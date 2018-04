Nejlevnější smartphone na trhu nemá Android, ale exotický systém

Systém Firefox je stále exotický, většího rozšíření se zatím nedočkal. Nový smartphone s celým názvem Alcatel Onetouch Pixi 3 (3,5) by to mohl alespoň mírně změnit. O jeho schopnostech ovšem vypovídá fakt, že ho sám výrobce doporučuje dětem. Plusem je velmi nízká cenovka. Za 1 390 korun je to nejlevnější smartphone na trhu, modely s Androidem začínají na 1 500 korunách.

Nízké cenovce ovšem odpovídá výbava, která nás vrhne o několik let zpět. Malý 3,5palcový displej má velmi nízké rozlišení 480 × 320 obrazových bodů. Fotoaparát s LED bleskem je jen dvoumegapixelový. Automatické ostření chybí, stejně jako přední kamerka.

Nový Alcatel používá dvoujádrový procesor MediaTek s taktem 1 GHz. Výrobce šetřil i na paměti, operační paměť má kapacitu jen 256 MB, uživatelská potom téměř zanedbatelnou kapacitu 512 MB. Naštěstí je uživatelská paměť rozšířitelná pomocí paměťových karet.

Smartphone je dvousimkový a nechybí mu podpora datových přenosů HSPA+ 21 Mbps. K dispozici je i wi-fi 802.11 b/g/n nebo GPS navigace, Bluetooth je ve verzi 3.0. Baterie má kapacitu 1 300 mAh.

Nový Alcatel je malý a lehký. Má rozměry 112,2 × 62 × 11,9 milimetru a váží 98 gramů.

Novinka na našem trhu má systém Firefox ve verzi 2.0. Systém funguje na bázi webových aplikací, tedy jednotlivé služby jsou dostupné stejně jako v internetovém prohlížeči. A to i v režimu bez připojení k internetu. Výrobce tak vyzdvihuje, že jsou vždy aktuální. K dispozici jsou v obchodu s aplikacemi Firefox Marketplace například aplikace Facebook, Twitter, WhatsApp či Viber.