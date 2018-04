Alcatel překvapil dvojicí smartphonů, které fungují i vzhůru nohama

Značka Alcatel OneTouch doposud tiskové konference na veletrhu MWC v Barceloně nepořádala. A už vůbec ne den před veletrhem, kdy se rozhodli své novinky představit největší mobilní hráči světa. Jenže Alcatel se hrdě řadí mezi ně a v poslední době je na velkých veletrzích čím dál více vidět. Platilo to třeba pro podzimní veletrh IFA v Berlíně a teď se chce Alcatel výrazně zviditelnit v Barceloně. Docílit toho chce dvojicí modelů Idol 3 – jedním s 4,7palcovým a druhým s 5,5palcovým displejem, slušnou výbavou a lákavou cenovkou 199 eur (5 500 korun) za menší a 249 eur (6 900 Kč) za větší model.

Světová čtyřka?

Firma s čínskými vlastníky dokonce patří mezi největší výrobce mobilů na světě. Sám Alcatel OneTouch se chlubí tím, že je čtyřkou na trhu telefonů. Je to ovšem malý trik – ve smartphonech zatím tak vysoko není, Alcatelu hodně pomáhají obyčejné levné telefony, které vyrábí jako jeden z mála velkých výrobců. A navíc, třeba v domácí Číně i na spoustě dalších trhů, se produkty neprodávají pod jeho jménem. Alcatel stále funguje i jako OEM výrobce a třeba v Číně používá značku TCL.

Ale zpět k ambicím. Ty jasně vyjadřuje dvojice v neděli představených novinek. Alcatel s nimi sice nemíří do nejvyšších pater, ale chce zaujmout zákazníky, kteří touží po plně vybaveném smartphonu a přitom za něj nechtějí utrácet vysoké částky. A má v rukávu jedno eso navíc. Tím je překvapivý prvek k usnadnění použitelnosti smartphonu – telefon je zcela symetrický, je tedy jedno, jak jej zrovna uchopíte do ruky. Nahoře a dole tu neexistuje.

Alcatel je jiný

Vraťme se ovšem zpět k prezentaci. Alcatel dovede novináře překvapovat netradičním pojetím tiskových konferencí. A i tentokrát se mu to podařilo, byť jeho relativně komorní a překvapivě klidné představení s malým hudebním úvodem působilo v napjatém nedělním rozvrhu spíš trochu jako provokace. Nakonec to ale vyšlo, Alcatel si odbyl na své poměry nečekaně dlouhou prezentaci (stále však kratší než u jiných značek), kde se na pódiu střídaly spolupracující firmy a my jsme si stihli novinky prohlédnout a vyzkoušet ještě před tím, než jsme museli běžet „o dům dál“.

Alcatel OneTouch se tentokrát prostřednictvím partnerů chlubil různými funkcemi telefonu. Třeba firma Technicolor mu pomáhala s vyladěním barevného podání displeje. JBL pomáhala ladit zvuk a dodává sluchátka, která jsou k novým modelům přibalena.

Rození elegáni

Značka představila oba nové modely v podstatě jako jeden. Oběma říká Idol 3, jeden však má úhlopříčku displeje 4,7 palce, druhý 5,5 palce. Vizuálně není mezi novinkami rozdíl, i proto si Alcatel OneTouch dovolil jednotné označení. Ale pozor, stejný vzhled a stejné jméno bohužel neznamenají stejnou výbavu. K tomu ale až později.

Novinky působí velmi příjemným dojmem, Alcatel patří k výrobcům, kteří se naučili vyrábět opravdu stylové telefony i v nižších cenových třídách. Představitelé firmy to neopomněli na tiskové konferenci připomenout a my jim musíme dát za pravdu. Design umí. Novinky jsou jakýmsi mixem mezi stávajícími běžnými modely řady Idol a nádherným kouskem Idol Alpha. Ten i nadále zůstává nejhezčím alcatelem, nicméně nové modely mu budou hodně v patách. Design jsme si ovšem v tmavém a zvláštně nasvíceném prostředí barcelonského Teatre Principal moc vychutnat nemohli, ještě se vydáme jej zkoumat na výstavišti.

Novinky na nás působí elegantním dojmem, základní tvary připomínají Idol Alpha, jen tu chybí magické průsvitné proužky. Ale právě ze symetrie Idolu Alpha si berou novinky příklad a posouvají ji ještě o něco dál. Zpracování je příkladné, tady důvod ke kritice nenajdeme. V ruce sedí oba telefony příjemně, ani 5,5palcový model nám nepřišel přerostlý. Ale 4,7palcová varianta je opravdu velmi kompaktní, připomněla nám, jak jsou menší smartphony příjemné.

Vzhůru nohama

Alcatel se chlubí tím, že jeho Idol 3 je telefon, který vlastně nemá nahoře a dole. Ona to není tak úplně pravda, ale pro základní situace toto zjednodušení postačí. U vyzvánějícího telefonu vytaženého z kapsy opravdu nemusíte řešit, jak je zrovna převrácen. Sluchátko i mikrofon jsou totiž na obou stranách, systém přehodí orientaci displeje podle aktuální pozice. Rychlé a příjemné.

I při běžném používání lze telefon používat v obou pozicích zcela ekvivalentně. Uživatelské prostředí Androidu 5.0, který novinky používají, se prostě otočí, jak je třeba. Ale úplně obojetné modely Alcatel OneTouch Idol 3 nejsou. Fotoaparát nebo třeba vypínací tlačítko mají svou pevně danou a z hlediska orientace ne úplně univerzální polohu. Tady se musíme přiznat, že třeba možnosti odemykání telefonu jsme zapomněli v tom všem shonu vyzkoušet.

Ale kdo ví, třeba dovoluje Alcatel odemknout displej poklepáním nebo gestem, pak vlastně tlačítko tak potřeba nebude a „obojetnost“ smartphonu se tím zvýší. Tohle ještě vyzkoušíme.

Nejsou si rovni

Zásadní pihou na kráse obou stejnojmenných novinek je fakt, že nejsou stejné. Výbava se totiž dost liší a menší model je oproti tomu většímu za chudého příbuzného. Ne, většině uživatelů to vlastně vadit nebude, ale je to škoda.

Velký 5,5palcový typ má Full HD displej (1 080 x 1 920 obrazových bodů) a relativně nový osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 615 se 64bitovou architekturou. Menší 4,7palcový typ se musí spokojit s HD rozlišením (720 x 1 280 pixelů) a Snapdragonem 410. V praxi jsou oba telefony svižné a displeje působí moc příjemně, takže tohle možná uživatelé tolik řešit nebudou, ale je to škoda, že nedovedl Alcatel v dané třídě nabídnout dva opravdu rovnocenné smartphony. Jeho slova o vlajkových modelech pro masy by tím totiž zněla méně jako marketingový trik.

Hlavní foťák má rozlišení 13 megapixelů u obou typů, čelní pro selfie pak osm megapixelů u většího a pět u menšího modelu. Rozdíly jsou pochopitelně třeba i v bateriích, do menšího idolu se vešel akumulátor s kapacitou 2 000 mAh, do většího pak 2 910 mAh. U obou modelů musíme vyzdvihnout podporu LTE – ač ta by se měla letos stát samozřejmostí snad u všech smartphonů, zatím není ani v této třídě obvyklou záležitostí.

V létě za solidní cenu

Prodej nových modelů by měl odstartovat na přelomu května a června. Alcatel o tom tvrdí, že jejich uvedení na trh je doslova „za rohem“. Inu, v kontextu velkých výrobců nezní čtvrt roku jako skvělá čekací lhůta, ale na tuto značku jde o relativně rychlé uvedení novinek. U nás bychom snad nemuseli čekat déle, Alcatel OneTouch totiž plánuje poměrně masivní útok na celou řadu trhů najednou.

Poněkud překvapivě známe cenovky nových modelů. Menší typ se má prodávat za 199 eur, větší za 249. To v přepočtu podle aktuálního kurzu znamená cenu asi 5 500 a 6 900 korun. To jsou na dobře vybavené smartphony, které by měly být v praxi i slušně vyladěné, docela solidní částky. Nicméně už dnes seženete podobně vybavené smartphony i levněji. Navíc Alcatel inzeroval ceny jako ceny v on-line prodeji. Co to bude v praxi znamenat pro české ceny, si musíme počkat.