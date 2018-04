Alcatel OT 320 - s trabantem na informační dálnici (recenze)

V nabídce Alcatelu se objevil telefon Alcatel One Touch 320, který je určen výhradně mobilním začátečníkům. Záměrem výrobce jistě nebylo nabídnout nákladný technologický skvost, a tak má OT 320 zcela jiné přednosti: jednoduchost a cenu. Ve skutečnosti se jedná o mladšího bratříčka Alcatelu OT 310, který se ale na našem trhu vůbec neobjevil. Nemusíte ovšem truchlit, protože oba dva rozdíly mezi těmito modely jsou minimální. Alcatel OT 320 je oproti OT 310 vybavený lithium-iontovou baterií a trochu lepším displejem.

Vzhled: šedá myška

Alcatel OT 320 nezapře podobnost s legendárním low-endem Nokia 3210. Má integrovanou anténu a jednoduchý obdélníkový design se zaoblenými rohy, který je možná až příliš usedlý. Na první pohled na telefonu nic výrazně nezaujme. Šedá část předního krytu přechází pod displejem v elipsu a její tvar nepatrně kopírují i funkční klávesy. Na zadní straně je viditelný konektor pro připojení externí antény a poutko. Kryty samotné jsou bohužel pevně sešroubované, a tak kvůli jejich výměně budete muset telefon zcela rozebrat nebo navštívit servis.

Telefon patří mezi ty malé a ani v kapse u košile určitě tížit nebude. Jeho přesné rozměry jsou jen 106x45x20 milimetrů. Díky plastovému provedení a lithium-ion baterii se podařilo snížit jeho hmotnost až na 80 gramů.

Žlutý displej

Displej OT 320 je monochromatický s netradičním žlutým podsvícením a rozlišením 112x64 pixelů. S jeho plochou je bohužel dost plýtváno, a tak má sice pěkně animované menu, ale při psaní SMS dokáže zobrazit jen 2 řádky textu. Písmo je poměrně velké a displej bude dobře čitelný i pro uživatele se slabším zrakem.

Výbava: jen to nutné

Ten, kdo hodnotí telefon jen podle množství funkcí a technických vymožeností, bude z OT 320 rozhodně zklamán. Svou výbavou OT 320 připomíná GSM telefony z konce devadesátých let a v menu naleznete pouze základní funkce. Telefon má vlastní paměť na 100 čísel a 50 předdefinovaných SMS. Kontakty lze rozdělit do pěti volajících skupin a přiřadit jim různá vyzvánění. Můžete si vybrat mezi šesti profily a na příchozí hovor vás upozorní polyfonní melodie nebo docela silné vibrace. K dispozici je také diář, budík, kalkulačka a hry.

Alcatel OT 320 je napájen lithium-ion baterií o kapacitě 700mAh, se kterou by měl vydržet 120 hodin na přijmu nebo 420 minut hovoru. Jeden z nejlevnějších telefonů je celkem zbytečně vybaven i datovým konektorem. Ten lze využít pouze pro zálohu a synchronizaci dat, protože telefon nemá modem.

Ovládání je překvapivé

Hned při pokusu o odemknutí klávesnice se na displeji objevil nápis: "Pro odemknutí tlačítek stiskněte". Aby se dalo přečíst, co že se to má stisknout, je potřeba zaskrolovat středovým tlačítkem, které by mělo být zamčené. Přes drobné chyby v logice menu je ovládání překvapivě intuitivní. Klávesnice Alcatelu je citlivá a menu reaguje na stisk tlačítka rychle. Funkčních kláves je pod displejem celkem pět. Kromě obligátního zeleného a červeného sluchátka jsou na krajích ještě tlačítka pro přístup do adresáře a mazání znaků. Středovým tlačítkem se pohybujete v menu nahoru a dolu, zelené a červené sluchátko slouží pro potvrzení volby a návrat o úroveň výš. Práci s kontakty usnadňuje tlačítko pro přímý vstup do adresáře. Rychlá volba umožňuje přiřadit k číselným tlačítkům i některé funkce telefonu. Mobilním začátečníkům, pro které je telefon určen, tak lze značně usnadnit ovládání přístroje.

Dá se předpokládat, že více než mladou generaci zaujme pro svoji jednoduchost a konzervativní provedení naopak uživatele starší. A ptáte se, s kým bude Alcatel OT 320 na trhu soupeřit? V nabídce Nokie to bude určitě 1100, u Siemensu A55 a z dílny SonyEricsson T105. Jak si povede, vám dnes nepovíme, ale jedná se o low-end za cenu kolem dvou tisíc, a tak by jim mohl být zdatným protivníkem.