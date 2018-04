Alcatel One Touch View (recenze)

velký a ještě větší displej

Oblíbili jste si Alcatel One Touch Easy nebo Club? Kdyby tak měl větší displej, než jen dva řádky textu a ikonky, to by bylo ... Tak přesně na to zřejmě mysleli francouzští vývojáři s novým Alcatelem One Touch View (AOTV). A to už je zajímavý důvod, proč se na něj podívat podrobněji!

První dojem

Je to Alcatel One Touch Easy (AOTE) nebo Club nebo Pro? Na první pohled vypadá, jako Club. Téměř shodný design, jenom kryt klávesnice je kvůli velké kolíbkové klávese se šipkami oválně vykrojený (o to více plastově vrže). Velký grafický displej jakoby z oka vypadal Alcatelu HC 1000 nebo následník One Touch Pro (při vypnutí telefonu se loučí panáček s kloboučkem). Kalkulačka, budík fungující i při vypnutém telefonu, dvakrát 50 čísel v paměti telefonu, tři kontextové klávesy po displejem. Velmi slušné.

Model HD5 s verzí firmware 10 0, který jsem měl k dispozici nebyl lokalizovaný, takže nabídky menu i návod jsem louskal v angličtině. Testovací kousek byl v modré metalíze, dlouhá vysunovací anténa, šroubovací držák na univerzální klip. Hmotnost 180 g s akumulátorovým Power Packem NiMH (kapacita neuvedena).

Rozměry 130x55x20-27 mm (telefon se směrem dolů rozšiřuje).

Displej a klávesnice

V levém horním rohu grafického displeje je indikátor nabití baterie, vpravo úroveň signálu, pod nimi datum a čas, dole jméno sítě a ikonky kontextových kláves. Písmo na displeji je velmi slabé (jako v Net Monitoru na Nokii 5110), chápu proč displeje telefonů Nokia běžně používají tučné písmo, Alcatelu by to prospělo také. Spolu s ne příliš rovnoměrným podsvícením jsou údaje na displeji hůře čitelné. Podsvícení displeje lze nastavit ve dvou úrovních nebo je vypnout, menu umožňuje i plynulou regulaci kontrastu.

V mnoha situacích mi displej přišel dost nevyužitý, přijme-li telefon SMSku, na horních dvou řádcích se objeví "Message received" a to je vše, na několik vteřin zmizí jméno sítě i ikonky nad kontextovými klávesami. Telefon vůbec neporadil, jak si zprávu hned přečíst, nad kontextovými klávesami bylo prázdno.

Klávesnice je shodná s Alcatelem HC 1000/OT Pro, vévodí jí oválná klávesu se čtyřmi šipkami, které slouží pro ovládání menu nebo kalkulačky. V plastovém krytu displeje jsou tři kontextové klávesy, nad nimi se na displeji mění kontextové ikonky. Místo klávesy se symbolem úsměvu nazývané EuroTelem klávesa "Alcatel", je nalevo klávesa se dvěma šipkami vlevo. Na AOTV slouží tato klávesa k vyskočení z menu nebo k uzamčení klávesnice. Tlačítka na levé straně telefonu slouží jen pro ovládání hlasitost během hovoru (nepochopím, proč se nastavená hlasitost přitom nezobrazuje na displeji), nikoliv pro ovládání menu jako na AOTE. Když netelefonujete, slouží tlačítko dolů k vyvolání "Osobních informací", krátkého textu a telefonního čísla karty.

Telefon se ovládá hlavně kontextovými klávesami, jedna z nich slouží pro vstup do menu. Standardně jsou k dispozici ikonky hlasové schránky, telefonních seznamů, registrů hovorů, menu, SMS zpráv, přesměrování, kalkulačky, budíku a nastavení vyzvánění.

České provozovatele telefon zobrazuje jako "CZ -PAEGAS" a "CZ -EUROTEL"

Baterie

Testovaný telefon byl s NiMH baterií 3.6V, podle výdrže něco málo pod 48 hodin v pohotovostním režimu, případně 2 hodin hovoru, zřejmě 400mAh. Baterie je zasazena do pouzdérka, které zakrývá kapacitní kondenzátor vyboulený skrze zadní kryt telefonu a ve kterém je (stejně jako u AOTE) k dispozici redukce na tři alkalické AAA články. Dojde-li akumulátor, můžete do večera dotelefonovat na náhradní články.

K telefonu jsem dostal stojánkovou stolní nabíječku, ze které mi telefon při nabíjení stále vyskakoval, ale přičítám to své nešikovnosti, chce to cvik. Nabíjení baterie trvalo 1,5 hod. Jednou z nevšedních funkcí AOTV je "Discharge" (vtipně ukrytá v menu nazvaném "To personalize"), potřebujete-li večer na ráno nabít a baterie ještě není úplně vybitá, doporučuji ji využívat (funguje jen při zapnutém telefonu se SIM kartou). Při vybité baterii telefon automaticky vypíná podsvícení, to je šikovná věc. I při signalizaci vybité baterie, lze ještě uskutečnit krátký hovor.

Malá SIM karta se vkládá do běžného plastového pouzdérka pod baterií (konec ulomeným nehtům o kovový držáček karty na AOTE).

Citlivost na signál

Velmi slušná, francouzské mobilní telefony patří obecně mezi nejcitlivější a Alcatel je tak po Sagemu jedním z největších přeborníků na nacházení signálu tam, kde ho telefony značky Nokia hledají marně a ostatní značky s obtížemi.

Telefonování a seznamy

Pokud při vytáčení čísla zadáte jako první znak +, objeví se pod jednou z kontextových kláves ikonka zeměkoule, která umí najít mezinárodní předvolbu dané země. Voláte-li často do zahraničí, bude se funkce hodit. Správnost předvoleb pro Česko +420 a Slovensko +421 jsem ověřil.

Telefonování: vyťukáte číslo, zmáčknete kontextovou klávesu pro volání, pokud je číslo v seznamu, zobrazí se jméno, běžné. Naťukané číslo můžete místo vytočení uložit do jednoho ze seznamů, také běžné. Stejně jako opětovné vytáčení a možnost přidržení hovoru. Velmi slušný je registr volání, zvlášť jsou volaná a přijatá čísla a nezodpovězené hovory, u každého datum a čas. Chvíli mi trvalo, než jsem našel funkci "Erase memory", je schovaná v menu "Security" a vymaže všechna čísla ze všech registrů. Vytáčet lze samozřejmě čísla ze seznamů, telefon umí i vytáčení pomocí sekvence pozice na kartě #.

Telefonní seznamy jsou k dispozici tři, na kartě a další dva, po 50 číslech, v paměti telefonu. Stejně jako u HC 1000 je možné v seznamech telefonu přiřadit kromě čísla a jména ke každé položce ještě adresu nebo poznámku (36 znaků). Při příchozím volání telefon rozliší ze kterého seznamu číslo je a zvolí jedno ze čtyř nastavených zvonění (SIM, seznam 1 nebo 2, či neznámé číslo), to je šikovná věc. Trochu to připomíná personalizaci u telefonů Nokia 6110, ale těžko se vám bude chtít přesouvat telefonní čísla mezi těmito pamětmi jen proto, abyste rozlišili volající zvoněním.

V seznamech lze vyhledávat podle počátečního písmena, jenže telefon neumí zacházet s malými písmeny. V mém seznamu na kartě mi vyhledávání podle počátečního písmene fungovalo jen na A, JKL a M? Chvíli trvalo, než jsem pochopil, že pokud se v kterémkoliv jméně od B vyskytuje na počátku malé písmeno, telefon přes ně nepřejde, protože mu nesedí pořadí znaků, malé písmeno je v tabulce znaků jinde než velké. Protože telefony Alcatel už tradičně neumí zapsat malá písmena ani v seznamech ani v SMSkách, zapomněli vývojáři firmware, že seznam na kartě mohl být vytvořen jinak, než jejich telefonem. Nepříjemná vlastnost, pokud přecházíte z jiných mobilních telefonů!

Přístup do telefonních seznamů a menu lze chránit heslem. Jakmile je však heslo jednou zadáno, telefon považuje ochranu seznamů až do vypnutí za ověřenou. Pokud budete telefon někomu půjčovat, vypněte a zapněte jej.

Menu

Jak již bylo řečeno, vlastně je nepotřebujete. Telefon se ovládá pomocí ikonek nad kontextovými klávesami, menu je jedna z nich. Menu je chudičké, ale vlastně to nevadí: "Services" (přesměrování, blokování, preferované sítě, odeslání či potlačení identifikace volajícího), "Cost" (kredity), "To personalize" (identifikace telefonu, vlastní číslo, jazyk, podsvícení a kontrast displeje, datum a čas, "Auto-power off" a "Discharge"), "Vehicle option" (nastavení pro Hands Free), "Security" (PIN, ochrana telefonu, seznamů a menu, PIN2, "Erase memory"). Toť vše. Mírná nepřehlednost mi nevadila, rychle jsem si zvykl. Telefonní seznamy, SMSky, kalkulačka, budík, typ zvonění (15 druhů a diskrétní pípnutí), to vše se obsluhuje kontextovými klávesami pod ikonkami. Ke každé funkci telefonu je k dispozici krátká nápověda.

Stejně jako některé Ericssony, telefon zobrazil ikonku nastaveného přesměrování až tehdy, když jsem je nechal přezkoumat funkcí "Services/Call forward./Inquire".

Servisní menu pomocí 000000* jako u Alcatelů z Go a Twist sad u AOTV nefunguje.

Telefon fungoval s Go kartou EuroTel, zůstatek kreditu ovšem bylo třeba zjistit v menu funkcí "Cost/Display credit".

SMS

Ikonkou SMS vstoupíte do seznamu přijatých zpráv. Zprávy telefon uchovává na kartě a nebo v paměti telefonu, zvlášť přijaté a odeslané zprávy. Nepřečtené zprávy jsou označeny značkou . U každé zprávy máte k dispozici datum a čas přijetí, číslo odesílatele i jeho SMS centra, podrobné informace. O nepochopitelném chování telefonu při přijetí nové zprávy jsem se už zmínil.

V odesílané SMS nemůžete používat malá písmena, telefon je prostě neumí. Na co jsem si nezvykl je, že u Alcatelů každá klávesa nejprve píše číslo a potom teprve tři nebo čtyři písmena, nacvičené pohyby selhávaly, pořád jsem psal o písmeno méně. Zavináč, potřebný občas pro posílání emajlů přes SMS, telefon umí. Co jsem ale vůbec nepřekousl bylo, že po napsání textu zprávy a stisku Ok se objeví seznam: Rcpt., S.Ctr, Type:, Dura:, tedy číslo příjemce, SMS centrum, typ zprávy (SMS, fax, X400, atd) a doba platnosti. Technicky méně vzdělaný uživatel nemusí vůbec vědět, co po něm vlastně telefon chce. Nejhorší nakonec: po stisku šipky vpravo na Rcpt. se objeví na displeji "Recipient", telefon nabídne číslo, na které jste posílali poslední zprávu a hotovo. Žádný přístup do seznamů není možný, nechápu to, v dnešní době tak běžnou věc AOTV neumí! Ani návod mi nepomohl, nejde to. Telefon umožňuje spolu se zprávou odeslat požadavek na potvrzení.

Pokud přijatá SMSka obsahuje telefonní číslo, je obklopeno značkami telefónku a je možné na něj přímo zavolat. Telefon umí Cell Broadcast.

Závěr

Alcatel One Touch View je zajímavou kombinací levného Alcatelu One Touch Easy (Club) a dražšího Alcatelu One Touch Com. AOTV je vzhledově celkem zajímavý, povrzávající plast však ukazuje na cenovou třídu, do které by měl telefon patřit. Budík, vypínání po jedné až deseti hodinách, kalkulačka, dva telefonní seznamy v paměti telefonu, jiné zvonění v každém seznamu, vybíjení baterie před nabíjením, možnost provozu na alkalické AAA články, to jsou spolu s dobrou citlivostí velmi solidní parametry. Překousnout musíte jenom nemožnost vybrat číslo příjemce SMSky ze seznamu a dnes již slabší výdrž baterií.

Pokud AOTV nahradí v Go nebo TWIST sadách dosavadní modely a cena zůstane stejná, neváhejte. Zatím ale bohužel není známa cena tohoto telefonu a ani není jisté, zda se na český trh bude dovážet.