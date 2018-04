Alcatel má svůj první smartphone s Full HD rozlišením. Může být levný

Alcatel opravdu hodně nabírá na síle. Vždyť ještě před rokem by představa chytrého telefonu té úplně nejvyšší třídy s touto značkou byla doslova legrační. Jenže firma hodně investuje do rozvoje, a tak se s ní musí do budoucna počítat ve všech ohledech.

Ukázala to už v Las Vegas, kde na veletrhu CES předvedla kompletní modelovou řadu elegantních a mnohdy i velmi dobře vybavených smartphonů. V Barceloně v tomto trendu pokračuje a kromě levného modelu s Firefox OS (více přineseme v samostatném článku) firma představila "brutální" čtyřjádro. Sice zatím jen za sklem a v podobě nefunkčních maket, ale to příliš nevadí. Je to pouze důkaz toho, že Alcatel stále ještě trochu na konkurenci ztrácí, ale náskok tradičních výrobců už příliš velký není.

Model OneTouch Idol X by tak v průběhu letošního roku mohl potrápit třeba chystaný Samsung Galaxy S IV, HTC One nebo Sony Xperia Z. Telefon má velmi elegantní a řekněme veselý design. K dispozici by měl být v řadě barevných provedení.

Zaujme jen 7,1 mm tenké tělo nebo možnost mít Idol X ve variantě s podporou dvou SIM karet. Pak ovšem musí uživatel oželet slot na microSD karty a vystačit si bude muset jen s 13,3 GB dostupné vnitřní paměti.

Telefon jsme si zatím mohli prohlédnout pouze za sklem, ale musíme říci, že nevypadá špatně. Překvapením jsou rozměry. Alcatel se snažil absolutně minimalizovat rámeček okolo displeje a docela se mu to podařilo. Idol X by tak mohl být jedním z nejmenších pětipalcových smartphonů.

Čtyřjádrový procesor od blíže nespecifikovaného výrobce má mít takt jader 1,2 GHz. Telefon bude mít 2 GB RAM, osmimegapixelový fotoaparát nebo baterii s kapacitou 2 000 mAh. Celkově tak výbavou i výkonem možná za zavedenou konkurencí zaostane, ale to vše by měla vynahradit atraktivní cena. Ta by podle našich odhadů nemusela o mnoho překročit hranici 10 tisíc korun, výrobce však zatím bližší informace neprozradil.

Jasná zatím není ani dostupnost. Tipujeme, že dříve než ve druhé polovině roku špičkový Alcatel na trhu nebude. Ale i tak je to pro značku, která donedávna vyráběla pouze levné androidí kousky, obrovský pokrok a důkaz, že se hra na poli smartphonů z technického hlediska nebezpečně vyrovnává. Těžit z toho bude především zákazník, výrobcům však přibudou vrásky na čele.