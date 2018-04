Alcatel OT 511 - porazí Nokie? (recenze)

O mobilních telefonech Alcatel si můžete myslet cokoliv - a nemusí jít zrovna o lichotky - ale vždy musíte uznat, že se dokážou trefit do vkusu velkého množství uživatelů. Rozporuplné pocity můžete mít i z nového OT 511.

Nižší střední třída

Alcatel OT 511 rozhodně nepatří mezi low-endy s minimem funkcí, které na trhu prorážejí především díky nízké ceně. Podpora rozšířených textových zpráv (EMS), polyfonické vyzváněcí melodie (hraje až sedm nástrojů současně), přední hliníkový kryt, nízká hmotnost a malé rozměry řadí tento telefon spíše do střední, manažerské třídy. Jenže ta mu zůstane nedostupná - v této kategorii totiž uživatelé od telefonu očekávají kalendář, infraport, modem a dnes už i GPRS. Existuje i skupina uživatelů, kteří chtějí pěkný, stylový mobil - pro ty je OT 511 jako dělaný.

Alcatel OT 511 má jednu skvělou vlastnost - prostě vás zaujme a bude se vám líbit. A i když se vám to možná nelíbí, na rozhodování o pořízení mobilu má dobrý pocit z telefonu velký vliv.

Dnešní mobil: malý, lehký, bez antény

Možná si říkáte, že rozdíl několika gramů běžný člověk nepozná. Když srovnáte OT 511 (75 g) s Panasonicem GD 93 (80 g), potom vám přijdou oba telefony skutečně stejně těžké (nebo možná lehké). Téměř dvojnásobné hmotnosti Nokie 3330 (133 g) si ale všimnete velmi rychle. Je-li pro vás hmotnost důležitá, připíše si Alcatel první body. Další získá za rozměry 97 x 42 x 20 mm, i když zde už nejsou rozdíly tak velké. Že je OT 511 ze srovnávaných telefonů nejmenší, si ale všimnete na první pohled.

Vyčnívající antény měly svoje opodstatnění před lety, kdy dokázaly velmi dobře lovit slábnoucí signál sítí GSM. Dnes, kdy hledáte spíše místa bez signálu namísto pokrytých oblastí, je zvykem anténu schovávat do mobilu. Stejně tak u tohoto Alcatelu designéři umístili plochou, integrovanou anténu do zadní části (naproti reproduktoru). Citlivost na signál je u OT 511 výborná. Schopností legendárního Siemense S10, schopného telefonovat téměř kdekoliv, sice OT 511 nedosahuje, ale jak už bylo řečeno výše, není to ani potřeba.

Pětsetjedenáctka vypadá jako luxusní telefon. Poděkovat za to může přednímu krytu, který je hliníkový. Zadní kryt baterie (Li-Ion, 600 mAh) se jako hliníkový pouze tváří - je plastový. Po stranách telefonu je černý plast. OT 511 se bude prodávat ještě v modrém nebo červeném provedení. Vždy jde o barvu plastových doplňků po stranách telefonu a krytu reproduktoru. Samotný reproduktor je velmi dobře slyšitelný i v hlučném prostředí a hlas z něj je velmi čistý. To můžete nejlépe otestovat, když zavoláte na libovolnou infolinku s hlasovým menu (třeba do hlasové schránky).

Velikost displeje je relativní

Displej OT 511 má docela malé rozměry, což ale kompenzuje vysokým rozlišením. Dokáže zobrazit standardně čtyři řádky. Pět jich zobrazí při čtení textových zpráv, pohybu v telefoním seznamu nebo při čtení wapových stránek. Písmo si ale můžete i zmenšit - v takovém případě se na obrazovce zobrazí vždy o řádek více, než jsme popisovali v předchozí větě. Vynikající také je, že si můžete nastavit kontrast a podsvětlení displeje. Vhodným nastavením můžete ušetřit spotřebu energie a zlepšit čitelnost v horších světelných podmínkách (tma/přímé sluneční světlo).

Na displeji jsou v pohotovostním stavu indikátory síly baterie a signálu. Mezi nimi se zobrazují další ikony - pro přijatou zprávu, zmeškaný hovor, nastavený budík, vibrační vyzvánění, přesměrování nebo zamknutou klávesnici. Pod indikačním řádkem může být obrázek. Pokud je velký (díky technologii Alcatelu TDD), vidíte na spodním řádku název mobilní sítě a aktuální čas. Pokud je malý (standard EMS), zobrazí se na pravé straně displeje a v levé části je aktuální čas s přesným datem (název sítě bude stále na spodním řádku). Rozhodně doporučujeme vyzkoušet velký i malý obrázek, který se vám možná bude líbit na displeji víc.

Jen jeden dotek

Základním ovládacím prvkem OT 511 je dvousměrný joystick pod displejem. Můžete jím pohnout nahoru a dolů a stisknout jej (tím stisknete klávesu OK). Po jeho levé straně je klávesa C a klávesa s ikonou telefonu. Ta slouží pro vytočení čísla a také pro ukončení probíhajícího hovoru (mimochodem, po ukončení odchozího hovoru se na displeji objeví doba aktuálního hovoru a také doba všech odchozích hovorů). Když chcete hovor odmítnout, musíte stisknout joystick a z menu vybrat odmítnout. A nebo dvakrát stisknete klávesu C.

Pokud v pohotovostním stavu pohnete joystickem dolů, dostanete se do telefonního seznamu. Při pohybu nahoru můžete číst nebo vytvářet textové zprávy. Při stisku joysticku si na následující obrazovce vyberete, jestli chcete wapovat, nebo vstoupit do hlavního menu. V tom se pohybujete s pomocí joysticku. Položku vyberete stiskem, o úroveň zpět se vrátíte klávesou C. Menu je poměrně jednoduché a pochopitelné. Rozhodně se v něm neztratíte - na displeji vždy vidíte, které položky budou následovat. Nejste obtěžováni ikonou přes celou obrazovku, kdy nevíte, co bude následovat, takže si strukturu menu nemusíte pamatovat. V menu se nemůžete pohybovat s pomocí číselných kláves, jako to jde u některých jiných telefonů.

Pořadí položek v menu si můžete určit sami. Stačí, když najedete na položku a delší dobu podržíte klávesu s číslem odpovídajícím pozici, na kterou chcete položku přesunout.

Telefonní seznam pouze na kartě SIM

Při vložení karty SIM se vás telefon zeptá, jestli ji chcete mít jako hlavní, nebo jenom dočasnou. To kvůli telefonnímu seznamu. Alcatel OT 511 totiž nemá vestavěný telefonní seznam, takže všechna telefonní čísla jsou uložena na kartě SIM. Když ji budete používat jako hlavní, potom můžete mít až tři čísla k jednomu jménu (na SIM se uloží tři záznamy se stejným jménem). Můžete také čísla rozdělit do několika skupin. S dočasnou kartou SIM tyto operace provádět nemůžete. OT 511 umí hlasové vytáčení; pamatuje si až 50 hlasových jmenovek.

Hledání v telefonním seznamu probíhá pouze podle prvního písmene. To není zvláště pohodlné, i vzhledem ke způsobu hledání. Když stisknete v telefonním seznamu například klávesu 6, přesunete se na první jméno začínající na M. Když ale po chvíli stisknete šestku znovu, přesunete se na N, po dalším stisku na O... Je pravda, že jiné telefony vyhledávají jinak (M je jeden stisk, N dva stisky atd.), ale i na tuto filozofii se dá zvyknout. Měla by totiž usnadnit hledání v seznamu.

Určitě si ale nezvyknete na pomalost telefonu při práci se seznamem. Nevíme, jestli je to způsobeno firmwarem (problém by tak šel odstranit po aktualizaci), nebo prostě tím, že telefon musí číst data přímo z karty SIM a to ho zpomaluje. Každopádně práce s telefonním seznamem není příliš svižná a čekání velmi obtěžuje.

Zvonění jako z rádia

Polyfonické vyzvánění (možnost současného hraní několika nástrojů nebo tónů současně) sice není ve světě mobilů novinkou (znají je Sony i Panasonic), ale OT 511 je první Alcatel vybavený touto funkcí. Oproti konkurenci navíc dokáže takové vyzvánění stahovat, nemluvě o podpoře až sedmi současných tónů oproti třem u jiných telefonů. V mobilu už je několik povedených melodií; další si můžete poslat textovou zprávou nebo složit v editoru melodií (nástroje si můžete nechat poslat také textovou zprávou). U melodií skládaných přímo v mobilu už ale můžete využít jenom jeden nástroj/tón současně. Jako zvonění můžete použít i vlastní nahrávku z vestavěného digitálního záznamníku.

Vibrační vyzvánění můžete rychle vypnout nebo zapnout delším podržením klávesy 5. Pokud ale přecházíte na Alcatel z jiné značky mobilu, potom si budete muset zvyknout na to, že telefon vibruje, nebo vyzvání. Obojí dohromady OT 511 neumí. Dosáhnout můžete pouze toho, že nejdříve mobil dvakrát zavibruje, a poté začne vyzvánět (již bez vibrování).

Textovky (a obrázky, melodie a animace)

Alcatel OT 511 má technologii rychlého psaní textových zpráv. Nejedná se ale o T9, používanou jinými výrobci mobilů, ale o Zi. OT 511 samozřejmě umí Zi v češtině. Až si mobil budete kupovat, raději si Zi vyzkoušejte. Starší verze firmwaru, které už mají české menu, ještě nemají český slovník pro Zi. V tuto chvíli se ale OT 511 u nás neprodává a telefony dovezené oficiálními kanály budou českou Zi obsahovat. U neoficiálních dovozů to ovšem není jisté...

Majitelé starších Alcatelů bude určitě zajímat, že OT 511 umí psát jak velká, tak malá písmena v textovkách. Pětsetjedenáctka je také první Alcatel, který umí odesílat a přijímat rozšířené textovké zprávy - mohou obsahovat nejen text, ale i obrázky, melodie a jednoduché animace (složené z obrázků).

Je to organizér, nebo to není organizér?

Alcatel OT 511 nemá klasický organizér - tedy seznam úkolů, událostí a kalendář. Můžete si ale nastavit budík (který zvoní pravidelně každý den). Stejně tak si můžete nastavit upozornění na nějakou schůzku nebo narozeniny. Zajímavým nápadem je určitě přehled všech nových událostí v telefonu - tedy nových textových zpráv, zmeškaných hovorů, hlasových zpráv...

Podle průzkumů Alcatelu ale typický uživatel OT 511 organizér vůbec nepotřebuje a ani ho nechce používat. Mobil je totiž určen především zájemcům o stylový telefon a ne manažerům, kteří raději sáhnou po Alcatelu OT 501.

Pokud budete mít problémy s wapovým prohlížečem - nenajdete záložky, nezoufejte. Při prohlížení wapových stránek můžete dlouze podržet klávesu #. Dostanete se do jednoho „skrytého“ menu. Do dalšího, už s položkou záložky, se dostanete po delším stisku tlačítka OK (stisk joysticku). Potom už můžete vytvářet nové nebo upravovat a mazat staré záložky.

Zábava pro volné chvíle

Když se budete nudit, můžete si zahrát jednu ze tří her. V Killer expo ovládáte malou raketku. Cíl je jednoduchý - sestřelit co nejvíce překážek a vyhnout se nepřátelské střelbě. Piškvorky (Eyes & Star) jistě budete znát, a pokud vás neuspokojí, můžete vyzkoušet arkádu Run, run. Kromě zkrácení volné chvilky si určitě vychutnáte i velmi dobré ozvučení her.

A jsme u baterie - Alcatel udává hodnoty až 300 hodin pohotovostního režimu a přibližně pět hodin hovoru. V reálu jsou sice tyto hodnoty menší, ale tomu, že při průměrné frekvenci volání (20 minut denně) vám OT 511 vydrží šest dnů v kuse (bez vypínání na noc) bez dobíjení, klidně věřte.

Nepovažujte Alcatel jenom za výrobce low-endů

Nejen modelem OT 511 Alcatel ukazuje, že už dávno není výrobcem levných low-endových telefonů. Pětsetjedenáctka rozhodně patří ke špičce ve svojí třídě a svými funkcemi a hlavně designem a velikostí jistě dokáže přesvědčit spoustu uživatelů. A pokud cena ještě klesne, potom budete mít ještě o důvod více, proč si pořídit právě OT 511. Ostatně, když se podíváte na ceny konkurenčních Nokií 8850 a 8210, nemůže vám cena za funkčně lépe vybavený, lehčí a menší OT 511 připadat vůbec velká. Takže hledáte-li mobil pro přítelkyni nebo opravdu pěkný telefon, se kterým se můžete pochlubit, potom uvažujte o tomto Alcatelu.