Alcatel One Touch Pocket - internet ready

Alcatel se letos vskutku vytáhl - jeho konstruktéři oprášili i ty nejsmělejšíplány a na CeBIT přivezli velikou nadílku všem - počínaje lidem zajímajícím se ovýstabu sítě, přes ohromné telekomunikační ústředny až po mobilní telefony. Aleo tom někde jinde.

Co je to Alcatel One Touch Pocket?

Toje další příspěvek do rodiny One Touch - tedy Jedním Dotykem. Tuto rodinu zahájilEasy (u nás úspěšně prodávaný ke Go kartám), dále Pro u nás téměř neznámý aproslavil ji One Touch Com - organizér, počítač a telefon v jednom.

One Touch Pocket vychází vstříc vrstvě obchodníků a podnikatelů, kterým se OneTouch Pro již nezdá být dost dobrý, dost lehký.

Před těmito výhradami je totiž nový One Touch Pocket dobře zajištěn. Jak vidět,notně si polepšil v rozměrech, které stáhl na 117 x 61 x 20 mm . je tedy tím pravýmtelefonem pro milovníky tenkých placek.

Váha 128 gramů jej pasuje na velmi dobrou pozici v třídě bussines modelů a ani výdrž70 hodin stand-by není nijak zlá. Hovorový čas až tři hodiny patří v této cenovékategorii mezi průměr, ale vzhledem k váze je zajímavým. Alcatel zde přechází naLi-Iont baterie - v danném případě 600 mAh.

Velmi příjemná zpráva pro milovníky velkých displejů (jako třeba já): 55milimetrů široký a dalších 50 mm vysoký displej je zatím maximem, co jsem na normálnímGSMku viděl (ovšem, Nokia 9000). Na displej se tak vejde 15 znaků v pěti řádcích, případněo jeden řádek méně, použíáváte-li arabštinu. Telefon totiž dovoluje využít 40jazyků - možná včetně češtiny...

Telefon používá klasické ikonky a kurzorovou klávesu pro ovládání a indikacistavu telefonu a postavení v menu.

Vestavěný vibrátor je již z předchozích verzí samozřejmostí, potěší možnostdatových a faxových přenosů - a to nejenom přes PCMCIA kartu, ale - a to především- přes vestavěný modem. Díky tomu lze napojit Pocketa přes RS-232 na libovolné zařízenívčetně PalmPilota, jak koneckonců jest vidno zde.



Alcatel One Touch Pocket s PalmPilotem ve vitrínce -CeBIT 98

Z Alcatelem avizovaného bohatého příslušenství jmenujme hlavně battery set pronapájení třemi alkalickými tužkovými bateriemi a samozřejmě hands-free a datovýkabel.



Alcatel One Touch Pocket s příslušenstvím - CeBIT 98

Ještě vám to nestačí? Skrze SIM Application Toolkit (unifikované rozhraní přijatéfirmami jako možnost variabilní firmwarové změny dle přání operátora) lzedefinovat různé internetové služby včetně microbrowseru od Unwired Planet, ale takérezervace letenek atd. To ovšem předpokládá podporu sítě operátora, což u nás zatímnení skutečností.