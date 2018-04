Alcatel One Touch View db (recenze)

Na prodejnách operátorů mobilních telefonů se objevil před krátkou dobou mobilní telefon, jehož označení o sobě dává vědět hned dvě věci. První je, že se jedná o mobil z dílny firmy Alcatel. Další vlastnost prozrazená v názvu dává napovědět, že se jedná o dualband. Jedním z posledních telefonů na našem trhu, pocházejícím z dílny Alcatelu je Alcatel OneTouch View db.

Mobilní telefony Alcatel známe z poslední doby hlavně z předplacených sad Go a Twist. Jejich osobitý vzhled, připomínající různé ovoce, různé hygienické potřeby, či cokoliv jiného, rozezná dnes již každý. Pro někoho odpudivě jednoduchý a pro jiného jednoduše líbivý mobilní telefon Alcatel OneTouch View db je další inovací řady Alcatelů s přívlastkem db.

Design

"Kolegové" dnes recenzovaného přístroje - Easyové, Maxové a Clubové - mají stejný design a jsou různě barevní. OT View db z tohoto standardu vybočuje pouze na první pohled. Design se díky většímu displeji (větší oproti například Easy db) zdá být odlišný proti designu jiných mobilů z řady Alcatel OTxxx db. Odlišnost designu ovšem není tak velká, jak se na první pohled zdá.

Ačkoliv se displej telefonu jeví větší a tudíž očekáváme, že se na něj vejde i více řádků textu, není tomu tak. Na displej se vejdou pouze 2 řádky textu po 12 znacích. Není to mnoho, ale pro účel, za nímž byl telefon uveden na trh to stačí. Nad tímto displejem je umístěna multifunkční dioda.

Po straně má telefon dvě ovládací tlačítka pro ovládání hlasitosti a pohyb v menu. Klávesnice je jinak provedena celkem slušně (ostatně jako u jiných db modelů) a lze na ní psát velmi pohodlně.

Proporce a výdrž

Rozměry telefonu jsou stejné jako jiné modely db. Tedy: 122x48x25 mm. Hmotnost 150 gramů není vůbec špičková, ale aspoň máte pocit, že v ruce něco při telefonování držíte. Z těchto údajů je ale zřejmě, že View db nebyl určen pro nošení v kapsu u kalhot, či u košile. Za účelem připevnění na kalhoty (či kamkoliv jinam) je k telefonu dodáván umělohmotný klip.

Vzhledem k tomu, že je telefon "levný", disponuje i levnou baterií. NiMH baterie o kapacitě 650mAh je dnes standardem pro low price mobilní telefony.

S dodávanou baterií vydrží mobilní telefon údajně až 285 minut hovoru nebo až 130 hodin v provozu. Není snad nutné upozornit, že v kombinovaném provozu telefon nedosahuje již takovýchto časů. Kombinací stand-by a talk time v běžném provozu telefon vydrží opět kolem 38 až 40 hodin ve stand-by s téměř 40 provolanými minutami.

Displej

Na první pohled věc, která View odlišuje od jeho kolegů. Bohužel se na větší displej vejdou rovněž 2 řádky textu, což je stejné jako u db modelů s menším displejem. Hlavní rozdíl v displeji je spíše v technologii. Displej je u modelu View db grafický.

Dobrou vlastností, kterou dnes nedisponují zdaleka všechny mobily, je regulace kontrastu displeje.

Menu a ovládání

Ovládání u mobilního telefonu Alcatel OneTouchView db je nezměněné od posledních modelů db. Do menu se dostaneme stiskem "vševědoucího oka" nebo také terčíku. Hovor přijmeme i zavěsíme stejným tlačítkem (takže pozor!). Stejné tlačítko slouží k zapnutí mobilu. Stiskem klávesy C smažeme poslední znak a nebo telefon vypneme. To závisí na délce stisku tlačítka.

Poslední tlačítko nad numerickou klávesnicí slouží k přístupu do telefonního seznamu a jeho delší stisk vás přepne do SMS menu.

Pohyb v menu a kontrola hlasitosti se provádí pomocí postranních kláves. Pro pohyb v menu (ne v telefonním seznamu!) lze rovněž použít klávesy 2 (nahoru) a 8 (dolů). V telefonním seznamu vám toto fungovat nebude, protože se logicky dostanete na pozici se jménem začínajícím písmeny A nebo T.

Funkce a možnosti

Podíváme-li se na telefon blíže, zjistíme, že Alcatel One Touch View db je dalším pokračováním série dualbandů s drobnými odlišnostmi. U Alcatelu se ale konečně objevil mobil, který se od ostatních neliší pouze jménem a průhledností. Byť se liší jen "menšími" funkcemi, přeci je o trošku jiný.

V první řadě je to větší displej, který rozeznáme ihned po spatření mobilu. Dále jsou to již funkce skryté.

Na stránkách Alcatelu se View db prezentuje hlavně těmito přednostmi:

Lze do něj vložit alkalické baterie

Snadná práce a přístup k SMS zprávám

Konvertor na Euro nebo jiné měny (další měny nutné nadefinovat)

Databáze mezinárodních volacích kódů. (pro běžného uživatele téměř bez využití)

Hlasitý odposlech, hlasitá handsfree funkce.

Těmito pěti body Alcatel uvedl mobil, kterého by se dříve měla konkurence bát. Ale jelikož se dnes již řada db prezentuje jako levné mobilní telefony do Twist sad, nikoho by nenapadlo tento mobil přirovnávat ke konkurenčním výrobkům vyšších cenových relací.

Obyčejné baterie do telefonu můžeme používat již nějaký čas z dob Motoroly d160.

Snadná práce a přístup k SMS zprávám je zde řešen originálně a musím říci, že je to nově pojatý druh práce s SMS (SMS tlačítko zvlášť, bez možnosti přeprogramování).

Konvertor Euro se mi v našich zeměpisných šířkách nezdá jako vhodná aplikace pro mobilní telefony. Lépe asi využijeme možnost nadefinovat si vlastní kurzy měn, než se plahočit s Euro.

Databáze mezinárodních volacích předčíslí je opravdu pěkná věc na pomoc uživatelům, kteří volají do zahraničí. Pokud si totiž nepamatujeme předčíslí volané země, stačí stisknout klávesu + a držet ji déle. Pak naskočí abecední seznam zemí a jejich předvoleb. Zde jednoduše zvolíme destinaci a můžeme vytáčet telefonní číslo.

Hlasitý odposlech tedy zůstává jednou z mála věcí, kterými se Alcatel liší od konkurence. Nyní je na trhu pouze ještě Sagem s touto funkcí, ale v redakci jsme toho názoru, že Alcatel má hlasité HF řešeno lépe (nebo má spíše lepší reproduktor).

Osobně bych ale viděl ty příjemné funkce ve zcela jiných oblastech funkcí. Jedná se například o 3 možné "profily" zvonění. Tiché, diskrétní a normální. Další "vychytávkou" je dle našeho názoru filtr příchozích hovorů, který dokáže filtrovat příchozí hovory buď všechny nebo podle toho, zdali máte telefonní čísla v seznamu na SIM kartě. V případě, že vám tedy volá někdo, koho nemáte v seznamu, nahlásí vám to zmeškaný hovor a dotyčného váš mobil sám "odpálí" do hlasové schránky nebo se volanému ozve obsazovací tón.

Citlivost na signál, zvuk a SMS

Ačkoliv se telefon řadí k levnějším, drží se signálu slušně. V porovnání s Motorolou Timeport P7389 je to o poznání horší. Spíše se řadí k Siemens C25.

Reprodukce hlasu je velmi kvalitní. Je to dáno také tím, že je zde možnost hlasitého odposlechu a tudíž je nutné, aby byl OneTouchView vybaven velmi dobrým reproduktorem. Při zapnutí hlasitého odposlechu se ovšem mikrofonek rozezvučí na celé okolí. Při nejvyšší hlasitosti trochu rezonoval kryt telefonu, ale ztišením se to vyřeší.

Psaní SMS je na gumové klávesnici poměrně jednoduché a příjemné. SMS se píší už i díky ergonomickému tvaru rychle a jednoduše bez nutnosti posouvat telefon v dlani kvůli rozlehlosti klávesnice.

Velkou nevýhodou při psaní SMS je ovšem absence možnosti psaní malých písmen. Malá písmena se vlastně nedají v telefonu psát vůbec. Z druhého pohledu nám tím odpadá někdy až zdlouhavé přepínání velkých a malých písmen.

Závěrem

Tento mobil zdá se mi býti poněkud slušným. Tak by to pravil (nebo v mírné obměně) pan Hrušínský ve filmu Rozmarné léto.

V redakce panuje názor, že je tento telefon opět stejný, jako předchozí modely s tím, že má grafický displej. I přesto je ale jeho cena v předplacené sadě Twist velice solidní a telefon s podobným vlastnostmi, leč jiné značky, se hledá až od hranice 10.000 (pominuli Sagem, který sice postrádá filtrované hovory, ale zase má inteligentní vibrační zvonění).

Resumé výhod a nevýhod