Alcatel One Touch View: premiéra ve vodách Windows Phone

Svým designem dosud oficiálně nepředstavený Alcatel připomíná Omnii 7, první telefon s Windows Phone od Samsungu. Ovšem jen z přední strany, které vévodí čtyřpalcový IPS displej s rozlišením WVGA. Pod zobrazovačem je pak známé trio systémových tlačítek.

Na zádech telefonu upoutá výstupek v místě objektivu 5MPix fotoaparátu, který se táhne po celé šíři přístroje. Kromě statických obrázků si má fotoaparát poradit také s VGA videi a nechybí ani diodový blesk. Sekundární VGA kamerka je vedle reproduktoru nad displejem.

Srdcem telefonu je 1GHz procesor Qualcomm MSM7227 s grafickou jednotkou Adreno 200 a 512 MB operační paměti. Telefon půjde do prodeje s Windows Phone 7.8, na něž dosáhnou všechna zařízení, která se dosud objevila na trhu. Ačkoli bude odlehčená verze 7.8 díky možným úpravám hlavní obrazovky na první pohled k nerozeznání od WP 8, starší zařízení nebudou podporovat řadu nových funkcí (více v dřívějším článku).

Pro nový Alcatel bude problémem především pouze 4GB vnitřní paměť (uživateli budou k dispozici cca 3 GB), kterou nepůjde dále rozšířit. Stejný nešvar trápí také uživatele podobně vybaveného ZTE Tania (více v recenzi).

Dalším konkurentem tohoto Francouze bude Lumia 610, která však ztrácí poloviční pamětí RAM, 256 MB je totiž pro některé aplikace, například oblíbený Skype, málo. Rivalem by mohla být i zatím Nokií nepotvrzená Lumia 510, jež by Alcatel výrazně předčila cenou. Prodávat by se totiž mohla za cenu okolo tří tisíc korun, zatímco cena One Touch View se má pohybovat kolem pěti tisíc.