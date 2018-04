Tablet Alcatel Pixi 7 bude stát pod 2 000 korun, výbavu má solidní

Alcatel začne v Česku postupně na trh uvádět novinky, které světu představil na veletrzích CES a MWC v lednu a únoru tohoto roku. Většina nových modelů se na trh dostane během léta. Těšit se můžeme třeba na špičkový One Touch Idol X+ s osmijádrovým procesorem, velmi elegantní Idol 2 nebo provedení Idol 2 mini, na celou řadu levných modelů Pop nebo luxusní Idol Alpha, který právě testujeme a který se již začal prodávat za cenu 8 990 korun.

Velkou ofenzívu chystá Alcatel také v oblasti tabletů. Ostatně díky modelům Pop 7 a Pop 8 se značka po letech vrátila do nabídky českého operátora O2. Právě v oblasti tabletů však chystá Alcatel i jeden opravdový cenový hit pro volný trh. Levný tablet Alcatel One Touch Pixi 7 bude totiž stát méně než dva tisíce korun. Je to sice levný základní tablet, ovšem i s přihlédnutím k ceně se rozhodně nemá zač stydět.

Hlavním omezením bude samozřejmě displej, Pixi 7 dostane sedmipalcový panel s relativně nízkým rozlišením 960 × 540 obrazových bodů. Rastr tu vidět je, ale na druhou stranu je displej v reálu příjemnější, než by se mohlo podle papírových parametrů zdát. Nenáročným uživatelům by mohl stačit, jako jednoduché multimediální zařízení doma na konferenčním stolku poslouží skvěle.

Tablet Alcatel One Touch Pixi 7

A to především proto, že další výbava je až překvapivě dobrá. Operační systém Android 4.4 tu pohání nový tříjádrový procesor MediaTek, který očividně nemá s během systému (i díky nízkému rozlišení displeje) žádnou práci, těšit se tak můžeme snad i na dobrou výdrž baterie. Tablet má samozřejmě pouze wi-fi, ovšem nechybí mu třeba GPS modul (ten u levných tabletů často nebývá) a příjemným překvapením je přítomnost infraportu a podpora technologie Miracast.

V kombinaci třeba s novou aplikací O2 TV by tak mohl být tento tablet skvělým dálkovým ovládáním a televizním programem. Díky Miracastu snadno na chytré televizi zobrazíte obsah z tabletu. Nechybí ani slot na karty microSD nebo čelní a zadní kamera. Obě mají nízké rozlišení 0,3 megapixelu, takže hodit se bude spíš čelní fotoaparát, třeba pro příležitostný videochat.

Kromě této novinky a záplavy nových telefonů se můžeme těšit třeba i na fitness náramek BoomBand. I ten by měl překvapit nízkou cenou, nejspíš pod tisíc korun. Mohlo by tak jít o jeden ze základních doplňků k téměř kterémukoli smartphonu Alcatel.

Sousloví "cenově agresivní" padalo na prezentaci českým novinářům hodně často. Snad jedinou výjimkou je v tomto případě luxusní model Idol Alpha, který se naopak cenou rozhodně nepodbízí.

Zajímavá je i strategie Alcatelu z hlediska rozdělení trhu. Firmě se nejspíš daří vyjednávat s mobilními operátory. Zástupci potvrdili, že její LTE modely se tak objeví v nabídce některého (nebo některých) z operátorů. Na volném trhu LTE varianty naopak dostupné nebudou, zde spíš Alcatel vsadí na dual-sim přístroje s podporou klasických 3G sítí. V druhé polovině roku se nejspíše dočkáme i nějakého modelu s operačním systémem Firefox, nejlevnější model Fire C však u nás Alcatel podle všeho nabízet nebude.