je přímo k tomuto účelu modré tlačítko nad číselnou klávesnicí. Spuštění wapového prohlížeče vám nabídne i Alcatel ihned po stisku joysticku.

U obou telefonů si můžete upravit menu. Ericsson má Vlastní menu, ve kterém si můžete určit položky, které budou zobrazeny. Alcatel podobné menu nemá, ale umožňuje vám určit si pořadí položek v hlavním menu. OT 511 má i rychlou volbu čísel – jednotlivým číselným klávesám můžete přiřadit telefonní čísla. Když klávesu podržíte delší dobu, číslo se začne vytáčet.

U textovek záleží především na klávesnici

Pokud se pokusíte napsat stejnou textovou zprávu na obou telefonech, potom po chvíli Ericsson odložíte a budete používat Alcatel. Má totiž lepší klávesnici. Tlačítka jsou i přes menší rozměry telefonu větší (nejsou tak široká) a nemají tak velký odpor při stisku, jako ty u Ericssonu. Klávesnice sice nedosahuje kvality Nokie 6210 (která patří v tomto ohledu mezi jedny z nejlepších telefonů), ale i tak se na ní (klávesnici Alcatelu) textovky píšou velmi pohodlně. Při psaní textovky na Alcatelu oceníte i systém rychlého psaní Zi s českým slovníkem. Ericsson má sice také podobnou technologii, T9, ale v tuto chvíli bez českého slovníku, což je v našich krajích naprosto k ničemu. Urychlit si psaní textovek na Ericssonu můžete používáním bočních tlačítek pro ovládání hlasitosti.

Oba mobily podporují šablony v textových zprávách, informace o doručení a rozšířené zprávy EMS (můžete si posílat obrázky nebo melodie). To, co T65 ztrácí v komfortu při psaní textovek, získává ve funkcích. Podporuje totiž chatování přes SMS (je kompatibilní s Nokiemi) a má i jednoduchého e-mailového klienta. Kdyby měl Ericsson T65 i českou T9, bylo by možné prominout pro textovky nepovedenou klávesnici.

Vícepoložkový seznam na kartě SIM

Mnohem blíže k manažerským telefonům má Ericsson T65. Alcatel totiž nemá interní telefonní seznam. Do T65 si naopak můžete uložit až 300 kontaktů se třemi telefonními čísly a jednou e-mailovou adresou. Tři čísla k jednomu jménu podporuje i Alcatel. Ten ovšem všechny čísla ukládá na kartu SIM. Používá jednoduchý trik – když je na SIM uloženo několik stejných jmen, zobrazí je jenom jednou, ale zato se všemi telefonními čísly, která jsou pod nimi uložena. Oba mobily mají hlasové vytáčení. Ericsson můžete hlasem i ovládat. Touto funkcí Alcatel nedisponuje, nicméně na oplátku vám nabídne jednoduchý diktafon. Nevýhodou je, že se do něj dostanete pouze z menu.

Alcatel OT 511 umožňuje rozdělit kontakty v telefonním seznamu do skupin a skupinám přiřadit jiné zvonění. Ericsson T65 umí přiřadit odlišné zvonění jen konkrétním telefonním číslům. Zato má ale profily, kde si můžete určit nejen vyzváněcí melodii, ale třeba i podsvícení displeje, nastavit filtr hovorů (dovolají se jen ti, kterým to dovolíte), velikost písma nebo přiřadit aktivaci profilu ke konkrétnímu příslušenství (po jeho připojení se profil aktivuje).

Silnou stránkou Alcatelu jsou vyzváněcí melodie. Ty totiž mohou být polyfonické – dokáže hrát více zvuků (nástrojů) současně. Toto vyzvánění si můžete nechat poslat i z internetu nebo z jiného Alcatelu textovou zprávou. Celkem máte v mobilu na výběr 34 melodií, z toho dvě mohou být vlastní. V OT 511 je editor melodií, který zobrazuje klasický notový zápis. Ericsson T65 takové hudební kvality nemá. Jeho editor melodií je textový a nemůže hrát více tónů současně. V T65 je jenom 23 vyzváněcích melodií. Jenže oproti dvěma Alcatelu si jich můžete editovat celých osm. Samozřejmě si je také můžete posílat z internetu nebo textovou zprávou.

Nejlépe se zabavíte hrami

Ericsson i Alcatel mají shodně po třech hrách. U Alcatelu to je Killer expo (střílíte z rakety po všem, co se pohne), jejímž ekvivalentem je na stejném principu založená hra Game v Ericssonu. Další akční hrou u Alcatelu je arkáda Run, run. T65 má E-maze (pac-man), kde můžete po protivnících také střílet. Pro mírumilovné uživatele ve Francii připravili piškvorky (Eyes & Star), ve Švédsku Tetris. Ericsson má navíc ještě „hru” Biorhytm, ve které zadáte své datum narození a mobil vám ukáže vaše biorytmové křivky. Vzhledem k tomu, že na nových Ericssonech R520, T39 a T68 si můžete po zadání tajného kódu zahrát skryté hry, je dost dobře možné, že programátoři Ericssonu přichystali podobné překvapení i pro majitele T65. V tuto chvíli ale žádný tajný kód pro aktivaci dalších her není známý.

Funkce pro méně náročné manažery

Ani jeden ze srovnávaných mobilů nemá infračervený port či podporu bezdrátového přenosu dat technologií bluetooth. Ericsson se dá k počítači připojit prostřednictvím datového kabelu; Alcatel vůbec nijak. Pokud tedy chcete používat mobil i pro připojení k internetu, potom máte s Alcatelm smůlu. T65 umí GPRS, takže přes kabel se připojíte rychlostí až 40,2 kb/s (3+1). Připravuje se i upgrade na 53,6 kb/s (4+1). GPRS samozřejmě využijete i při wapování. Vedle toho Ericsson podporuje i HSCSD (28,8 kb/s, 2+1). Wapový prohlížeč má i Alcatel, kde se ovšem budete muset spokojit s přenosovou rychlostí 9,6 kb/s.

U Alcatelu je zřejmé, že se ani kousíčkem nesnaží konkurovat nějakému manažerskému telefonu. Nemá například ani kalendář. Můžete si ale nastavit budíček, upozornění na narozeniny nebo jiné události, nicméně si je nemůžete zobrazit v přehledném týdenním či měsíčním zobrazení. Ericsson kalendářem disponuje, a to poměrně propracovaným. Můžete do něj zadávat události i úkoly; nastavit můžete i opakování. Kalendář můžete synchronizovat se stolním počítačem nebo internetovou aplikací.

V T65 najdete i jednu milou aplikaci, která si pamatuje různá hesla. Můžete si sem uložit kódy PIN od platebních karet, přístupová hesla do počítače nebo k internetovým službám a spoustu podobných informací. Přístup k uloženým heslům je samozřejmě zaheslovaný.

Rádio, MP3 a množství dalšího příslušenství

Možná je pro vás důležité, kolik je ke srovnávaným mobilů příslušenství. K Alcatelu OT 511 můžete počítat s přídavnou klávesnicí pro textové zprávy (u nás se zatím neprodává) a v manuálu a na internetu najdete informace i o rádiu. To se ovšem zatím také nevyrábí. Takže už zbývají obligátní hands-free sady, pouzdra a dobíječky (od cestnovních po stolní).

K Ericssonu T65 si můžete dokoupit přídavný infraport, modul bluetooth, FM rádio, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač a samozřejmě již zmiňované dobíječky, hands-free sady (klasické i bluetooth) a pouzdra.

Který mobil je lepší?

Alcatel lze jednoznačně doporučit těm, kdo mají na mobil menší nároky a dávají přednost menšímu a lehčímu telefonu. V tomto ohledu je skutečně Ericsson trošku pozadu. Pokud ale počítáte s tím, že si později dokoupíte zábavní příslušenství (digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo FM rádio), potom dejte přednost Ericssonu. Stejně tak v případě, že hodně často wapujete, chcete se s mobilem připojovat k internetu a používání kalendáře je pro vás stěžejní činností, rozhodněte se raději pro Ericsson. Jesliže se rozhodujete především podle ceny, potom máte jasnou volbu – OT 511 je přibližně o tři tisícovky levnější. A to se do doby, než začnou T65 prodávat i mobilní operátoři, určitě nezmění.

Recenze Alcatel OT 511 a Ericsson T65

Výhody srovnávaných telefonů