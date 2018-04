Alcatel One Touch view WAP db (recenze)

Před nedávnem se na našem trhu objevil nový telefon Alcatel One Touch view db WAP Na první pohled se neliší od svého staršího brášky Alcatelu OT view db a skutečně, mnoha změn se nedočkáme. Ale i těch několik málo novinek je celkem hodných uvítání. Francouzští výrobci vsadili na osvědčený design a pozměnili pouze software telefonu. Pro fandy této značky je to nepochybně potěšující vývoj, ale co takhle nějaký příjemnější vzhled?

Design telefonu se opravdu neliší od svých předchůdců, pokud nepočítáme první změnu, kterou je 5ti řádkový display. Ten je poněkud větší než u ostatních typů Alcatelu. Tvar zůstal stejný, připomíná trošku tuhé mýdlo na mytí rukou. Klávesy jsou celkem vkusně umístěné, klasického tvaru. Žádná extravagance, která nás dnes u některých značek překvapí. Po straně jsou dvě tlačítka na regulování hlasitosti a pohyb v menu. Tady by se dala vytknout tuhost tlačítek. Silné stisky, mnohdy nedotažené a vyžadující opakování jen zdržují při práci s telefonem. Na druhou stranu, místo šipek je možno použít klávesy 2 a 8. Nad displejem je umístěn reproduktor a světelná indikace (LED dioda). Barevné provedení není nijak hýřivé, nabízí se u nás v barvě černé a stříbrné.

Základní údaje

Rozměry jsou 122x48x25mm (výška x šířka x hloubka). Váha zůstala stejná jako u předchozích typů, 150g. Není to žádné pírko, ale je to standardní průměr. Na držení v ruce je pohodlný, ale než se naučíte pohybovat v menu budete mít možná problémy se stiskem i číselných kláves. Také jdou trochu ztuha, ale mají tu výhodu, že při stisku a aktivaci tlačítka se ozve klapavý zvuk, nemůže se vám tedy teoreticky stát, že vynecháte písmeno nebo číslo. Ozvučení kláves (tiché pípnutí) lze nastavit v menu (zde je také rozlišení pípnutí krátkého a dlouhého stisku).

Display je pětiřádkový po čtrnácti znacích, zeleně podsvícený a plně grafický. To je příjemná změna, práce s telefonem (zejména SMS) je daleko přehlednější a jednodušší. To, že je displej grafický, neznamená, že se dočkáme obrázků a animací jaké jsme mohli vidět např. u Nokie 7110. Sílu podsvícení nebo kontrastu můžeme nastavit v menu.

Ovládání

Co se týče ovládání, byly vždy Alcately jeden za všechny a všichni za jednoho. Což samozřejmě nemusí být chyba. Opak je pravdou. Z pohotovostního displeje se krátkým stiskem terčíku (funkce OK) přesuneme do základního menu. Najdeme tady všechny klasické položky. Orientace je navíc podmíněná možností krátkého a dlouhého stisku kláves. Telefonní seznam (krátký stisk) je pod tlačítkem s obálkou stejně jako úschovna textových zpráv (dlouhý stisk). Délku stisku uplatníme i v aktivaci standardního menu (krátký stisk) a aktivaci menu s tel. číslem na hlasovou schránku a Paegas Info (dlouhý stisk) pomocí terčíku. Korektní tlačítko C plní klasickou funkci mazání posledního písmene nebo ukončování práce s položkami v menu. Klávesa s telefonním sluchátkem přijímá, aktivuje a ukončuje hovory. Pokud toto tlačítko stiskneme v pohotovostním displeji dostaneme se do seznamu posledních 40 hovorů, které jsou rozlišeny jen znaky příchozího, odchozího a zmeškaného hovoru. Samozřejmě u každého telefonního čísla je datum, čas a účastník. Pod * se skrývá funkce Moje číslo.

Dále jsou tu dvě speciality. Jednou z nich je databáze předvoleb pro volání do zahraničí. Pokud máte špatnou paměť na čísla a potřebujete časté volání mimo republiku bude vaším nenahraditelným společníkem. Jinak je tato služba celkem zbytečná. Podržíte-li nulu a počkáte až se změní v +, šipkami se pohybujete v menu s předvolbami. Druhou takovou zajímavostí je přehled o kursu nejpoužívanějších měn. Tyto funkce ale patří již k běžnému softwaru Alcatelů OT. Klávesnice se zamkne stiskem # a odemkne číslicemi 1,5,9. Pokud si zvyknete na ovládání telefonu, budete s jeho funkcemi spokojeni.

Hlasitý odposlech (hands free) je možný při hovoru dvojím stisknutím terčíku. Pokud zvolíte tento způsob hovoru, připravte se na jistá úskalí. Kolega na druhém konci vás uslyší jen nezřetelně a nemohou mluvit oba účastníci najednou. Vzájemně by se neslyšeli (V tomto případě se doporučuje používat osvědčený termín z vojenského prostředí "přepínám!"). Kvalitou zvuku je přesto hlasitý odposlech na Alcatelu jeden z nejlepších.

Výdrž

V manuálech se dočtete, že pohotovostní doba je 130 hod. Tento čas je samozřejmě počítán na telefonu, který nepoužíváte. Při běžné práci s telefonem vám průměrně vydrží 50 hod. U levných telefonů jakým Alcatel je, se jedná o standardní výdrž. Používaná baterie NiMH 650 mAh vyžaduje na napájení 1 hodinu. Tento čas je třeba striktně dodržovat. V případě že telefon necháte z jakéhokoliv důvodu v nabíječce déle než je třeba, může se rapidně rychleji vybít, ale navíc se může i bleskurychle sám nabít. Zjistit jaká je úroveň nabití v tomto případě je téměř nemožné. Stav baterie je v levém horním rohu pohotovostního displeje nad datem (1 - 3 dílky). Po nabití, s běžným provozem je třeba dobíjet zhruba za dva dny. Signalizace slabé baterie hlasitým hlubším pípáním je doprovázena červeným blikáním multifunkční diody. Pokud se Vám toto přihodí a nemáte po ruce nabíječku, neklesejte na mysli. Ačkoliv to již dnes není úplná rarita, Alcatel jako jeden z mála telefonů umožňuje vložení tužkových minibaterií, které udrží přístroj při životě zhruba stejně jako po hodinovém napájení. Pokud chcete aby telefon i vibroval, ta možnost tady je, ale až po zakoupení speciální baterie.

SMS

Psaní SMS je díky pětiřádkovému displeji přehlednější a pohodlnější než u předešlých typů. Příjem zprávy je signalizován dvojím pípnutím a ikonou obálky na displeji. SMS přijímá telefon i při hovoru (stejná signalizace). Informace o čase a odesílateli najdeme vždy na konci zprávy (datum, hodina, odesílatel). Dlouhým stiskem klávesy s obálkou vstoupíte do schránky textových zpráv, které jsou seřazeny podle času, kdy byly odeslány nebo přijaty. Deset zpráv, nerozlišeno kolik příchozích a kolik odchozích, je možno upravovat příkazy vymazat (vymazání aktuální zprávy), vytvořit (vytvoření nové zprávy), změnit (umožňuje změnu zprávy a následné odeslání), uložit číslo (možnost zapsat telefonní číslo obsažené ve zprávě do seznamu), odeslat a parametr (slouží například k platnosti doby po kterou se má síť pokoušet odeslat SMS apod.). Při používání telefonu jasně svítí nejen displej, ale i tlačítka. Na nich jsou celkem výrazně vytištěna písmena. Bohužel jak už je u Alcatelů zvykem, chybí tu možnost přepínání na malá písmena.

WAP

Jedním z hlavních rysů tohoto modelu telefonu Alcatel je integrovaný WAP prohlížeč. Ten dodala stejně jako řadě dalších výrobců mobilních telefonů (Siemens, Motorola, ...) společnost Phone.com. Jeho technologické vlastnosti jsou tak stejné jako např. u Siemens C35/S35 nebo jiných telefonů.

Položka Internet je umístěna přímo v hlavní nabídce a přístup na WAP je tak snadno a rychle dosažitelný. V okamžiku, kdy je již uživatel on-line a má zobrazenu nějakou stránku, může stisknutím mřížky docílit zobrazení pomocného menu, kde je možno provést další úkony, jako např. vložení URL adresy na konkrétní stránku. V EuroTelem distribuovaných přístrojích je jako standardní a úvodní stránka nastaven přirozeně MobilJuice.

Alcatel má však oproti jiným přístrojům vybaveným WAPem několik velkých nevýhod. Jedna z nich spočívá v malé velikosti displeje, což v praxi snižuje maximální počet řádků, které se najednou mohou zobrazit na displeji. Je však možné vypnout spodní servisní lištu, čímž lze získat jeden řádek k dobru.

Druhou, o nic menší nevýhodou, je poněkud kostrbaté ovládání tohoto přístroje pomocí navigačních kláves (s funkcí šipek) umístěných na levé straně telefonu. Pokud člověk stráví při wapování více než pět minut usilovným listováním ve stránkách, musí následně počítat s lehkou tělesnou indispozicí prstů, které k tomu účelu používal.

Pokud by si tedy zákazník chtěl tento přístroj od Alcatelu koupit primárně kvůli WAPu, měl by své rozhodnutí ještě výrazně přehodnotit...

Shrnutí

Jak je možné vydedukovat z názvu, Alcatel OT view db je duální. Lze jej tedy použít v GSM sítích 900/1800MHz. Signál přijímá opravdu skvěle a hlasový přenos je také výborný, hlavně díky handsfree, která vyžaduje dobrý reproduktor. Podporuje SIM toolkit i GSM banking a technologii WAP i EFR.

Takže vylepšení, týkající se funkcí, možností a služeb, jsme se dočkali. Bohužel celkový vzhled zůstal stejný, což je mnohdy překážka, přes kterou jen málokterý potenciální zákazník přeskočí, každopádně pro příznivce Alcatelu je tento vylepšený typ k nezaplacení.

Základní příslušenství: Cestovní nabíječka, baterie NiMH 650mAh, klip na opasek a manuál v českém jazyce. Alcatel One Touch db WAP dnes pořídíte u EuroTelu dotovaný za 95Kč, nedotovaný za 8995Kč, nebo v sadě GO za 5995.