Alcatel představil stylový One Touch Star. Výbavou neohromí

Alcatel rozšiřuje rodinu One Touch o nový model nižší střední třídy. Stylový smartphone One Touch Star zaujme ve své třídě ne příliš rozšířeným androidem ve verzi Jelly Bean. Uživatele více než výbavou osloví vzhledem. V prodeji by měla být i verze s podporou dvou SIM.